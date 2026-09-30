Piloterna vässar knivarna när SAS-chefen flyttar till Kanada

5 700 piloter väntar på nye chefen

Van der Werff utsågs i juli till ny vd för Air Canada efter en internationell rekryteringsprocess och ska tillträda senast i slutet av januari 2027. Han lämnar då SAS efter drygt fem år som vd.

Det nya jobbet kommer med en inte obetydlig personalpolitisk utmaning, skriver Flygtorget.

Air Canada har över 5 700 piloter organiserade inom ALPA. De godkände så sent som 2024 ett nytt fyraårigt kollektivavtal som enligt pilotorganisationen skapade värden motsvarande omkring 1,9 miljarder kanadensiska dollar för pilotgruppen.

Det är alltså ingen liten personalklubb som van der Werff ska bjuda på kaffe första arbetsdagen.

ALPA skriver dessutom öppet att flera frågor i det nya avtalet redan gått vidare till formella tvister eftersom facket anser att Air Canadas ledning inte har uppfyllt alla delar av överenskommelsen. Nästa avtalsperiod börjar dessutom närma sig: det nuvarande avtalet kan omförhandlas från september 2027.

Van der Werff får SAS-bagaget med sig

Det intressanta är därför större än själva svenska uppsägningstvisten.

ANNONS

Van der Werff har under sina år på SAS lett bolaget genom rekonstruktion, strejker, hårda förhandlingar och en genomgripande förändring av företaget. Air Canadas styrelse lyfte just hans erfarenhet av förändringsarbete när han rekryterades.

Men samma CV kan naturligtvis läsas på två sätt.

För en styrelse är en chef som klarat en rekonstruktion attraktiv. För ett starkt pilotfack är frågan snarare hur förändringen genomfördes och vem som fick betala priset.

Nu använder de kanadensiska piloterna den svenska konflikten för att markera var de står redan innan den nye vd passerat passkontrollen i Montréal.

En ovanligt tidig välkomstkommitté

Air Canada är betydligt större än SAS och arbetsmarknaden i Kanada fungerar annorlunda än den skandinaviska. Men pilotfack har en internationell fördel som få andra yrkesgrupper har: deras medlemmar gör ungefär samma jobb, flyger samma flygplan och möter samma globala arbetsgivare.

Därför färdas konflikter snabbt över Atlanten.

Van der Werff börjar först nästa år.

ANNONS

Hans framtida piloter har redan börjat förhandlingen.