I krisens spår: Oljebolagen vill exploatera Arktis

Bolagen utnyttjar argument om energisäkerhet i sina svar på en EU-konsultation om unionens arktiska politik, och betonar behovet av fortsatt tillgång till fossila bränslen.

”Det finns ingen europeisk energisäkerhet utan arktisk energi”, skriver den norska branschorganisationen KonKraft, som företräder bland andra Offshore Norge och Norsk Industri, skriver Financial Times.

EU har ett moratorium mot exploatering

EU åtog sig 2021 att verka för ett internationellt moratorium mot olje- och gasborrning i Arktis, men strategin utformades innan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och är nu under översyn.

En EU-tjänsteman beskriver diskussionerna som i ett tidigt skede, med ambitionen att slutföra översynen inför ett EU-arktiskt forum i september.