Efter ett år av skenande bränslepriser kommer ett oväntat besked till svenska flygresenärer. Flygpriserna inom Europa väntas knappt stiga alls under 2027. Det visar en ny prognos från American Express Global Business Travel. Men för svenska företag som skickar sina chefer över Atlanten blir det dyrare.
Flygpriserna väntas stå still 2027 – goda nyheter för svenska resenärer
Det har talats om historiska prishöjningar på flygbiljetter. Kriget i Mellanöstern har drivit upp oljepriset, flygbränslet har blivit dyrare och flygbolagen har skickat en växande del av notan vidare till passagerarna.
Nu kommer en betydligt ljusare prognos från American Express Global Business Travel, Amex GBT, som analyserat hur flygpriserna väntas utvecklas under 2027.
Europa slipper den stora prischocken
Enligt rapporten Air Monitor 2027 väntas flygbiljetter i ekonomiklass inom Europa stiga med blygsamma 0,3–0,4 procent.
En biljett som kostar 3 000 kronor skulle därmed bli mellan 9 och 12 kronor dyrare, om prognosen slår in.
Det är mindre än vad en kopp kaffe kostar på Arlanda, även om jämförelsen möjligen säger mer om flygplatsens kafépriser än om flygbranschens ekonomi.
Även business class kan bli billigare inom Europa. Prognosen sträcker sig från en prissänkning på 1,5 procent till en höjning på 0,3 procent.
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Svenskarna flyger allt mer utomlands
Prognosen kommer när svenskarnas utrikesresande fortsätter att växa.
Enligt Swedavia slog Arlanda rekord för utrikestrafiken under oktober 2026, med närmare 1,9 miljoner internationella passagerare. Även Göteborg Landvetter noterade rekord för utrikesresandet under månaden.
Sverige avskaffade dessutom flygskatten den 1 juli 2025, vilket redan förändrat kostnadsbilden för flyg från svenska flygplatser.
Men Amex GBT:s prognos avser genomsnittet för Europa. Priset på en flygresa från Stockholm till exempelvis London, Paris eller Rom påverkas fortfarande av konkurrensen på linjen, efterfrågan och när biljetten bokas.
USA blir dyrare för svenska företag
För svenska affärsresenärer ser utvecklingen annorlunda ut.
Business class mellan Europa och Nordamerika väntas stiga med 3,4–4,3 procent under 2027.
En affärsbiljett för 40 000 kronor skulle därmed kunna bli upp till 1 720 kronor dyrare.
Ekonomiklass över Atlanten väntas däremot bara öka med 0,6–0,8 procent.
Även resor mellan Europa och Asien ser ut att klara sig relativt lindrigt. Ekonomiklass väntas stiga med 0,3–0,4 procent, medan business class kan bli 2,2–2,8 procent dyrare.
Flygbolagen hittar nya sätt att ta betalt
Sara Andell, strategichef inom Amex GBT Consulting, konstaterar att flygpriserna fortfarande ligger på höga nivåer.
”Priserna är fortfarande höga och det pressar resebudgetarna”, säger hon i en kommentar.
Hon påpekar också att själva biljettpriset blivit en allt mindre del av flygbolagens affär.
”Biljettpriset berättar bara en del av historien.”
Incheckat bagage, platsbokning och prioriterad ombordstigning är några av tilläggstjänsterna som kan göra den billiga biljetten betydligt dyrare.
Enligt rapporten ökade intäkterna från tilläggstjänster och lojalitetsprogram med 13,4 procent under 2025 hos 58 jämförbara flygbolag. Deras totala intäkter ökade under samma period med 7,2 procent.
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