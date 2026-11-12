Kungens syster prinsessan Birgittas smycken har fått nya ägare efter en uppmärksammad auktion hos Sotheby’s i Genève. Totalt såldes juvelerna för omkring 25 miljoner kronor. Mest sensationell blev en brosch som värderats till 700 000 kronor men såldes för hela 13,4 miljoner. Historikern Herman Lindqvist har kallat försäljningen osmaklig. Köparna verkar ha haft en annan uppfattning.
Kungens systers juveler sålda för 25 miljoner – en brosch blev rena jackpotten
Auktionen ägde rum onsdagen den 11 november. På förmiddagen hade förhandsbuden på den mest eftertraktade broschen redan passerat 1,8 miljoner kronor. Några timmar senare var slutpriset mer än sju gånger så högt.
Prinsessan Birgitta, som avled i december 2024, var storasyster till kung Carl XVI Gustaf. Flera av smyckena hade hon ärvt av sin mor, prinsessan Sibylla. Nu har delar av familjens privata juvelsamling spridits till nya ägare.
Broschen blev 19 gånger dyrare än väntat
Det stora numret var en brosch i Belle Époque-stil med en sällsynt padparadscha-safir på 23,64 karat, omgiven av diamanter. Stenen kommer från Sri Lanka och har enligt Sotheby’s inte värmebehandlats.
Auktionshusets värdering låg på 40 000–60 000 schweizerfranc. Slutpriset blev ungefär 19 gånger den högsta värderingen.
Budgivningen var intensiv. Enligt Svensk Damtidning stod slutstriden mellan budgivare som kallades Stanley och Jemima. Stanley vann med ett bud motsvarande cirka 10,5 miljoner kronor. Med köparprovision landade notan på 13,4 miljoner. Vem som faktiskt köpte smycket är fortfarande okänt.
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Den andra stora affären gällde ett safir- och diamanthalsband med matchande örhängen. Smyckena har kopplingar till det ryska kejsarhuset och gavs till prinsessan Sibylla som bröllopsgåva 1932.
Prinsessan Birgitta bar halsbandet vid både kronprinsessan Victorias och prinsessan Madeleines bröllop.
Sotheby’s hade värderat uppsättningen till mellan 300 000 och 500 000 schweizerfranc. Klubban föll på 650 000 franc. Med köparprovision blev slutpriset 832 000 franc, motsvarande nästan tio miljoner svenska kronor.
Tillsammans svarade broschen och safiruppsättningen för cirka 94 procent av de 25 miljonerna. De övriga smyckena fick dela på ungefär 1,6 miljoner kronor.
Historikerna protesterar
Alla uppskattade inte försäljningen.
”Det är kunglig tradition att inte sälja sånt på auktion. Min personliga åsikt är att det inte är smakfullt över huvud taget”, sade historikern Herman Lindqvist till Svensk Damtidning.
Även Allas hovexpert Anna von Koch var kritisk.
”Det är en smärre skandal att barnen auktionerar ut smycken med ett så starkt historiskt värde. Samtidigt kan jag förstå att man inte har användning för dem och hellre låter pengarna göra nytta på annat håll.”
Hovets informationschef Margareta Thorgren har förklarat att smyckena är privat egendom.
”Smycken som kan säljas på auktioner är privat egendom. Ingenting som är statlig egendom eller stiftelseegendom kan säljas på auktioner”, skrev hon till Svensk Damtidning.
Så mycket pengar får arvingarna
Här finns en viktig skillnad mellan klubbslag och slutpris. Enligt Svensk Damtidnings sammanställning uppgick buden till motsvarande cirka 19,5 miljoner kronor. När köparprovisionerna räknas in hamnar den totala köpesumman kring 25 miljoner.
Hur mycket som faktiskt tillfaller prinsessan Birgittas dödsbo efter eventuella säljaravgifter och andra kostnader är ännu inte känt.
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