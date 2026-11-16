Samma sol, samma hav och nästan samma drink med paraply. Men priset kan skilja tusenlappar. En ny guide till din vintersemester avslöjar var svenskarna får mest semester för pengarna. Vietnam och Thailand toppar listan, medan Kanarieöarna får se sig slagna av flera långväga konkurrenter.
Här sparar du mest pengar på din vintersemester – solen kostar bara en fjärdedel
När Sverige går in i sin årliga period av mörker, halka och diskussioner om elräkningen börjar många svenskar drömma om palmer. Det finns goda ekonomiska skäl att förlägga semestern långt från den svenska vintern.
Enligt FOREX Vinterreseindex 2026 är skillnaderna mellan världens populära vinterresmål enorma. I vissa länder kostar restaurangbesök, kaffe, drinkar och utflykter bara en fjärdedel av vad motsvarande konsumtion kostar i Stockholm.
Vietnam billigast – Thailand strax efter
Billigast i hela undersökningen är Phan Thiet i Vietnam med index 26. Stockholm har index 100, vilket betyder att den jämförda semesterkonsumtionen är 74 procent billigare i den vietnamesiska kuststaden.
På andra plats kommer Krabi i Thailand med index 27. Här får svenska semesterfirare betydligt mer för pengarna än hemma.
Om en viss semesterkorg kostar 10 000 kronor i Stockholm blir motsvarande kostnad enligt indexet cirka 2 600 kronor i Phan Thiet och 2 700 kronor i Krabi. En besparing på över 7 000 kronor.
Flygresan till Asien kan förstås äta upp en del av vinsten, särskilt under jul och nyår.
Thailand är inte lika billigt överallt
En intressant detalj i årets undersökning är de stora prisskillnaderna inom Thailand.
Krabi har index 27 medan Phuket ligger på 41 och Khao Lak på 42. Det gör de två senare destinationerna drygt 50 procent dyrare än Krabi i den jämförda semesterkorgen.
”Thailand är fortsatt prisvärt som vinterdestination, men prisskillnaderna inom landet kan vara stora”, säger Eric Widéen, produktchef på FOREX.
Han menar att semesterfirare bör jämföra olika orter innan de bokar.
Det finns alltså pengar att spara genom att välja rätt strand. Havet tar fortfarande inte betalt för utsikten.
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Har du tröttnat på en dyr livsstil kan det vara dags att se bortom Europas gränser. På vissa håll i världen går det att leva bekvämt på en budget som i
Afrika utmanar Asiens lågprisparadis
Även Afrika erbjuder flera prisvärda alternativ.
Hurghada i Egypten har index 33 och Zanzibar i Tanzania ligger på 36. Marockanska Agadir placerar sig på index 39.
Zanzibar, med sina vita stränder och historiska kryddhandel, är därmed betydligt billigare än många etablerade semesterorter i Europa.
”Zanzibar må vara känt för doften av kryddnejlika och vita stränder, men i vinter finns ytterligare en anledning att resa dit”, säger Eric Widéen.
För resenärer till Tanzania finns en praktisk detalj. Tanzaniska shilling går inte att köpa i Sverige före avresan. FOREX rekommenderar amerikanska dollar som sedan växlas till lokal valuta på plats.
Kanarieöarna fortfarande billigare än Stockholm
Vill du slippa en lång flygresa återstår svenskarnas gamla vinterfavoriter Gran Canaria och Teneriffa.
Båda har index 73, vilket innebär att den jämförda prisnivån är 27 procent lägre än i Stockholm.
Det är en betydligt mindre besparing än i Vietnam och Thailand, men Kanarieöarna har fördelen av kortare flygresa från Sverige.
Dyrast i hela jämförelsen är Seychellerna med index 105. Där är semesterkonsumtionen fem procent dyrare än hemma i Stockholm.
Fakta Perfect Weekend: Här räcker reskassan längst
FOREX Vinterreseindex 2026. Stockholm = 100. Lägre index innebär lägre prisnivå.
|Resmål
|Index
|Phan Thiet, Vietnam
|26
|Krabi, Thailand
|27
|Bentota, Sri Lanka
|32
|Hurghada, Egypten
|33
|Zanzibar, Tanzania
|36
|Agadir, Marocko
|39
|Phuket, Thailand
|41
|Khao Lak, Thailand
|42
|Sal, Kap Verde
|50
|Mauritius
|55
|Punta Cana, Dominikanska republiken
|64
|Playa del Carmen, Mexiko
|71
|Gran Canaria, Spanien
|73
|Teneriffa, Spanien
|73
|Stockholm, Sverige
|100
|Seychellerna
|105
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