Mer än tio olje- och gasbolag och branschorganisationer, inklusive lobbygrupper med kopplingar till Shell, TotalEnergies och ConocoPhillips, har uppmanat EU att överge sitt effektiva moratorium mot framtida oljeborrning i Arktis.
I krisens spår: Oljebolagen vill exploatera Arktis
Missa inte: Gapet i oljepriset vidgas: Baksmälla väntar. Realtid
Bolagen utnyttjar argument om energisäkerhet i sina svar på en EU-konsultation om unionens arktiska politik, och betonar behovet av fortsatt tillgång till fossila bränslen.
”Det finns ingen europeisk energisäkerhet utan arktisk energi”, skriver den norska branschorganisationen KonKraft, som företräder bland andra Offshore Norge och Norsk Industri, skriver Financial Times.
EU har ett moratorium mot exploatering
EU åtog sig 2021 att verka för ett internationellt moratorium mot olje- och gasborrning i Arktis, men strategin utformades innan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och är nu under översyn.
Läs även: Oljehamn nära Finland attackerad. Dagens PS
En EU-tjänsteman beskriver diskussionerna som i ett tidigt skede, med ambitionen att slutföra översynen inför ett EU-arktiskt forum i september.
Klimatorganisationer varnar
Klimatorganisationen InfluenceMap kallar lobbykampanjen alarmerande och menar att industrin försöker utnyttja geopolitisk instabilitet för att upprepa vilseledande argument som framställer fossila bränslen, snarare än förnybar energi, som lösningen.
Missa inte: Ekonomins deadline: Då måste Hormuzsundet öppnas. Realtid
Men motståndet växer även från finanssektorn.
Inför Nordeas bolagsstämma har minst tre danska pensionsfonder, Akademiker, Sampension och Velliv, ställt sig bakom en aktieägarresolution som kräver att Nordens största bank slutar finansiera bolag som expanderar olje- och gasverksamhet norr om polcirkeln, rapporterar Reuters.
Resolutionen riktar sig specifikt mot de norska energibolagen Equinor, Aker BP och Vår Energi.
Läs även: Filippinerna utlyser energikris. Dagens PS
Förslaget uppmanar Nordea att följa nordiska konkurrenter som Danske Bank, Swedbank och Handelsbanken, vilka redan infört restriktioner mot utlåning kopplad till arktisk oljeexpansion.
Nordea hävdar att banken inte erbjuder dedikerad finansiering för arktisk borrning, men erkänner att man fortsätter stödja utvalda bolag som man anser viktiga för Europas energiförsörjning.
Velliv:s chef för ansvarsfulla investeringar, Ulla Benediktson, påpekade för Reuters att arktisk prospektering innebär höga miljörisker, långa ledtider och betydande exponering mot strandade tillgångar, i en marknad där europeisk efterfrågan på olja och gas väntas minska.