Bangkok slår nästan alla – här är sju upplevelser i världens mest besökta stad

2. Talat Noi – promenera genom det gamla Chinatown

Talat Noi är ett av Bangkoks mest fotograferade kvarter. Här samsas hundraåriga bilverkstäder och kinesiska tempel med gatukonst och eleganta kaféer.

Så gör du: Ta tunnelbanan MRT till Hua Lamphong och promenera mot Soi Charoen Krung 22. Följ gränderna ner mot floden och titta in på kaféet Hong Sieng Kong.

Avsätt ett par timmar, gärna på förmiddagen när verkstäderna är öppna, tycker NY Times. Promenaden är gratis och fungerar utmärkt tillsammans med ett besök i Song Wat.

3. Ät frukost på Trok Mor Market

Här handlar lokalbefolkningen sin frukost långt innan de flesta turister hunnit lämna hotellrummet. Du hittar nudlar, dumplings, kokosbakverk och färska frukter för småpengar.

Så gör du: Ta MRT till Sam Yot och promenera cirka 600 meter till marknaden vid Soi Thesa. Kom helst mellan klockan 7 och 9. Marknaden öppnar omkring 5 och många försäljare börjar packa ihop redan före 10.

Prova det thailändska iskaffet hos Auntie Tao för omkring 30 baht. Ta med kontanter och beställ gärna mindre socker, om du vill undvika en frukost som även skulle kunna fungera som efterrätt på ett barnkalas.

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. Wat Ratchabophit byggdes under kung Rama V och är ett av Bangkoks vackraste tempel. Här får du kunglig prakt helt gratis, vilket är ovanligt även i Thailand. Foto: Canva

4. Wat Ratchabophit – ett gratis kungligt tempel

Efter frukosten på Trok Mor är det dags för lite kultur. Wat Ratchabophit ligger på bekvämt promenadavstånd och är ett av Bangkoks vackraste tempel.

Templet började byggas 1869 på initiativ av kung Rama V och kombinerar thailändsk arkitektur med europeiska influenser.

Så gör du: Gå till 2 Fueang Nakhon Road. Öppet dagligen klockan 9–17 och inträdet är gratis. Räkna med 30–45 minuter. Täck axlar och knän och ta av skorna där det krävs.

Song Wat har gått från kryddhandel till trendkvarter. Där det tidigare såldes ris och kryddor finns nu designbutiker, kaffebarer och människor som fotograferar sina bakverk. Foto: Instagram

5. Song Wat – Bangkoks nya trendkvarter

Gamla lagerhus har förvandlats till designbutiker, kaffebarer och restauranger i Song Wat, ett tidigare centrum för stadens handel med ris och kryddor.

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Så gör du: Åk MRT till Wat Mangkon, välj utgång 3 och promenera genom Chinatown mot Song Wat Road.

Titta in på designbutikerna Road of Cinnamon och SAAN. Ät nudlar på Rong Klan Moo eller Rong Klan Nuea för omkring 150 baht. Boka gärna två timmars thaimassage på Klai Thai Spa för cirka 1 200 baht.

Planera besöket till eftermiddagen och fortsätt till restaurangerna och barerna i Chinatown när mörkret faller.

6. Benjakitti Forest Park – motionera bland skyskraporna

Bangkok är berömt för sin trafik och sina luftkonditionerade köpcentrum. Benjakitti Forest Park erbjuder en annan upplevelse.

Den tidigare tobaksfabriken har blivit en stor stadspark med våtmarker, upphöjda promenadstråk och motionsspår. Här finns också imponerande varaner.

Så gör du: Ta MRT till Queen Sirikit National Convention Centre och välj utgång 3. Parken har gratis inträde och är öppen från tidig morgon till kvällen.

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Kom före klockan 9 eller sent på eftermiddagen när värmen är mer uthärdlig. Ta med vatten och avsätt minst en timme. Här finns också möjlighet att springa och cykla.

Dib Bangkok är stadens nya museum för samtidskonst. Här har en gammal industribyggnad fått nytt liv, vilket brukar vara ett säkert tecken på att stadsdelen snart blir dyrare. Foto: Instagram

7. Dib Bangkok – stadens nya konstmuseum

Dib Bangkok öppnade i december 2025 och har snabbt blivit ett av stadens intressantaste kulturprojekt. I en ombyggd industribyggnad visas samtidskonst av bland andra James Turrell och thailändska konstnärer.

Så gör du: Museet ligger på 111 Soi Sukhumvit 40. Ta BTS till Ekkamai och promenera ungefär 20 minuter eller ta en kort taxiresa.

Inträdet kostar cirka 700 baht för utländska besökare. Museet har öppet klockan 10–19, torsdag till tisdag, och är stängt på onsdagar. Boka biljett i förväg på dibbangkok.org eftersom antalet besökare är begränsat.

Lite krångligare att resa till Thailand

Perfect Weekend har tidigare berättat att Thailand skärpt reglerna för svenska resenärer. Sedan den 15 september 2026 har den visumfria vistelsen halverats från 60 till 30 dagar.

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Alla utländska resenärer måste också fylla i det digitala ankomstkortet TDAC inom tre dagar före ankomsten. Registreringen är gratis och görs på den officiella webbplatsen tdac.immigration.go.th.

För en weekend i Bangkok är förändringen knappast något problem. Men svenska pensionärer som tänker övervintra i Thailand får numera planera pappersarbetet betydligt noggrannare.