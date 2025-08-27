Realtid
Realtid.se
Marknader

Myndighet vill förbjuda telefonförsäljning – branschen rasar

telefonförsäljning
Konsumentverkets generaldirektör Cecilia Tisell menar att telefonförsäljning är "problematiskt i sin grundkonstruktion". (Foto: Noella Johansson/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 27 aug. 2025Publicerad: 27 aug. 2025

Konsumentverket vill se ett totalt förbud mot telefonförsäljning. Det får branschen att gå i taket.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Oljepriset och dess påverkan. Intervju av Emma Fällman
Spela klippet
Realtid TV

Oljepriset – vad betyder det för Europa och marknaden?

26 aug. 2025

Att ringas upp av en telefonförsäljare är något som de flesta svenskar inte tycker om. Det visar en ny kartläggning av Konsumentverket.

Dessutom har det fått allt fler att undvika att svara på nummer som man inte känner igen.

Nu lägger Konsumentverket fram ett drastiskt förslag: förbjud telefonförsäljning helt och hållet, skriver Dagens Juridik.

Missa inte: Efter konkursen – nu ligger ditt DNA ute till försäljning. Realtid

Tidigare åtgärder har inte hjälpt

I en ny rapport, som i dag överlämnats till regeringen, beskriver myndigheten telefonförsäljning som en affärsmodell som berövar konsumenten initiativ och kontroll över köpprocessen.

Enligt Konsumentverket möter den som blir uppringd ofta en påstridig säljare med ett färdigt erbjudande, utan möjlighet att i lugn och ro jämföra alternativ eller reflektera över behovet.

För telefonförsäljningsbranschen kommer förslaget som ett dråpslag. (Foto: Paul White/AP/TT).
ANNONS

Rapporten visar att tidigare regleringar, som Nix-registret och krav på skriftliga bekräftelser, inte har löst problemen.

Tvärtom kvarstår en stor mängd klagomål, och antalet anmälningar om vilseledande marknadsföring är betydligt högre för telefonförsäljning än för andra försäljningsmetoder.

Missa inte: KO stämmer mobiloperatör: Saknar telefonnummer. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

”Problematisk i grunden”

Särskilt utsatta grupper är personer med funktionsnedsättningar och konsumenter med utländsk bakgrund, som ofta upplever att de inte förstått att ett bindande avtal ingåtts.

”Affärsmetoden är problematisk i sin grundkonstruktion och förutsättningarna att ta till sig information och begrunda sina behov är undermåliga, oavsett om regelverket följs eller inte, säger Cecilia Tisell, Konsumentombudsman och generaldirektör för Konsumentverket.

Konsumentverket konstaterar också att många tvister handlar om huruvida ett köp över huvud taget ägt rum.

Missa inte: Kinas barn försvinner – lärare tvingas bli säljare. Realtid

ANNONS

Vill ha totalt förbud

Konsumenter hävdar att de endast tackat ja till mer information eller ett gratiserbjudande, medan företagen menar att ett avtal ingåtts och kräver betalning.

Förslaget från myndigheten är att införa ett totalförbud mot telefonförsäljning. Om regeringen inte går så långt föreslås i andra hand ett opt-in-system.

Det skulle i så fall innebära att konsumenter i förväg måste samtycka till att bli kontaktade av säljare.

Missa inte: Fler oseriösa flyttfirmor – så skyddar du dig. Dagens PS

Katastrof enligt branschen

Enligt rapporten upplever åtta av tio konsumenter telefonförsäljning som oönskad, och sex av tio undviker samtal från okända nummer.

Detta leder till att viktiga samtal, till exempel från sjukvården eller myndigheter, ibland inte besvaras.

ANNONS

För telefonförsäljarbranschen har dock förslaget inte tagits emot väl. Enligt vissa företrädare handlar det om ”myndighetsaktivism”, skriver Dagens Industri.

”Det skulle betyda katastrof”, säger en branschföreträdare.

Missa inte: Konsumenter förlorar miljarder på juridiska misstag. Realtid

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FörsäljningKonsumentverketSverige
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
Nå framgång och gemensamma mål - Kostnadsfri intro

I verksamheter utan tydlig metodik är det lätt att missa målet. Med Astrakanmetoden, Sveriges största metod för verksamhetsutveckling når du dina mål. Boka dig på vår kostnadsfria introduktion.

Anmäl här

Senaste lediga jobben

Tax Director to Electrolux Professional Group
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 20/09/2025
Labour Lawyer
Placering: Solna
Sista ansökningsdag: 07/09/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS