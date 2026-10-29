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Säkerhetsproblemen kvar på Kastrup – men köerna har krympt

Under de värsta dagarna sträckte sig kön från säkerhetskontrollen ända mot metrostationen. Foto: Johan Nilsson / TT/TT
Viggo Cavling

Viggo Cavling

Nordens största flygnav Kastrup har fått kontroll över de värsta köerna. Men säkerhetsproblemen som fick danska Trafikstyrelsen att ingripa på flygplatsen är fortfarande inte lösta. De skärpta kontrollerna fortsätter och resenärer uppmanas fortfarande att komma tidigare till flygplatsen.

Det såg stundtals ut som en mindre lyckad festivalentré på Kastrup förra veckan. Köerna till säkerhetskontrollen sträckte sig flera hundra meter och nådde vid ett tillfälle ända ut mot metrostationen.

Hundratals passagerare missade sina flyg. Några hade följt flygplatsens rekommendationer och ändå inte hunnit fram till gaten.

Nu är läget betydligt lugnare. Men orsaken till problemen finns kvar.

Påbudet gäller fortfarande

Den danska Trafikstyrelsen gav Köpenhamns flygplats ett påbud den 6 oktober efter en tillsyn. Två dagar senare infördes kompletterande åtgärder i säkerhetskontrollen.

Vad myndigheten konkret upptäckte är hemligt.

Trafikstyrelsen har däremot uppgett att de nya kraven inte beror på något yttre hot eller ett förändrat allmänt säkerhetsläge. Flygplatsens kommunikationsdirektör Lise Agerley Kürstein har sagt att vissa moment nu måste göras manuellt.

”Vi har fått order om att ändra våra säkerhetsrutiner under en period”, sade hon till SVT.

Bland annat kontrolleras fler handbagage manuellt, vilket tar längre tid än den vanliga maskinella kontrollen.

Från fyra minuters normal väntetid till köer på upp mot en timme. Förra veckan fick Kastrup känna på resenärernas tålamod. Foto: TT

Kastrup räknade fel på personalen

Flygplatsen erkänner nu att man underskattade hur mycket personal de nya säkerhetskraven skulle kräva.

Den 8, 22 och 23 oktober uppstod långa väntetider. Tidigt på morgonen den 24 oktober nådde väntetiden upp mot en timme. Därefter har situationen förbättrats.

Under de värsta timmarna var köerna betydligt längre än vad Kastrups resenärer är vana vid. Under 2025 låg den genomsnittliga väntetiden i säkerhetskontrollen på fyra minuter och 14 sekunder, och 99,4 procent av passagerarna kom igenom på mindre än 15 minuter.

Mikkel Harder Munck-Hansen, chef för Danska institutet i Rom, stod mer än två timmar i kön och missade sitt flyg.

”Jag kom till flygplatsen med metro strax före klockan fem och då gick kön från säkerhetskontrollen hela vägen ut till metrostationen”, berättade han.

Hundratals resenärer missade sina flyg när de nya säkerhetskontrollerna bromsade flödet genom Kastrup. Foto: Johan Nilsson / TT/TT

Hundratals fick boka om

SAS uppgav att 352 passagerare hade bokats om efter problemen. Norwegian räknade med omkring 200 missade flyg på torsdagen och ytterligare 30 på fredagen.

Norwegians Danmarkschef Sara Neergaard konstaterade att flygbolaget inte hade fått någon förvarning om omfattningen.

”Tyvärr kan vi inte göra mycket mer än att be människor komma mer än två timmar före”, sade hon till DR.

Säkerhetskontrollerna fortsätter

Kastrup har nu kallat in extra personal och de dramatiska köerna från förra veckan har minskat. Men flygplatsen varnar fortfarande den 29 oktober för längre väntetider under de mest belastade perioderna.

Resenärer inom Schengen rekommenderas att komma två timmar före avgång. För resor utanför Schengen gäller tre timmar.

Det är Trafikstyrelsen som avgör när Kastrup får återgå till tidigare säkerhetsrutiner, eller om de nya kontrollerna ska bli permanenta. Något slutdatum finns ännu inte.

Kastrup hade 32,4 miljoner passagerare under 2025 och beskriver sig som Nordens största flygnav. För svenska resenärer är flygplatsen särskilt viktig. Svenskar stod för 14 procent av passagerarna förra året.

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Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

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