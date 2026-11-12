Kungens systers juveler sålda för 25 miljoner – en brosch blev rena jackpotten

Auktionen ägde rum onsdagen den 11 november. På förmiddagen hade förhandsbuden på den mest eftertraktade broschen redan passerat 1,8 miljoner kronor. Några timmar senare var slutpriset mer än sju gånger så högt.

Prinsessan Birgitta, som avled i december 2024, var storasyster till kung Carl XVI Gustaf. Flera av smyckena hade hon ärvt av sin mor, prinsessan Sibylla. Nu har delar av familjens privata juvelsamling spridits till nya ägare.

Broschen blev 19 gånger dyrare än väntat

Det stora numret var en brosch i Belle Époque-stil med en sällsynt padparadscha-safir på 23,64 karat, omgiven av diamanter. Stenen kommer från Sri Lanka och har enligt Sotheby’s inte värmebehandlats.

Auktionshusets värdering låg på 40 000–60 000 schweizerfranc. Slutpriset blev ungefär 19 gånger den högsta värderingen.

Budgivningen var intensiv. Enligt Svensk Damtidning stod slutstriden mellan budgivare som kallades Stanley och Jemima. Stanley vann med ett bud motsvarande cirka 10,5 miljoner kronor. Med köparprovision landade notan på 13,4 miljoner. Vem som faktiskt köpte smycket är fortfarande okänt.