Du är på flygplatsen men missar planet – nu kommer appen som ska rädda resan

Försäkringen lämnar dig också i kön

Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå, förklarade redan under Arlandas kökaos 2022 hur illa skyddad resenären är.

”Reseskyddet i hemförsäkringen omfattar många händelser men du kan inte få ersättning från försäkringen om du missar ditt flyg på grund av långa köer i säkerhetskontrollen.”

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Resestartskydd kan däremot gälla om exempelvis en trafikolycka försenar transporten till flygplatsen. Villkoren varierar mellan försäkringarna.

När omkring hundra SAS-resenärer missade sina avgångar på Arlanda i december 2021 valde flygbolaget att boka om dem gratis.

”Dessa passagerare har bokats om utan extra kostnad”, berättade då SAS presschef Freja Annamatz för SVT.

Det var ett frivilligt beslut, ingen generell skyldighet. Resenärer kan också försöka kräva skadestånd av flygplatsoperatören, men måste kunna visa att det finns rättslig grund för kravet.

Två timmar före avgång brukar kännas tryggt. Men när tusentals resenärer ska genom samma säkerhetskontroll kan även den mest välplanerade resan sluta med ett missat flyg. Foto: TT

Flighty räknar baklänges från avgången

Nu har den amerikanska flygappen Flighty lanserat funktionen ”When to Leave”. Den kombinerar flygtider med trafikprognoser från Apple Maps och dina personliga rutiner.

Du anger varifrån du reser och hur mycket tid du behöver för parkering, incheckning, säkerhetskontroll, passkontroll och eventuellt ett glas vin i loungen.

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Appen beräknar avresetiden, varnar tjugo minuter innan och skickar ytterligare en notis när det är dags att åka. Försämras trafiken uppdateras rekommendationen.

”Nu hjälper vi resenärerna även före flygresan, med en personlig plan hela vägen från ytterdörren till avgången”, säger Flightys grundare och vd Ryan Jones.

Funktionen lanserades den 11 november och ingår i betalversionen Flighty Pro.

Arlanda har egna tidsregler

Swedavia rekommenderar att resenärer kommer 1,5 timme före inrikesflyg, 2–2,5 timmar före Europaflyg och 3–3,5 timmar före långresor utanför Europa.

Flighty kan hjälpa dig att planera bättre, men appen mäter inte säkerhetskön i realtid. Därför bör du även kontrollera flygplatsens information.

Flighty finns för Apples plattformar och funktionen omfattar över 14 000 flygplatser. Första flygningen med Pro-funktioner är gratis. Därefter kostar abonnemanget 4,99 dollar i månaden eller 59,99 dollar per år.

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