Volvo Cars står när de andra faller

Marknader

Julruschen vill ha unga gigjobbare – utan rättigheter

Stora butikskedjor använder gigappar för att anställa unga ”frilansare” under julhandeln – utan grundläggande anställningsskydd. Via gigappar hittar stora butikskedjor i Storbritannien som Urban Outfitters, Lush och Gymshark snabbt sätt att anställa frilansare – utan grundläggande anställningsskydd, rapporterar The Guardian. På Emma Sleep, en madrassbutik i Londons Westfield, är hela butiken bemannad av frilansare under …