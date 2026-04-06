Det här är disciplinen där allt märks. Tekniken, tempot, kaffet. I kategorin Bästa dagskonferens i Perfect Weekend Awards är det gästerna som avgör – och i år bygger nomineringarna på data från Event Logic.
De kan vinna Stockholms bästa dagskonferens
Här är de 10 nominerade i kategorin Stockholms bästa dagskonferens. Totalt finns det över 150 konferensanläggningar i Stockholm så bara att vara nominerad är mycket fint betyg på verksamheten. Den 25 maj på Realtid Hospitality Event vet vi vem som klarar trycket bäst.
Brygghuset
Ett eventhus vid Odenplan med fokus på möten mellan människor. Lokalerna är moderna och fullt utrustade, med stora sociala ytor och konstant tillgång till kaffe – en detalj som ofta avgör helhetsintrycket.
Brygghuset lyfter själva sin styrka i service och erfarenhet av eventplanering, där varje detalj ska sitta. Det märks i hur de arbetar med flöden och helhetsupplevelse.
Läs även: De kan vinna Stockholms bästa retreat utanför city
Citykonferensen/Ingenjörshuset
En klassisk konferensanläggning mitt i city, med tydligt fokus på funktion och logistik. Här är det byggt för utbildningar, möten och seminarier som kräver tempo och struktur.
Anläggningen är en del av Ingenjörshuset, vilket märks i den rationella uppbyggnaden – tydliga flöden, effektiva lokaler och inget som stör.
Ivar Stockholm, Tändstickspalatset
Här möts möten och historia. Tändstickspalatset är en av Stockholms mest ikoniska byggnader, ritad av Ivar Tengbom och starkt förknippad med Ivar Kreuger.
Den typen av miljö används aktivt i mötesupplevelsen – det är inte bara lokaler, utan en berättelse som ger tyngd åt varje sammankomst.
Läs även: Här är Stockholms lyxigaste hotell – nu avgör gästerna vem som är bäst
Munchenbryggeriet Event & Konferens
En av Stockholms största mötesplatser, med lokaler i en historisk industribyggnad vid Riddarfjärden. Här finns kapacitet för allt från mindre möten till stora event.
Anläggningen arbetar tydligt med flexibilitet och teknik, och lyfter även sitt hållbarhetsarbete som en del av erbjudandet.
Saturnus Konferens
En mindre aktör med fokus på personlig service och närhet. Här är skalan en fördel – detaljerna syns och bemötandet blir en del av upplevelsen.
Saturnus arbetar med mindre grupper och flexibla lösningar, vilket gör att möten kan anpassas snarare än standardiseras.
Här avgörs allt – Stockholms bästa hotell i det som faktiskt spelar roll
Glöm takbarer och designlampor när det kommer till Stockholms bästa hotell i kategorin operations. Det är städningen, receptionen
7A Odenplan
En större konferensanläggning med centralt läge och många mötesrum i olika storlekar. Här finns kapacitet att hantera både små och medelstora grupper parallellt.
Fokus ligger på flexibilitet och effektivitet, där lokaler och service är anpassade för att möten ska flyta utan avbrott.
7A Posthuset
En av de mer storskaliga anläggningarna i city, belägen i det gamla posthuset vid centralstationen. Här finns både konferensytor och coworkingmiljöer.
Styrkan ligger i variationen – att kunna hantera allt från mindre möten till större event i samma struktur.
7A Strandvägen
En mer representativ miljö, med konferensrum i klassisk fastighet på Strandvägen. Här är läget och känslan en tydlig del av erbjudandet.
Anläggningen används ofta för möten där intrycket är viktigt – där rummet i sig signalerar kvalitet.
Westmanska Palatset
Historiska lokaler mitt i city, där arkitektur och atmosfär lyfter mötet. Byggnaden ger en annan känsla än moderna konferenshotell.
Här används miljön som en aktiv del av upplevelsen – en kontrast till mer standardiserade mötesplatser.
World Trade Center Stockholm
En internationellt präglad mötesplats med stark koppling till affärslivet. Läget vid centralstationen gör logistiken enkel.
Här är fokus på struktur, tillgänglighet och ett etablerat format där möten kan genomföras utan friktion.
Tio anläggningar. Tio olika sätt att få en konferensdag att fungera. I tuff konkurrens med de övriga 150 i Stockholm. Den 25 maj vet vi vilka som klarar det bästa av alla.
Detta är Realtid Hospitality Event
Den 25 maj samlas besöksnäringen i Stockholm på Clarion Hotel Sign för Realtid Hospitality Event.
Eventet kombinerar affärsmöten, seminarier och prisutdelning i kategorier som hotell, konferens och retreat.
Vinnarna baseras främst på gästdata från Event Logic, vilket gör Perfect Weekend Awards till en av få utmärkelser där kundupplevelsen faktiskt styr. NU MED RÄTT LÄNK: Är du och ditt hotell nominerade till Perfect Weekend Awards så anmäler du dig här.