Sverige rusar på världens reselistor – Malmö och Stockholm heta inför 2027

Svenska rivieran får internationellt erkännande

Lonely Planet lyfter fram Skanör–Falsterbo bland sina 25 utvalda destinationer för 2027. De vita stränderna, pittoreska husen och lugnet är områdets stora tillgångar.

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Reseguidens Pia Peterson Haggarty beskriver platsen med orden ”Det är omöjligt att inte varva ner i Skanör-Falsterbo.”

Det är knappast någon nyhet för skåningar att Falsterbo är ett paradis. Nyheten är att resten av världen börjar förstå det.

Äventyrsarrangören Intrepid Travel väljer en annan del av Sverige. Dalsland hamnar på tionde plats på företagets globala ”Not Hot List”, som uppmärksammar destinationer som skulle må bra av fler besökare.

Här lockar över 2 000 sjöar, paddling, vandring och cykling på grusvägar. Intrepid framhåller även förbättrade tågförbindelser, men där finns en detalj som behöver rättas. Snälltågets nya linje mellan Malmö och Oslo stannar faktiskt inte i Dalsland.

Malmö är Sveriges nya internationella raket. Flygsökningarna från Storbritannien har ökat med 103 procent och placerar staden på tredje plats på Skyscanners globala trendlista inför 2027.

Amerikanerna kommer redan

Att Sverige är med på internationella listor är förstås trevligt. Men finns det verklig efterfrågan?

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Tillväxtverkets statistik ger ett tydligt svar. Sommaren 2026 registrerades 9,8 miljoner utländska gästnätter i Sverige, en ökning med 6,2 procent. De amerikanska gästnätterna ökade med 10,5 procent till drygt 743 000 under sommaren.

”Trendutvecklingen där utländsk turism till Sverige växer snabbare än den inhemska, svenska turismen är tydlig”, säger Visit Swedens vd Susanne Andersson.

Malmö har också siffror som backar upp intresset. Under 2025 ökade stadens internationella gästnätter med 23,1 procent, enligt Malmö stads publicerade statistik.

Britterna är däremot ännu inte tillbaka på nivåerna före pandemin. Deras gästnätter ökade med 9 procent 2025, men låg fortfarande 18 procent under 2019. De växande sökningarna på Malmö kan därför vara början på en återhämtning.

Italien dominerar – Sverige utmanar

När de internationella listorna läggs samman framträder en tydlig bild. Italien har flest utpekade destinationer, från Perugia och Pescara till Sicilien och Veneto. Frankrike, Spanien och Grekland håller också ställningarna.

Sveriges fyra destinationer visar däremot en ovanlig bredd. Två storstäder, en badort och ett naturområde attraherar olika sorters resenärer.

Listorna måste samtidigt läsas med viss försiktighet. Skyscanner och Expedia mäter sökningar, Booking.com använder bokningsutveckling, medan Lonely Planet och National Geographic gör redaktionella urval. Det går därför inte att skapa en vetenskaplig totalranking genom att bara lägga ihop dem.

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Vatten, vackra hus och restauranger som kostar ungefär lika mycket som på Manhattan. Stockholm lockar allt fler amerikaner som vill uppleva en europeisk huvudstad där det fortfarande finns plats på trottoarerna. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Fakta Perfect Weekend: Den samlade Europalistan för 2027

Vi har sammanfört de nio aktörernas listor som Euronews hänvisar till, kompletterat med Skyscanners amerikanska ranking. Här finns 30 omnämnanden av europeiska destinationer och länder, utan inbördes rangordning.

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