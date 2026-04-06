De kan vinna Stockholms bästa dagskonferens

Citykonferensen/Ingenjörshuset

En klassisk konferensanläggning mitt i city, med tydligt fokus på funktion och logistik. Här är det byggt för utbildningar, möten och seminarier som kräver tempo och struktur.

Anläggningen är en del av Ingenjörshuset, vilket märks i den rationella uppbyggnaden – tydliga flöden, effektiva lokaler och inget som stör.

ANNONS

I Ivar Stockholm, Tändstickspalatset sitter historien i väggarna – och det märks i stämningen. (Foto: Pressbild)

Ivar Stockholm, Tändstickspalatset

Här möts möten och historia. Tändstickspalatset är en av Stockholms mest ikoniska byggnader, ritad av Ivar Tengbom och starkt förknippad med Ivar Kreuger.

Den typen av miljö används aktivt i mötesupplevelsen – det är inte bara lokaler, utan en berättelse som ger tyngd åt varje sammankomst.

Storskaliga möten med utsikt över Riddarfjärden sätter tonen direkt. (Foto: Pressbild)

Munchenbryggeriet Event & Konferens

En av Stockholms största mötesplatser, med lokaler i en historisk industribyggnad vid Riddarfjärden. Här finns kapacitet för allt från mindre möten till stora event.

Anläggningen arbetar tydligt med flexibilitet och teknik, och lyfter även sitt hållbarhetsarbete som en del av erbjudandet.

Personlig service hos Saturnus Konferens som märks i detaljerna genom hela dagen. (Foto: Pressbild)

ANNONS

Saturnus Konferens

En mindre aktör med fokus på personlig service och närhet. Här är skalan en fördel – detaljerna syns och bemötandet blir en del av upplevelsen.

Saturnus arbetar med mindre grupper och flexibla lösningar, vilket gör att möten kan anpassas snarare än standardiseras.

Hos 7A Odenplan är logistiken lika genomtänkt som lokalerna. (Foto: Pressbild)

7A Odenplan

En större konferensanläggning med centralt läge och många mötesrum i olika storlekar. Här finns kapacitet att hantera både små och medelstora grupper parallellt.

Fokus ligger på flexibilitet och effektivitet, där lokaler och service är anpassade för att möten ska flyta utan avbrott.

Stora ytor i historisk byggnad mitt i city. (Foto: Pressbild)

7A Posthuset

ANNONS

En av de mer storskaliga anläggningarna i city, belägen i det gamla posthuset vid centralstationen. Här finns både konferensytor och coworkingmiljöer.

Styrkan ligger i variationen – att kunna hantera allt från mindre möten till större event i samma struktur.

Representativa möten med utsikt över Nybroviken. (Foto: Pressbild)

7A Strandvägen

En mer representativ miljö, med konferensrum i klassisk fastighet på Strandvägen. Här är läget och känslan en tydlig del av erbjudandet.

Anläggningen används ofta för möten där intrycket är viktigt – där rummet i sig signalerar kvalitet.

Här lyfter miljön även de mest vardagliga presentationerna. (Foto: Pressbild)

Westmanska Palatset

Historiska lokaler mitt i city, där arkitektur och atmosfär lyfter mötet. Byggnaden ger en annan känsla än moderna konferenshotell.

Här används miljön som en aktiv del av upplevelsen – en kontrast till mer standardiserade mötesplatser.

Internationell mötesplats med direkt närhet till centralstationen. (Foto: Pressbild)

ANNONS

World Trade Center Stockholm

En internationellt präglad mötesplats med stark koppling till affärslivet. Läget vid centralstationen gör logistiken enkel.

Här är fokus på struktur, tillgänglighet och ett etablerat format där möten kan genomföras utan friktion.

Tio anläggningar. Tio olika sätt att få en konferensdag att fungera. I tuff konkurrens med de övriga 150 i Stockholm. Den 25 maj vet vi vilka som klarar det bästa av alla.

Clarion Hotel Sign är ett hotell som syns – och svarar när gästerna hör av sig.

Detta är Realtid Hospitality Event

Den 25 maj samlas besöksnäringen i Stockholm på Clarion Hotel Sign för Realtid Hospitality Event.

Eventet kombinerar affärsmöten, seminarier och prisutdelning i kategorier som hotell, konferens och retreat.

Vinnarna baseras främst på gästdata från Event Logic, vilket gör Perfect Weekend Awards till en av få utmärkelser där kundupplevelsen faktiskt styr. NU MED RÄTT LÄNK: Är du och ditt hotell nominerade till Perfect Weekend Awards så anmäler du dig här.