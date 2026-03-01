Robotpoliser på gatorna – framtiden är här

I senaste avsnittet sitter den ena på en buss mot Stafettvasan med ett IBM-chip på bröstet som mäter åktiden. Den andra gömmer sig i en hotellobby i Göteborg medan regnet sköter dramaturgin. Det är ungefär så samtalet börjar. Sedan blir det snabbt allvar.

Svälj kapseln och håll tummarna

Först ut: en AI-kapsel som ska ersätta traditionell gastroskopi. I stället för slang och obehag sväljer patienten en liten kamera som fotograferar magsäcken. Mjukvaran analyserar bilderna och allt ska vara klart på åtta minuter. Kostnaden landar runt 2 800 kronor.

Teknik som faktiskt löser ett konkret problem. Mindre drama, mer data.

Men det väcker också vardagsfrågor. Vad händer efteråt. Svaret är mindre glamoröst än tekniken i sig.

Sverige vill bli topp tio

Sedan kommer den svenska AI-strategin. Målet är att ta sig in på topp tio globalt. I dag ligger vi runt plats 19. Superdatorn Berzelius i Linköping ska hjälpa till. Wallenberg och svenska medier likaså.

Det som saknas är nya stora pengar från staten.

I podden ställs frågan rakt: går det att bli bäst utan att investera som konkurrenterna gör. USA och Kina pumpar in miljardbelopp. Sverige hoppas mer på samarbete, kultur och riskkapital.

Det kan fungera. Men det är ingen självklar väg, som Realtid skrivit om tidigare.

Robotpoliser och kalla maskiner

Från strategi till science fiction som redan är verklighet. I Kina patrullerar AI-drivna robotpoliser offentliga miljöer. De är kopplade till ansiktsigenkänning och centrala databaser.

Här skiftar samtalet ton. Inte för att tekniken är imponerande, utan för att den är obehaglig.

Hur reagerar människor när en maskin säger åt dem att stanna. Är det lika legitimt som en människa. Och vad händer när en robot saknar den där lilla mänskliga tvekan som ibland stoppar övertramp.

Det är mindre teknikromantik och mer oro.

Ericsson mellan EU och USA

Avsnittet tar också upp Ericssons kritik mot EU:s ambitioner om digital suveränitet. När omkring 40 procent av omsättningen kommer från USA och amerikanska chip är centrala i produktionen blir frågan existentiell.

Ska Europa minska beroendet av amerikanska molnjättar. Eller riskerar det att slå tillbaka mot europeiska bolag.

Det är inte en svartvit diskussion. Och det är just därför den är intressant.

Hot eller möjlighet

Sist diskuteras ett scenario där AI effektiviserar så mycket att människor blir överflödiga med stöd av den uppmärksammade rapporten Global Intelligence Crisis. Om maskiner producerar, analyserar och optimerar – men inte konsumerar – vad händer då med ekonomin.

Här landar samtalet i något mer jordnära. Tekniken förändrar arbetsuppgifter snabbare än den utplånar dem. De som lär sig använda AI verkar klara sig bättre än de som ignorerar den.

Det är inget jubelbudskap. Men inte heller undergång.