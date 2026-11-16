Glöm trängseln i ekonomiklass och kampen om armstödet. I flygbolagens allra lyxigaste kabiner finns privata sovrum, dubbelsängar och duschar på 12 000 meters höjd. En ny ranking från AirAdvisor visar vilka flygbolag som erbjuder mest extravaganta upplevelser 2026. Vinnaren har en egen trerummare ombord.
Flygbolagens galnaste lyx – 350 000 kronor för en svit bland molnen
Etihad har världens dyraste lilla lägenhet
På första plats hittar vi Etihad Airways och deras The Residence. Ombord på bolagets Airbus A380 finns en privat svit med vardagsrum, sovrum med dubbelsäng och eget badrum med dusch. Två personer kan bo här, och den personliga servicen börjar redan hemma med incheckning och privatchaufför.
Tidigare har en enkelresa kostat över 220 000 kronor. Numera kan förstaklasspassagerare köpa till sviten. I juli 2026 låg tillägget på omkring 30 000 kronor mellan Abu Dhabi och Paris, 34 000 kronor till London och 52 000 kronor till Toronto.
Det sistnämnda är 22 000 kronor mer än till Paris. Och då har du redan betalat för en förstaklassbiljett.
”Konkurrensen om premiumresenärerna har blivit allt hårdare”, säger Anton Radchenko, grundare och vd för AirAdvisor.
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Fem minuters dusch och sedan champagne
Tvåan Emirates erbjuder något som fortfarande känns smått overkligt. En varm dusch på 12 000 meters höjd.
På Airbus A380 finns två särskilda duschrum med uppvärmda golv. Du får boka omkring 30 minuter, men själva duschvattnet räcker i ungefär fem minuter. Det gäller alltså att inte fastna i schampoflaskans innehållsförteckning.
Duschen ingår i förstaklassbiljetten. En prisjämförelse från augusti visar biljettpriser på mellan 38 000 och 157 000 kronor tur och retur från Dubai, beroende på destination.
Emirates tar också åttondeplatsen med sin berömda cocktailbar ombord. Här kan passagerare i business och första klass lämna sin stol och umgås över en drink. Ett flygande hotell med baren på övervåningen.
Schweiz säljer himlen för 350 000 kronor
Tredjeplatsen går till SWISS First Grand Suite, där två förstaklassviter kopplas samman till ett privat utrymme för upp till tre personer.
Här kan familjen äta middag, arbeta eller sova utan att behöva bekymra sig om grannen. Den schweiziska tidningen Bilanz har uppskattat priset till omkring 30 000 schweizerfranc, drygt 350 000 kronor.
På fjärde plats kommer Air France. Deras La Première-sviter på Paris Charles de Gaulle är 45 kvadratmeter stora med vardagsrum, dubbelsäng, badrum och egen uteplats. Priset är 1 500 euro för upp till fyra personer.
Sviten får användas i tre timmar. Det blir 500 euro i timmen, eller 375 euro per person om fyra delar på notan. Då ingår möjligheten att äta mat från stjärnkocken Alain Ducasses meny.
Dubbelsängar blir flygets nya statussymbol
Singapore Airlines tar femteplatsen med sina A380 Suites. Här finns separata sängar som i vissa sviter kan kopplas samman till en dubbelsäng. Tur och retur mellan London och Singapore har kostat omkring 190 000 kronor i första klass.
Lufthansa ligger sexa med Allegris Suite Plus. Även här finns en dubbelsäng för två personer. Tidigare kostade sviten minst 1 900 euro extra för en ensamresenär, men den avgiften försvann i juli 2026.
”En bekväm stol som går att fälla till en säng räcker inte längre för att sticka ut”, säger Anton Radchenko.
Japan Airlines hamnar på sjunde plats med sin Airbus A350-1000. Där finns bara sex förstaklassplatser, med upp till 123 centimeter breda sängar, minibar och en egen 43-tumsskärm.
Bubbelpool i Doha och vardagsrum hos Virgin
Niondeplatsen går till Qatar Airways och deras Al Safwa First Lounge i Doha. Här finns nio behandlingsrum och en uppvärmd bubbelpool. Lyxen väntar alltså redan före avgång.
Sist på listan, vilket knappast betyder någon misär, ligger Virgin Atlantics Retreat Suite. I den rymliga business class-sviten kan upp till fyra personer sitta tillsammans och äta eller umgås. Fotpallen fungerar som en extra sittplats.
Sviten finns på utvalda Airbus A330neo, precis som flera andra lyxprodukter på listan bara erbjuds på särskilda flygplan och rutter.
”Namnet på reseklassen säger inte alltid särskilt mycket om vad passageraren faktiskt får”, konstaterar Anton Radchenko.
Fakta Perfect Weekend: Topp tio i flygets lyxliga
- Etihad Airways – The Residence, 98 poäng
- Emirates – A380 Shower Spa, 91 poäng
- SWISS – First Grand Suite, 88 poäng
- Air France – La Première, 85 poäng
- Singapore Airlines – Suites, 82 poäng
- Lufthansa – Allegris Suite Plus, 80 poäng
- Japan Airlines – A350-1000 First, 78 poäng
- Emirates – A380 Onboard Lounge, 76 poäng
- Qatar Airways – Al Safwa First Lounge, 72 poäng
- Virgin Atlantic – Retreat Suite, 68 poäng
Rankningen bygger på AirAdvisors bedömning av extravagans, sällsynthet, avskildhet, tillgänglighet och upplevelser utöver själva flygstolen. Priserna är exempel från 2026 och kan variera med rutt, datum och bokningsvillkor.
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