AI: Fiende i medierna – men frälsare i reklambranschen

Branschen har gått från panik till produktion

I journalistiken diskuteras fortfarande om AI hotar sanningen. I reklamen frågar man: hur mycket snabbare, billigare och bättre kan vi bli?

Den amerikanska rapporten State of Marketing AI 2024 visar att sex av tio marknadsförare redan använder AI dagligen. Från bildgenerering och copy till medieplanering. På bara två år har det som var experiment blivit standard.

Joakim Khoury beskriver hur storyboard, ljud och bakgrunder nu ofta genereras av AI.

”Det gör att vi slipper resa världen runt med ett filmteam. Jag kan lägga pengarna på det som verkligen syns.”

AI producerar redan film, bild och text – men de verkligt stora idéerna kräver fortfarande människor. (Foto: Pressbild)

De smarta flyttar upp i näringskedjan

Forskaren Erik Modig på Handelshögskolan säger att AI redan tagit över enklare produktion – men att det gör branschen mer elitistisk.

”Allt på nivå ett till fem kommer AI att göra bättre än människor. Det som ligger på nivå nio och tio – de stora idéerna – där finns fortfarande pengar att tjäna.”

Enligt AIS eLibrary når AI-skapad reklam god effekt i enklare kampanjer, men misslyckas med känslomässig träffsäkerhet. Den som kan skapa något verkligt nytt blir mer värd än någonsin.

Från hot till hantverk – reklambranschen gör AI till sin bästa assistent. (Foto: Pressbild)

De stora byråerna tappar greppet

”Eran för de riktigt stora byråerna är på väg att ta slut”, säger AI-rådgivaren Nina Amjadi från Berghs. Hon beskriver hur globala varumärken byter ut jättar i New York mot små team i Polen och London. ”Små, snabba och AI-drivna – det är framtiden.”

Och det är inte bara teori. Marknaden för AI inom marknadsföring passerade 40 miljarder dollar i fjol och väntas dubbleras innan 2030, enligt GlobeNewswire. Kapitalet har förstått att revolutionen är här.

Medan medierna letar fel – bygger reklamen framtiden

När pressen publicerar nästa skräckrubrik om fejkade bilder, sitter kreatörerna redan med Sora, Veo och Midjourney och bygger nästa kampanj. I stället för att försvara det gamla har de gjort AI till ett hantverk.

Kanske är det just därför reklambranschen överlever varje teknisk kris – från desktop publishing till sociala medier. Där journalistiken ser hot ser reklamen möjligheter.

”–Om du driver ett reklambolag och tänker att du ska klara dig utan AI, då tror jag att du missar något stort”, säger Pontus Strimling på Institutet för framtidsstudier.

Kort sagt: AI tar jobben, men inte de bästa.

