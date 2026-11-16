Här sparar du mest pengar på din vintersemester – solen kostar bara en fjärdedel

När Sverige går in i sin årliga period av mörker, halka och diskussioner om elräkningen börjar många svenskar drömma om palmer. Det finns goda ekonomiska skäl att förlägga semestern långt från den svenska vintern.

Enligt FOREX Vinterreseindex 2026 är skillnaderna mellan världens populära vinterresmål enorma. I vissa länder kostar restaurangbesök, kaffe, drinkar och utflykter bara en fjärdedel av vad motsvarande konsumtion kostar i Stockholm.

Vietnam är billigast i FOREX Vinterreseindex 2026. Här kan du unna dig ytterligare en drink utan att behöva ringa banken.

Vietnam billigast – Thailand strax efter

Billigast i hela undersökningen är Phan Thiet i Vietnam med index 26. Stockholm har index 100, vilket betyder att den jämförda semesterkonsumtionen är 74 procent billigare i den vietnamesiska kuststaden.

På andra plats kommer Krabi i Thailand med index 27. Här får svenska semesterfirare betydligt mer för pengarna än hemma.

Om en viss semesterkorg kostar 10 000 kronor i Stockholm blir motsvarande kostnad enligt indexet cirka 2 600 kronor i Phan Thiet och 2 700 kronor i Krabi. En besparing på över 7 000 kronor.

Flygresan till Asien kan förstås äta upp en del av vinsten, särskilt under jul och nyår.