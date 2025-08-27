Konsumentverket vill se ett totalt förbud mot telefonförsäljning. Det får branschen att gå i taket.
Myndighet vill förbjuda telefonförsäljning – branschen rasar
Att ringas upp av en telefonförsäljare är något som de flesta svenskar inte tycker om. Det visar en ny kartläggning av Konsumentverket.
Dessutom har det fått allt fler att undvika att svara på nummer som man inte känner igen.
Nu lägger Konsumentverket fram ett drastiskt förslag: förbjud telefonförsäljning helt och hållet, skriver Dagens Juridik.
Tidigare åtgärder har inte hjälpt
I en ny rapport, som i dag överlämnats till regeringen, beskriver myndigheten telefonförsäljning som en affärsmodell som berövar konsumenten initiativ och kontroll över köpprocessen.
Enligt Konsumentverket möter den som blir uppringd ofta en påstridig säljare med ett färdigt erbjudande, utan möjlighet att i lugn och ro jämföra alternativ eller reflektera över behovet.
Rapporten visar att tidigare regleringar, som Nix-registret och krav på skriftliga bekräftelser, inte har löst problemen.
Tvärtom kvarstår en stor mängd klagomål, och antalet anmälningar om vilseledande marknadsföring är betydligt högre för telefonförsäljning än för andra försäljningsmetoder.
”Problematisk i grunden”
Särskilt utsatta grupper är personer med funktionsnedsättningar och konsumenter med utländsk bakgrund, som ofta upplever att de inte förstått att ett bindande avtal ingåtts.
”Affärsmetoden är problematisk i sin grundkonstruktion och förutsättningarna att ta till sig information och begrunda sina behov är undermåliga, oavsett om regelverket följs eller inte, säger Cecilia Tisell, Konsumentombudsman och generaldirektör för Konsumentverket.
Konsumentverket konstaterar också att många tvister handlar om huruvida ett köp över huvud taget ägt rum.
Vill ha totalt förbud
Konsumenter hävdar att de endast tackat ja till mer information eller ett gratiserbjudande, medan företagen menar att ett avtal ingåtts och kräver betalning.
Förslaget från myndigheten är att införa ett totalförbud mot telefonförsäljning. Om regeringen inte går så långt föreslås i andra hand ett opt-in-system.
Det skulle i så fall innebära att konsumenter i förväg måste samtycka till att bli kontaktade av säljare.
Katastrof enligt branschen
Enligt rapporten upplever åtta av tio konsumenter telefonförsäljning som oönskad, och sex av tio undviker samtal från okända nummer.
Detta leder till att viktiga samtal, till exempel från sjukvården eller myndigheter, ibland inte besvaras.
För telefonförsäljarbranschen har dock förslaget inte tagits emot väl. Enligt vissa företrädare handlar det om ”myndighetsaktivism”, skriver Dagens Industri.
”Det skulle betyda katastrof”, säger en branschföreträdare.
