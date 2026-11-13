Du har kommit till flygplatsen i god tid, checkat in och har boardingkortet i mobilen. Ändå missar du flyget eftersom kön till säkerhetskontrollen aldrig tar slut. Vem betalar? Juridiken ger ett obehagligt besked. Nu lanseras appen Flighty med en ny funktion som ska hjälpa resenärer att komma i tid utan att tillbringa halva dagen på flygplatsen.
Du är på flygplatsen men missar planet – nu kommer appen som ska rädda resan
När flyget går och du står kvar i kön
Under kökaoset på Arlanda 2022 missade resenärer sina flyg trots att de hade kommit till flygplatsen i god tid. Många upptäckte att deras försäkring inte hjälpte.
EU passagerarförordning 261/2004 ger normalt rätt till mellan 250 och 600 euro i kompensation vid vissa flygförseningar, inställda avgångar och nekad ombordstigning.
Men när du själv missar flyget på grund av säkerhetskön gäller andra regler. Flygbolaget har normalt inget ansvar för att du inte hinner fram till gaten, även om du befinner dig inne på flygplatsen.
Swedavia gör rätt när de låter Bromma betala för sig
Tre små flygbolag rasar mot Swedavias nya avgifter på Bromma. De har rätt i att konkurrensen snedvrids. Men varför ska
Försäkringen lämnar dig också i kön
Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå, förklarade redan under Arlandas kökaos 2022 hur illa skyddad resenären är.
”Reseskyddet i hemförsäkringen omfattar många händelser men du kan inte få ersättning från försäkringen om du missar ditt flyg på grund av långa köer i säkerhetskontrollen.”
Resestartskydd kan däremot gälla om exempelvis en trafikolycka försenar transporten till flygplatsen. Villkoren varierar mellan försäkringarna.
När omkring hundra SAS-resenärer missade sina avgångar på Arlanda i december 2021 valde flygbolaget att boka om dem gratis.
”Dessa passagerare har bokats om utan extra kostnad”, berättade då SAS presschef Freja Annamatz för SVT.
Det var ett frivilligt beslut, ingen generell skyldighet. Resenärer kan också försöka kräva skadestånd av flygplatsoperatören, men måste kunna visa att det finns rättslig grund för kravet.
Flighty räknar baklänges från avgången
Nu har den amerikanska flygappen Flighty lanserat funktionen ”When to Leave”. Den kombinerar flygtider med trafikprognoser från Apple Maps och dina personliga rutiner.
Du anger varifrån du reser och hur mycket tid du behöver för parkering, incheckning, säkerhetskontroll, passkontroll och eventuellt ett glas vin i loungen.
Appen beräknar avresetiden, varnar tjugo minuter innan och skickar ytterligare en notis när det är dags att åka. Försämras trafiken uppdateras rekommendationen.
”Nu hjälper vi resenärerna även före flygresan, med en personlig plan hela vägen från ytterdörren till avgången”, säger Flightys grundare och vd Ryan Jones.
Funktionen lanserades den 11 november och ingår i betalversionen Flighty Pro.
Arlanda har egna tidsregler
Swedavia rekommenderar att resenärer kommer 1,5 timme före inrikesflyg, 2–2,5 timmar före Europaflyg och 3–3,5 timmar före långresor utanför Europa.
Flighty kan hjälpa dig att planera bättre, men appen mäter inte säkerhetskön i realtid. Därför bör du även kontrollera flygplatsens information.
Flighty finns för Apples plattformar och funktionen omfattar över 14 000 flygplatser. Första flygningen med Pro-funktioner är gratis. Därefter kostar abonnemanget 4,99 dollar i månaden eller 59,99 dollar per år.
Över två miljoner kronor för 23 dagar – Four Seasons nya lyxresa med privatjet
Vad sägs om att lägga drygt två miljoner kronor på en semester? Hotelljätten Four Seasons lanserar en ny jorden runt-resa med privatjet