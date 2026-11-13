I Sverige håller vi gärna ett bekvämt avstånd till främmande människor. I Spanien kysser man varandra på kinderna redan vid första mötet. Och kärleksparen verkar sakna all respekt för att andra människor faktiskt försöker ta sig fram på trottoaren. Bakom spanjorernas kyssande finns en historia om diktatur, bostadsbrist och frihetskamp.
Därför kysser spanjorerna varandra överallt – även mitt på gatan
I Spanien är kyssar en del av vardagen. Unga förälskade hånglar på parkbänkar, medelålders par stannar mitt på trottoaren för en kyss och på kaféerna sitter människor tätt tillsammans. Till och med revisorn kan avsluta sitt mejl med besos, alltså kyssar.
BBC reporter Lucy Lovell har bott i Spanien i över sex år och fascineras av landets offentliga kärleksliv. Efter ett besök i Japan, där människor är betydligt mer återhållsamma, reagerade en av hennes vänner på ett kyssande par utanför järnvägsstationen i Valencia.
Hon kände sig omedelbart hemma.
Spanjorerna behöver mindre personligt utrymme
En internationell studie från University of Warwick, med nästan 9 000 deltagare i 42 länder, visar att spanjorerna hör till dem som föredrar kortare avstånd till andra människor. Även jämfört med Italien, Grekland och Portugal sticker Spanien ut.
Amparo Lasén, sociologiprofessor vid Complutenseuniversitetet i Madrid, menar att skillnaden blir särskilt tydlig i jämförelse med norra Europa.
”Man märker en större skillnad om man jämför med de nordiska länderna eller England”, säger hon till BBC.
Spanjorerna tillbringar också stora delar av sitt sociala liv utomhus. Torgen är fulla av människor, uteserveringarna fungerar som vardagsrum och en öl med vännerna kräver sällan någon omfattande planering.
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Bostadskrisen driver kärleken ut på gatan
Det finns även en ekonomisk förklaring till alla kyssar.
Enligt Eurostat bor 65 procent av spanjorerna i lägenheter, jämfört med 48 procent i EU som helhet. Skillnaden är 17 procentenheter. Spanien har därmed EU högsta andel lägenhetsboende.
Höga bostadspriser gör det svårt för unga att flytta hemifrån. Många vuxna bor därför kvar hos sina föräldrar, vilket inte alltid underlättar ett spirande kärleksliv.
”Vi har en bostadskris i Spanien, vilket gör att vi är mer vana vid att träffa våra vänner utomhus, på barer och restauranger, än hemma”, förklarar Lasén.
Isabel Nieto Tous, 28, flyttade tillbaka till sina föräldrar efter flera år utomlands. Hon beskriver hur snabbt spanska relationer kan utvecklas.
”Man blir väldigt fysisk och nära varandra väldigt snabbt. Kanske har man bara träffats två gånger och håller redan handen offentligt.”
En parkbänk kan alltså fungera som dejtinglokal. Den stora fördelen är att mamma och pappa vanligtvis befinner sig på betryggande avstånd.
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Franco kunde bötfälla människor som kysstes
Men Spaniens öppna inställning till kärlek är relativt ny.
Under diktatorn Francisco Franco, som styrde landet mellan 1939 och 1975, kontrollerade staten och den katolska kyrkan människors sexualitet. Homosexualitet kriminaliserades och även heterosexuella par kunde få böter för att kyssas offentligt.
Efter Francos död 1975 förändrades Spanien snabbt. Kulturrörelsen La Movida Madrileña gjorde Madrid till centrum för en ny sexuell och konstnärlig frihet. Filmregissören Pedro Almodóvar blev en av rörelsens mest kända företrädare.
Den gamla moralen utmanades på biografer, nattklubbar och ute på gatorna.
När en kyss blev en politisk protest
År 1986 greps två kvinnor efter att ha kysst varandra på torget Puerta del Sol i Madrid. De hölls frihetsberövade i två dagar, misstänkta för brott mot reglerna om offentlig anständighet.
Den 23 januari 1987 samlades kvinnor på samma torg för att protestera genom att kyssa varandra offentligt.
Aktionen blev en viktig symbol för den spanska hbtq-rörelsen. Under flera år avslutades Prideparaderna i Madrid med gemensamma kyssar på Puerta del Sol.
Även i dagens Spanien möter samkönade par större motstånd än heterosexuella, påpekar sociologen Amparo Lasén.
Men utvecklingen har varit dramatisk. År 1988 avskaffades den gamla brottsrubriceringen om offentlig skandal, som hade använts för att ingripa mot människor som visade sin kärlek offentligt.
Filmregissören Pedro Almodóvar blev den nya spanska frihetens mest internationellt kända ansikte. Med filmer om homosexuella kärleksrelationer, transpersoner och ett hejdlöst nattliv utmanade han Francotidens katolska sexualmoral. På dagarna arbetade han på telefonbolaget Telefónica. På kvällarna gjorde han film och uppträdde i kvinnokläder på Madrids klubbar. Spanien hade fått en kulturrevolution som inte liknade något som diktatorn hade kunnat föreställa sig.
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