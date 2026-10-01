Hotellboom i Sverige – turister, försvar och fastigheter driver marknaden

När kontorsägare fortfarande diskuterar vakanser och handelsfastigheter jagar rätt hyresgästmix har hotellbranschen fått ett betydligt trevligare problem: allt fler vill sova över.

Under 2025 noterades 70,8 miljoner kommersiella gästnätter i Sverige, en ökning med 2,5 procent. Logiintäkterna nådde samtidigt rekordhöga 40,9 miljarder kronor. Uppgången har fortsatt under första halvåret 2026.

Det ligger i linje med den bild vi tidigare beskrivit i Realtid: svensk turism har gått från pandemins inhemska räddningsplanka till en allt mer internationell affär.

Utlänningarna hittar Sverige

Under tolvmånadersperioden fram till juli ökade de internationella gästnätterna med 8,9 procent. Tyskland är fortfarande Sveriges största utländska marknad, följt av Norge och Danmark, medan amerikanerna fortsätter att bli fler. Utländska gäster stod 2025 för 27,3 procent av samtliga gästnätter, en större andel än före pandemin.

Det handlar dessutom inte längre bara om Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi har tidigare skrivit om hur naturturism, ”coolcation” och jakten på svalare somrar flyttar intresse norrut. Cushman & Wakefield pekar särskilt ut Norrbotten, där norrsken, arktiska upplevelser och natur lockar en växande internationell publik.

Turisten har med andra ord upptäckt att Sverige består av mer än Gamla stan och ett glas naturvin på Södermalm.