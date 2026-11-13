Därför kysser spanjorerna varandra överallt – även mitt på gatan

Bostadskrisen driver kärleken ut på gatan

Det finns även en ekonomisk förklaring till alla kyssar.

Enligt Eurostat bor 65 procent av spanjorerna i lägenheter, jämfört med 48 procent i EU som helhet. Skillnaden är 17 procentenheter. Spanien har därmed EU högsta andel lägenhetsboende.

Höga bostadspriser gör det svårt för unga att flytta hemifrån. Många vuxna bor därför kvar hos sina föräldrar, vilket inte alltid underlättar ett spirande kärleksliv.

”Vi har en bostadskris i Spanien, vilket gör att vi är mer vana vid att träffa våra vänner utomhus, på barer och restauranger, än hemma”, förklarar Lasén.

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Isabel Nieto Tous, 28, flyttade tillbaka till sina föräldrar efter flera år utomlands. Hon beskriver hur snabbt spanska relationer kan utvecklas.

”Man blir väldigt fysisk och nära varandra väldigt snabbt. Kanske har man bara träffats två gånger och håller redan handen offentligt.”

En parkbänk kan alltså fungera som dejtinglokal. Den stora fördelen är att mamma och pappa vanligtvis befinner sig på betryggande avstånd.

Franco kunde bötfälla människor som kysstes

Men Spaniens öppna inställning till kärlek är relativt ny.

Under diktatorn Francisco Franco, som styrde landet mellan 1939 och 1975, kontrollerade staten och den katolska kyrkan människors sexualitet. Homosexualitet kriminaliserades och även heterosexuella par kunde få böter för att kyssas offentligt.

Efter Francos död 1975 förändrades Spanien snabbt. Kulturrörelsen La Movida Madrileña gjorde Madrid till centrum för en ny sexuell och konstnärlig frihet. Filmregissören Pedro Almodóvar blev en av rörelsens mest kända företrädare.

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Den gamla moralen utmanades på biografer, nattklubbar och ute på gatorna.

På Madrids gator blev kyssen en politisk protest mot gamla tiders sexualmoral. Pedro Almodóvar såg till att resten av världen fick se vad som hände efteråt. (Foto: Canva)

När en kyss blev en politisk protest

År 1986 greps två kvinnor efter att ha kysst varandra på torget Puerta del Sol i Madrid. De hölls frihetsberövade i två dagar, misstänkta för brott mot reglerna om offentlig anständighet.

Den 23 januari 1987 samlades kvinnor på samma torg för att protestera genom att kyssa varandra offentligt.

Aktionen blev en viktig symbol för den spanska hbtq-rörelsen. Under flera år avslutades Prideparaderna i Madrid med gemensamma kyssar på Puerta del Sol.

Även i dagens Spanien möter samkönade par större motstånd än heterosexuella, påpekar sociologen Amparo Lasén.

Men utvecklingen har varit dramatisk. År 1988 avskaffades den gamla brottsrubriceringen om offentlig skandal, som hade använts för att ingripa mot människor som visade sin kärlek offentligt.

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Filmregissören Pedro Almodóvar blev den nya spanska frihetens mest internationellt kända ansikte. Med filmer om homosexuella kärleksrelationer, transpersoner och ett hejdlöst nattliv utmanade han Francotidens katolska sexualmoral. På dagarna arbetade han på telefonbolaget Telefónica. På kvällarna gjorde han film och uppträdde i kvinnokläder på Madrids klubbar. Spanien hade fått en kulturrevolution som inte liknade något som diktatorn hade kunnat föreställa sig.