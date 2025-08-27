Myndighet vill förbjuda telefonförsäljning – branschen rasar

Att ringas upp av en telefonförsäljare är något som de flesta svenskar inte tycker om. Det visar en ny kartläggning av Konsumentverket.

Dessutom har det fått allt fler att undvika att svara på nummer som man inte känner igen.

Nu lägger Konsumentverket fram ett drastiskt förslag: förbjud telefonförsäljning helt och hållet, skriver Dagens Juridik.

Missa inte: Efter konkursen – nu ligger ditt DNA ute till försäljning. Realtid

Tidigare åtgärder har inte hjälpt

I en ny rapport, som i dag överlämnats till regeringen, beskriver myndigheten telefonförsäljning som en affärsmodell som berövar konsumenten initiativ och kontroll över köpprocessen.

Enligt Konsumentverket möter den som blir uppringd ofta en påstridig säljare med ett färdigt erbjudande, utan möjlighet att i lugn och ro jämföra alternativ eller reflektera över behovet.

För telefonförsäljningsbranschen kommer förslaget som ett dråpslag. (Foto: Paul White/AP/TT).

ANNONS

Rapporten visar att tidigare regleringar, som Nix-registret och krav på skriftliga bekräftelser, inte har löst problemen.

Tvärtom kvarstår en stor mängd klagomål, och antalet anmälningar om vilseledande marknadsföring är betydligt högre för telefonförsäljning än för andra försäljningsmetoder.

Missa inte: KO stämmer mobiloperatör: Saknar telefonnummer. Dagens PS