Podcasten AI+: Hotell på månen, sjukhus utan läkare

AI+ leds av Katarina Gospic och Viggo Cavling och fokuserar mindre på hajp, värderingar och börskurser – och mer på hur AI faktiskt påverkar människor, samhällen och vardagsbeslut. I det senaste avsnittet rör sig samtalet från rymdturism till vårdpolitik och vidare till Europas växande teknikberoende.

Hotell på månens yta

Ett amerikanskt startupbolag vill bygga världens första hotell på månens yta. Bakom projektet står GRU Space, grundat av en 22-årig entreprenör med det närmast programmatiska namnet Skyler. Planen är ett uppblåsbart hotell för fyra gäster, tänkt som både destination och avstigningsstation för framtida rymdturister. Premiäråret som nämns är 2032. Redan nu tas depositioner emot från rika entusiaster.

I AI+ placeras projektet i ett större sammanhang. Turism har alltid fungerat så här. När människor fick möjlighet att resa till Norge var det exotiskt. När de första charterresenärerna flög från Bromma till Mallorca på 1950-talet var de pionjärer. Månhotellet följer samma logik – bara med sämre tillgång till syre.

En tysk AI-fabrik och Zennström

Tyskland har slagit på strömmen till sin första storskaliga AI-fabrik, Industrial AI Cloud. Bakom satsningen står Deutsche Telekom tillsammans med Nvidia. Anläggningen rymmer omkring 10 000 grafikkort och marknadsförs som ett steg mot europeisk digital suveränitet.

I podcasten kopplas detta till en intervju med Niklas Zennström, där han påpekar att Europa varit naivt och lutat sig tungt mot amerikansk infrastruktur. När USA tidigare ströp Kinas tillgång till viss teknik tog det cirka fem år för Kina att bygga fungerande ersättningssystem. Frågan är om Europa ens har de fem åren.

Medan Europa resonerar – skalar Kina.

I januari 2026 deklarerade kinesiska myndigheter att AI-drivna sjukhus nu är en del av landets officiella vårdinfrastruktur. Diagnostik, triagering och behandling automatiseras i hög grad. Patienten möter ofta en skärm snarare än en läkare.

Detta kopplas i AI+ till uttalanden från Elon Musk, som menar att det snart kan vara meningslöst att utbilda sig till läkare inom flera specialiteter. Kirurgrobotar som aldrig blir trötta, aldrig darrar och lär sig av enorma datamängder är redan på väg in i vården.

För många läkare är detta inget abstrakt hot. Robotkirurgi och fjärrstyrda ingrepp används redan. Motståndet är störst i de delar av professionen som fortfarande bygger på klassiskt hantverk och personlig auktoritet.