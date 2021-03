”Mars bästa marsmånad för Stockholmsbörsen på över 30 år”

Avanzas sparare har under marsmånaden gjort 122 400 fondaffärer per dag, vilket är 36 procent fler än samma månad i fjol, enligt statistik från 870 600 fondkunder hos Avanza, framgår av ett pressmeddelande. Starkast uppåt gick det för investeringar i Sverigefonder, vilka stod för varenda sparade krona hos Avanza under perioden. Därefter kom Globalfonder och Tillväxtmarknadsfonder.

– Stockholmsbörsen har stigit närmare 9 procent under mars vilket gör att den både ser ut att bli årets starkaste börsmånad hittills likväl som bästa marsmånaden på över 30 år. Rotationen från tillväxtbolag till värdebolag intensifierades under månaden, vilket fick privatspararna att favorisera Sverigefonder, säger Nicklas Andersson, sparekonom Avanza, i en skriftlig kommentar.

Sedan början av året har Stockholmsbörsen stigit med närmare 17 procent.

– Allt fler bedömer att vi närmar oss slutet på pandemin och tror att det finns en god sannolikhet för en rivstart av världsekonomin. Den tron har gett både stigande långräntor och inflationsoro, faktorer som tagit över stafettpinnen vad gäller orosmoln som globala förvaltare listar. I det klimatet är det många som favoriserar mer exponering mot traditionell industri och värdebolag, vilket Stockholmsbörsen ger, säger Nicklas Andersson.

Gröna energifonder var månadens mest sålda fonder i mars hos Avanza.

Hos konkurrenten Nordnet var det istället trendbrott inom gröna investeringar då spararna sålde av fonder inom förnyelsebar energi i mars till fördel för globala indexfonder. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Sektorn hållbar energi var stekhet under 2020, men nu sker ett trendbrott. Fyra av tio fonder på säljtoppen i mars har koppling till sektorn. Vi har en enorm ESG-hajp bakom oss, med värderingar som stigit flera hundra procent i vissa bolag. Men det ligger i sektorns natur att det handlar om förhoppnings- och tillväxtbolag, och det är ju just sådana som tagit stryk den senaste tiden i rotationen mot ”gammelbörs”, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, i en presskommentar.

– Hållbar energi har varit extremt populärt men nu har vinden vänt, säger Frida Bratt. Stockholmsbörsen har gynnats av de senaste månadernas rotation mot verkstad och bank, som vi har gott om här. Faktum är att storbolagsindex redan gett 15 procents avkastning i år. Även om det, mot bakgrund av det senaste årets uppgångar, kan tyckas blygsamt så är det faktiskt två genomsnittliga årsavkastningar historiskt sett.

Hos Nordnet var breda globalfonder fortsatt favoriter i månadssparandet under mars månad.

– Under en tid har vi sett att aktivt förvaltade fonder blivit mer populära bland spararna, men nu flyttar indexfonderna fram positionerna igen, säger Frida Bratt.