Nytt mjukvarufel bromsar Boeing – Airbus får ännu ett gratisläge

Boeing har hittat ett nytt mjukvarufel i 737 MAX. Felet uppstår i en ganska ovanlig situation under landning, men kommer vid sämsta tänkbara tidpunkt för flygplanstillverkaren. Nu har amerikanska FAA stoppat den väntade certifieringen av jättemodellen MAX 10 – medan Airbus fortsätter att bygga A320-familjen i ett tempo som Boeing desperat försöker komma ikapp.
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Problemet dyker upp efter en avbruten landning
Felet finns i nyare versioner av mjukvaran till flygplanets flight management computer, rapporterar CNBC. Det kan uppstå när piloterna avbryter en landning och därefter ändrar den programmerade flygvägen inför ett nytt försök.
Då kan VNAV, systemet som automatiskt styr flygplanets vertikala profil, kopplas ur. Autopiloten försvinner inte och piloter är utbildade för att hantera situationen, men arbetsbelastningen kan öka just när flygplanet befinner sig nära marken och besättningen redan har mycket att göra.
Boeing arbetar med en permanent mjukvaruuppdatering och har under tiden skickat nya instruktioner till flygbolagen.
Problemet är alltså inte att tusentals MAX-plan plötsligt måste ställas på marken. Det större problemet heter förtroende.
MAX 10 får vänta igen
Så sent som den 16 september sade Boeings vd Kelly Ortberg att certifieringen av 737 MAX 10 väntades ”very soon”. Nu har FAA bekräftat att godkännandet skjuts upp tills myndigheten är nöjd med lösningen på mjukvaruproblemet.
Det svider.
MAX 10 är Boeings största version av 737 och det närmaste bolaget kommer Airbus storsäljare A321neo. United, Alaska och andra stora kunder har väntat länge på planet.
Även den mindre MAX 7 kan påverkas. Modellen certifierades av FAA den 3 augusti efter nästan ett decennium av utveckling och myndighetsgranskning, bland annat av flygkontrollsystem och mjukvara.
Southwest och United har samtidigt sagt att de inte vill ta emot nya flygplan med den berörda mjukvaruversionen.
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Det är här ett tekniskt fel förvandlas till industriell huvudvärk.
Marknaden för kort- och medeldistansflygplan är i praktiken en match mellan två lag: Boeing 737 MAX och Airbus A320neo-familjen. Flygbolagen behöver tusentals nya plan under kommande år och väntetiderna är redan långa.
Airbus hade vid slutet av augusti 7 577 beställda men ännu inte levererade flygplan i A320-familjen. Hela 5 691 var A321neo. Airbus bygger samtidigt ut produktionskapaciteten och siktar på 70–75 A320-flygplan per månad mot slutet av 2027.
Boeing försöker på motsvarande sätt höja produktionen av 737, men Ortberg konstaterade i september att tillverkningen ännu inte var stabil på nivån 47 flygplan i månaden.
Varje ytterligare försening av MAX 10 gör därför Airbus starkare i den viktigaste delen av marknaden.
Vad betyder det för vanliga resenärer?
På kort sikt sannolikt ganska lite. Det finns enligt Boeing mer än 2 300 levererade MAX-flygplan och de stora amerikanska bolagen uppger att deras befintliga flottor inte använder den aktuella mjukvaran.
På längre sikt kan konsekvenserna bli större.
Om nya Boeing-plan levereras senare än planerat får flygbolagen behålla äldre flygplan längre, hyra in kapacitet eller skjuta upp expansion. Det kan göra det svårare att öppna nya linjer och pressa kostnaderna uppåt.
Och Boeing har ett särskilt problem som Airbus slipper: varje gång orden ”737 MAX” och ”software” hamnar i samma rubrik väcks minnet av de två katastroferna 2018 och 2019.
Det aktuella felet är inte samma typ av systemfel och det finns inga rapporterade olyckor kopplade till det. Men för Boeing räcker det inte längre att bygga ett bra flygplan.
Bolaget måste också övertyga flygbolag, myndigheter och resenärer om det varje gång.
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