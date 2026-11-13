När världens reseexperter pekar ut de hetaste destinationerna inför 2027 dyker fyra svenska resmål upp. Malmö och Stockholm lockar allt fler sökningar, medan Skanör–Falsterbo och Dalsland får internationella rekommendationer. Och turisterna har redan börjat komma.
Sverige rusar på världens reselistor – Malmö och Stockholm heta inför 2027
Malmö slår Grekland och Italien
Det mest överraskande resultatet hittar vi hos Skyscanner. På bolagets brittiska trendlista hamnar Malmö på tredje plats i hela världen, före både italienska Trapani och grekiska Samos.
Flygsökningarna till Malmö har ökat med hela 103 procent jämfört med föregående år. En imponerande utveckling för en stad som länge fått leva i skuggan av Köpenhamn på andra sidan Öresundsbron.
Skyscanners amerikanska rapport avslöjar ytterligare en svensk framgång. Stockholm ligger sexa på den amerikanska listan, med en sökökning på 99 procent.
Siffrorna bygger på jämförelser av flygsökningar mellan januari och juni 2026 och motsvarande period 2025. De visar växande intresse, men säger ingenting om det absoluta antalet bokningar för 2027.
Svenska rivieran får internationellt erkännande
Lonely Planet lyfter fram Skanör–Falsterbo bland sina 25 utvalda destinationer för 2027. De vita stränderna, pittoreska husen och lugnet är områdets stora tillgångar.
Reseguidens Pia Peterson Haggarty beskriver platsen med orden ”Det är omöjligt att inte varva ner i Skanör-Falsterbo.”
Det är knappast någon nyhet för skåningar att Falsterbo är ett paradis. Nyheten är att resten av världen börjar förstå det.
Äventyrsarrangören Intrepid Travel väljer en annan del av Sverige. Dalsland hamnar på tionde plats på företagets globala ”Not Hot List”, som uppmärksammar destinationer som skulle må bra av fler besökare.
Här lockar över 2 000 sjöar, paddling, vandring och cykling på grusvägar. Intrepid framhåller även förbättrade tågförbindelser, men där finns en detalj som behöver rättas. Snälltågets nya linje mellan Malmö och Oslo stannar faktiskt inte i Dalsland.
Sverige världsbäst på pass – men bara sexa när lyckan räknas
Sverige har tidigare toppat internationella passrankningar. Nu kommer en ny undersökning där det inte räcker att kunna resa
Amerikanerna kommer redan
Att Sverige är med på internationella listor är förstås trevligt. Men finns det verklig efterfrågan?
Tillväxtverkets statistik ger ett tydligt svar. Sommaren 2026 registrerades 9,8 miljoner utländska gästnätter i Sverige, en ökning med 6,2 procent. De amerikanska gästnätterna ökade med 10,5 procent till drygt 743 000 under sommaren.
”Trendutvecklingen där utländsk turism till Sverige växer snabbare än den inhemska, svenska turismen är tydlig”, säger Visit Swedens vd Susanne Andersson.
Malmö har också siffror som backar upp intresset. Under 2025 ökade stadens internationella gästnätter med 23,1 procent, enligt Malmö stads publicerade statistik.
Britterna är däremot ännu inte tillbaka på nivåerna före pandemin. Deras gästnätter ökade med 9 procent 2025, men låg fortfarande 18 procent under 2019. De växande sökningarna på Malmö kan därför vara början på en återhämtning.
Italien dominerar – Sverige utmanar
När de internationella listorna läggs samman framträder en tydlig bild. Italien har flest utpekade destinationer, från Perugia och Pescara till Sicilien och Veneto. Frankrike, Spanien och Grekland håller också ställningarna.
Sveriges fyra destinationer visar däremot en ovanlig bredd. Två storstäder, en badort och ett naturområde attraherar olika sorters resenärer.
Listorna måste samtidigt läsas med viss försiktighet. Skyscanner och Expedia mäter sökningar, Booking.com använder bokningsutveckling, medan Lonely Planet och National Geographic gör redaktionella urval. Det går därför inte att skapa en vetenskaplig totalranking genom att bara lägga ihop dem.
Fakta Perfect Weekend: Den samlade Europalistan för 2027
Vi har sammanfört de nio aktörernas listor som Euronews hänvisar till, kompletterat med Skyscanners amerikanska ranking. Här finns 30 omnämnanden av europeiska destinationer och länder, utan inbördes rangordning.
|Land
|Utpekade resmål
|Källa
|Sverige
|Malmö, Stockholm, Skanör–Falsterbo, Dalsland
|Skyscanner, Lonely Planet, Intrepid
|Italien
|Perugia, Pescara, Veneto, Trapani, Olbia
|Expedia, Booking, Lonely Planet, Skyscanner
|Storbritannien
|Chichester, Glasgow, Dumfries and Galloway
|Expedia, Skyscanner, National Geographic
|Frankrike
|Reims, Normandie
|Booking, National Geographic
|Spanien
|León, Santander
|Lonely Planet, National Geographic
|Grekland
|Samos, Alonnisos
|Skyscanner, Intrepid
|Tyskland
|Dessau, Leipzig
|Lonely Planet, National Geographic
|Finland
|Kittilä, Finland som helhet
|Skyscanner, Fora Travel
|Kroatien
|Šibenik
|Lonely Planet
|Slovakien
|Bratislava
|Booking
|Norge
|Vestland
|National Geographic
|Polen
|Gdańsk, Gdynia och Sopot
|National Geographic
|Lettland
|Liepāja
|Intrepid
|Albanien
|Albanien som helhet
|Advantage Travel Partnership
|Slovenien
|Slovenien som helhet
|Fora Travel
|Malta
|Malta som helhet
|Fora Travel
Bangkok slår nästan alla – här är sju upplevelser i världens mest besökta stad
Bangkok är världens mest besökta stad och en av svenskarnas stora favoriter. Nu har New York Times tagit fram en ny guide till