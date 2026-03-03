Därför blev 70-talisterna mentalt starkare än dagens barn

Emotionella valkar

Skyddar du händerna från allt blir de mjuka. Första gången du bär något tungt får du blåsor. Arbetar du med händerna regelbundet bildas valkar.

Samma sak med känslor.

När ingen direkt tröstar dig för varje motgång tvingas du hitta en inre broms. Du lär dig att alla besvikelser inte kräver krismöte. Du upptäcker att världen inte går under för att du inte blev vald i laget.

Dr. Marc Brackett vid Yale Center for Emotional Intelligence har lyft vikten av inre känsloreglering för psykisk hälsa. Det som i dag tränas i program och workshops uppstod då av nödvändighet.

Det var inte terapi. Det var vardag.

Föräldrakontroll på 70-talet: “Var hemma till middagen.” Foto: SvD / TT/T

Tålamod – en utdöende dygd

Vi väntade förr. På tv-program. På brev. På pengar till något vi ville köpa. Det fanns färre val och mindre omedelbar belöning. Forskning kring fördröjd behovstillfredsställelse visar att förmågan att vänta hänger ihop med bättre stresstålighet.

I dag är tre dagars leverans nästan en kränkning. Algoritmerna har tränat oss i omedelbarhet. När allt är snabbt blir långsamhet en provokation.

De som växte upp med väntan fick en annan relation till tid. Inte nödvändigtvis bättre. Men tåligare.

Problemlösning utan manual

Innan GPS och Google fick man fråga någon på gatan. Ibland hade personen fel. Då fick man tänka om.

Trädkojor byggdes utan bygglov och utan hjälmkrav. Hammarslag missade tummar. Någon ramlade. Man lärde sig riskbedömning, samarbete och kreativitet därför att det krävdes.

I dag är lekplatser riskminimerade. Bra för försäkringspremien. Mindre bra för den existentiella muskulaturen.

Ingen app för känsloreglering. Bara livet. Foto: ARNE SCHWEITZ/TT

Komfortens baksida

Ingen längtar tillbaka till total frånvaro av vuxna. Närvaro spelar roll. Engagemang spelar roll.

Men vi har svängt från likgiltighet till övervakning. När varje känsla direkt bekräftas och varje hinder sopas bort får barnet färre chanser att bygga egna verktyg.

Det ironiska är tydligt: i ambitionen att vara bättre föräldrar kan vi ha minskat utrymmet för självständighet.

Vad gör vi nu

Det handlar inte om att återinföra 1974. Det handlar om att våga ge kontrollerade doser av obehag, tristess och ansvar. Att inte lösa varje konflikt. Att inte fylla varje tyst minut.

Emotionella valkar är inte skador. De är skydd.

Ibland är det mest kärleksfulla vi kan göra att kliva åt sidan och låta barnen ta ett par steg själva. Det kan kännas brutalt i stunden. På lång sikt kan det vara det som håller.

