Putins olja fryser fast i Östersjön

Extremt kallt väder och goda isförhållanden har medfört svåra problem för transport av bland annat olja i Östersjön. Samtidigt som isbrytare jobbar hårt för att öppna farlederna försvåras skuggflottans arbete.

Sanktioner och avbruten handel med Indien har redan pressat den ryska oljan till desperata nivåer. Nu verkar självaste vädret sätta ännu en käpp i det viktiga hjulet.

Viktig olja pressar Ryssland

Enligt Bloomberg står delar av den ryska så kallade skuggflottan stilla i Finska viken. Fartyg som transporterar sanktionsbelagd rysk olja köar i väntan på isbrytare som ska öppna farleder från oljehamnarna.

Dagens PS skriver att situationen slår direkt mot exporten. Uppgifter visar att oljeutförseln från hamnen i Primorsk under första halvan av februari minskade med en tredjedel jämfört med samma period i fjol och halverades jämfört med samma tid 2024.

Även exporten av konstgödsel och metallvaror har bromsats, rapporterar den ryska tidningen Kommersant, enligt Yle. Väntetiden för isbrytarkonvojer uppges ha ökat med närmare en vecka.

Experten: Lär inte räcka

Men åtgärderna lär inte räcka, enligt Magnus Winberg, lektor i navigation vid sjöfartsskolan Aboa Mare i Åbo.

”Att istjockleken ökar är i sig inte en riskfaktor. Det är när vi får västvindar med lågtryck och isen packar sig i Finska viken som problemen kommer att uppstå”, säger han till Yle.

Hela Finska viken är nu frusen, det svåraste isläget på omkring 15 år enligt Bloomberg. Det innebär att den ryska skuggflottan för första gången ställs inför ett verkligt vintertest.