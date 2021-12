Nordnets sparare köpte i tillväxtbolag i december - VNV Global ny favorit

Samtidigt fortsätter Investor att vara den mest nettoköpta aktien under december, i likhet med hur det har sett ut under året i övrigt. Men även en annan investmentbolagsaktie klättrar i listan.



- VNV Global har verkligen slagit sig in som en ny investmentbolagsfavorit bland spararna. Det var framför allt i samband med den mediala uppmärksamheten kring de höga premierna i höstas som allt fler fick upp ögonen för VNV Global, som fokuserar på tillväxtbolag och fortfarande handlas till rabatt, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.



Även Tesla har letat sig in på listan över de mest nettoköpta aktierna.



- Tesla-aktien har haft en riktigt tung månad efter en stark uppgång i år, och en viktig förklaring är

Elon Musks aktieförsäljningar. Men många sparare tror stenhårt på både bolaget och aktien, och

ser därför ett köpläge, säger Frida Bratt.



Aktier som har sålts är bland annat Boliden, Vitrolife, SSAB och Lundin Energy.



