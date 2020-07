Ökad utlåning för Landshypotek Bank

Bankens rörelseresultat för halvåret uppgick till 175 (187) miljoner kronor. Resultatförändringen uppges främst bero på ett lägre nettoresultat av finansiella transaktioner och högre kostnader, vilket delvis motverkas av ett förbättrat räntenetto. Kostnadsökningen är delvis en effekt av produktionssatta investeringar, ökade investeringar för stärkt IT-säkerhet samt högre avskrivningar till följd av att banken implementerade ett nytt kreditberedningssystem under tredje kvartalet 2019. Det framgår av ett pressmeddelande.



Exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick rörelseresultatet till 183 (189) miljarder kronor. Bankens utlåning till allmänheten ökade med 1,1 miljarder kronor under andra kvartalet.



Bankens utlåning till allmänheten uppgick till 78,2 (76,4 per 31 december 2019) miljarder kronor. Fler jord- och skogsbrukskunder väljer att ansöka om lån hos banken digitalt. Såväl utlåningsvolymen som antalet kunder fortsätter dessutom att öka inom bolånen.



– Vårt första halvår är samtidigt ett styrkebesked. Trots osäkerheterna i omvärlden och en avvaktande lånemarknad fortsätter vi att attrahera nya kunder och gör ett stabilt resultat. Utvecklingen av vår kreditportfölj visar att kreditkvaliteten hos våra kunder är mycket god och att den lågriskverksamhet som vi bedriver leder till en stabil och trygg bank. Efter den något avvaktande våren ser vi nu en ökad aktivitet bland kunderna på våra lånemarknader, säger bankens vd, Per Lindblad, i en skriftlig kommentar.



Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 38 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, och har drygt 200 medarbetare på orter över hela landet.





Januari – juni 2020, jämfört med januari – juni 2019

• Rörelseresultatet uppgår till 175 (187) miljoner kronor.

• Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgår till 183 (189) miljoner kronor.

• Räntenettot uppgår till 421 (409) miljoner kronor.

• Kostnaderna uppgår till 244 (226) miljoner kronor.

• Kreditförluster netto påverkade resultatet positivt med 4 (2) miljoner kronor.

• Utlåning till allmänheten uppgår till 78,2 (73,9) miljarder kronor.

• Inlåning från allmänheten uppgår till 14,6 (14,6) miljarder kronor.



April – juni 2020 jämfört med januari – mars 2020

• Rörelseresultatet uppgår till 76 (99) miljoner kronor.

• Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgår till 90 (93) miljoner kronor.

• Räntenettot uppgår till 210 (211) miljoner kronor.

• Kostnaderna uppgår till 124 (120) miljoner kronor.

• Kreditförluster netto påverkade resultatet positivt med 2 (2) miljoner kronor.

• Utlåning till allmänheten uppgår till 78,2 (77,1) miljarder kronor.

• Inlåning från allmänheten uppgår till 14,6 (14,1) miljarder kronor.