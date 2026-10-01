Svenska hotell säljer fler rum, tar bättre betalt och lockar tillbaka fastighetskapitalet. Bakom denna hotellboom finns inte bara turister med weekendväskor utan också industrisatsningar, försvar, internationella gäster och en växande jakt på upplevelser i norra Sverige. En ny rapport från Cushman & Wakefield visar en hotellmarknad som står betydligt stadigare än mycket annat inom kommersiella fastigheter.
Hotellboom i Sverige – turister, försvar och fastigheter driver marknaden
När kontorsägare fortfarande diskuterar vakanser och handelsfastigheter jagar rätt hyresgästmix har hotellbranschen fått ett betydligt trevligare problem: allt fler vill sova över.
Under 2025 noterades 70,8 miljoner kommersiella gästnätter i Sverige, en ökning med 2,5 procent. Logiintäkterna nådde samtidigt rekordhöga 40,9 miljarder kronor. Uppgången har fortsatt under första halvåret 2026.
Det ligger i linje med den bild vi tidigare beskrivit i Realtid: svensk turism har gått från pandemins inhemska räddningsplanka till en allt mer internationell affär.
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När mycket annat i svensk ekonomi darrar fortsätter svenska hotell att leverera. I april ökade antalet belagda hotellrum med drygt 7 procent
Utlänningarna hittar Sverige
Under tolvmånadersperioden fram till juli ökade de internationella gästnätterna med 8,9 procent. Tyskland är fortfarande Sveriges största utländska marknad, följt av Norge och Danmark, medan amerikanerna fortsätter att bli fler. Utländska gäster stod 2025 för 27,3 procent av samtliga gästnätter, en större andel än före pandemin.
Det handlar dessutom inte längre bara om Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi har tidigare skrivit om hur naturturism, ”coolcation” och jakten på svalare somrar flyttar intresse norrut. Cushman & Wakefield pekar särskilt ut Norrbotten, där norrsken, arktiska upplevelser och natur lockar en växande internationell publik.
Turisten har med andra ord upptäckt att Sverige består av mer än Gamla stan och ett glas naturvin på Södermalm.
Försvaret har blivit hotellkund
Mer överraskande är kanske vem som fyller rum på vardagarna.
Kiruna, Gällivare, Luleå och Skellefteå får hotellgäster genom gruvor, industri, energi och stora investeringsprojekt. Samtidigt ökar efterfrågan i försvarsstäder som Boden, Karlskrona, Linköping och Skövde när försvarsanslag och militär verksamhet växer.
För hotellägaren är detta särskilt intressant. En semesterfirare stannar några nätter. Ett industriprojekt kan skapa efterfrågan från konsulter, entreprenörer och underleverantörer i flera år.
Det gör delar av hotellmarknaden mindre beroende av konjunkturkänsliga weekendresor.
Stockholm drar ifrån
Stockholm sticker ut. I staden ökade beläggningen under första halvåret från 70 till 72 procent samtidigt som snittpriset steg från 1 987 till 2 052 kronor. RevPAR, branschens centrala mått på intäkt per tillgängligt rum, ökade 6,5 procent.
På riksnivå steg RevPAR från 641 till 701 kronor mellan första halvåret 2025 och samma period 2026. Stockholm ligger högst bland de större marknaderna, men flera regionala städer visar också tydlig tillväxt.
Fastighetskapitalet kommer tillbaka
Det gör hotellen intressanta även som fastigheter.
Under 2025 omsattes svenska hotellfastigheter för cirka 4,3 miljarder kronor. Första halvåret 2026 har affärerna blivit mindre och mer inriktade på enskilda fastigheter och utvecklingsobjekt. Revelops köp av tio Good Morning-hotell och Eiendomsspars köp av Scandic Malmö City för 318 miljoner kronor är två exempel. Den senare affären gjordes till en rapporterad direktavkastning på 6 procent.
Det är kanske den viktigaste signalen i rapporten. Hotell är inte längre bara ett spel på semesterresor och konferenser. Turism, försvar, industri och stora samhällsinvesteringar börjar tillsammans skapa en bredare efterfrågan.
Och när fler människor behöver någonstans att sova brukar fastighetskapitalet inte vara särskilt långt efter.
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