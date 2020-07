Oscar Properties vänder till vinst

Bostadsutvecklarens omsättning landade på 27,2 miljoner kronor i det andra kvartalet, jämfört med 312 miljoner kronor motsvarande period förra året.

Nettoresultatet uppgick till 1,6 miljoner kronor, upp från minus 43, 3 miljoner kronor.

Bolaget hade vid utgången av andra kvartalet en koncernlikviditet på 43 miljoner kronor, ned från 254 miljoner kronor.

Under perioden har Oscar Properties fortsatt att arbeta med amortering av skulder, skapa likviditet och att förlänga befintliga lån. Bolaget har under kvartalet avyttrat Cykelfabriken i Uppsala. Bolaget har också minskat skuldbördan genom att ha amorterat belåningen i projektet. Oscar Properties har under perioden även förlängt lån uppgående till 244 miljoner kronor.

Oscar Properties har för detta kvartal valt att inte redovisa bokade och sålda lägenheter, då detta enligt bolaget inte ger en rättvisande bild av verksamheten.

– Vi har i stället valt att redovisa de projekt vi i skrivande stund har i projektportföljen för att på så sätt visa den potential som finns i den framtida utvecklingen, säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties i en skriftlig kommentar.

Oscar Properties kommer den närmaste tiden fokusera på att utveckla den projektportfölj vi har för att skapa likviditet och vinster i det korta perspektivet, för att därefter börja titta på nya affärer.

– Jag tror fortsatt på Norrternas affärsidé och på det som Oscar Properties alltid har varit inriktade mot, att man kan utveckla premiebostäder i väl utvalda lägen. Där finns det absolut ett behov, säger Oscar Engelbert.

Efter kvartalets utgång har Oscar Properties stämt Stockholms stad på 169 miljoner kronor (vilket Realtid rapporterat om tidigare) avseende tagna kostnader för projektet Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden och den skada som uppstår i övrigt. Förra sommaren (2019) uppgav Stockholms stad att den rening av marken som enligt avtal och ställda miljökrav staden hade åtagit sig att utföra enligt exploateringsavtal med Oscar Properties inte längre skulle komma att utföras av dem, varken före eller efter ett tillträde. Stockholms stad hävdade istället att Oscar Properties skulle åta sig att göra detta.

Oscar Properties accepterade inte dessa ändrade villkor och Stockholms stad hävde då, utan giltigt skäl, köpet av marken för projektet Gasklockan. Stockholms stad erbjuder sig nu efter hävningen, märkligt nog, i förhållande till en ny exploatör att uppfylla alla ställda miljökrav och ta hela ansvaret.

Sedan Stockholms stads hävning, har en utomrättslig lösning diskuterats och staden har fått ta del av kravet och allt som redovisas i stämningen. Stockholms stad uppgav dock efter detta att en utomrättslig uppgörelse inte var en framkomlig väg. Oscar Properties hänvisades till att stämma staden. En stämning har därför givits in till Stockholms tingsrätt. Oscar Properties ser det som mycket beklagligt att man inte har kunnat nå en lösning för att kunna förverkliga detta projekt.

– På ett personligt plan är det upprörande att efter alla de miljökrav som Oscar Properties ställt på Stockholms stad enligt gällande avtal, har nu staden erbjudit sig att genomföra just detta för en ny exploatör. Alla dessa miljökrav ignorerades under lång tid av Stockholms stad som hävdade att de inte var relevanta. Frågan stockholmarna borde ställa sig är varför staden inte ville gå vidare med genomförandet av Gasklockan? Staden hade alla chanser att skapa ännu ett arkitektoniskt avtryck tillsammans med ett av världens mest framstående arkitektkontor. På bara några år har vi fått hit två av världens bästa arkitekter och byggt Norra Tornen och 79 & Park, projekt som har skapat åsikter och avtryck internationellt. Nu hade vi och Stockholms stad en chans till, säger Oscar Engelbert vidare.

– Nu blir det en sak för rättssamhället och risken är stor att skattebetalarna får stå för notan på grund av Stockholm stads agerande.

Perioden januari–juni 2020

• Nettoomsättningen uppgick till 135,5 miljoner kronor (755,7).

• Rörelseresultatet uppgick till minus 4,3 miljoner kronor (–51,2).

• Periodens resultat uppgick till minus 32,1 miljoner kronor (-109,3).

• Resultat per stamaktie uppgick till minus 0,17 kronor (-5,03).

• Likvida medel uppgick till 43,0 miljoner kronor (253,8).

Perioden april–juni 2020

• Nettoomsättningen uppgick till 27,2 miljoner kronor (312,3).

• Rörelseresultatet uppgick till 18,0 miljoner kronor (-16,6).

• Periodens resultat uppgick till 1,6 miljoner kronor (-43,3).

• Resultat per stamaktie uppgick till 0,01 kronor (-1,94).