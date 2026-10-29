Säkerhetsproblemen kvar på Kastrup – men köerna har krympt

Det såg stundtals ut som en mindre lyckad festivalentré på Kastrup förra veckan. Köerna till säkerhetskontrollen sträckte sig flera hundra meter och nådde vid ett tillfälle ända ut mot metrostationen.

Hundratals passagerare missade sina flyg. Några hade följt flygplatsens rekommendationer och ändå inte hunnit fram till gaten.

Nu är läget betydligt lugnare. Men orsaken till problemen finns kvar.

Påbudet gäller fortfarande

Den danska Trafikstyrelsen gav Köpenhamns flygplats ett påbud den 6 oktober efter en tillsyn. Två dagar senare infördes kompletterande åtgärder i säkerhetskontrollen.

Vad myndigheten konkret upptäckte är hemligt.

Trafikstyrelsen har däremot uppgett att de nya kraven inte beror på något yttre hot eller ett förändrat allmänt säkerhetsläge. Flygplatsens kommunikationsdirektör Lise Agerley Kürstein har sagt att vissa moment nu måste göras manuellt.

”Vi har fått order om att ändra våra säkerhetsrutiner under en period”, sade hon till SVT.

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Bland annat kontrolleras fler handbagage manuellt, vilket tar längre tid än den vanliga maskinella kontrollen.