Det har talats om historiska prishöjningar på flygbiljetter. Kriget i Mellanöstern har drivit upp oljepriset, flygbränslet har blivit dyrare och flygbolagen har skickat en växande del av notan vidare till passagerarna.

Nu kommer en betydligt ljusare prognos från American Express Global Business Travel, Amex GBT, som analyserat hur flygpriserna väntas utvecklas under 2027.

Europa slipper den stora prischocken

Enligt rapporten Air Monitor 2027 väntas flygbiljetter i ekonomiklass inom Europa stiga med blygsamma 0,3–0,4 procent.

En biljett som kostar 3 000 kronor skulle därmed bli mellan 9 och 12 kronor dyrare, om prognosen slår in.

Det är mindre än vad en kopp kaffe kostar på Arlanda, även om jämförelsen möjligen säger mer om flygplatsens kafépriser än om flygbranschens ekonomi.

Även business class kan bli billigare inom Europa. Prognosen sträcker sig från en prissänkning på 1,5 procent till en höjning på 0,3 procent.