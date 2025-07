Kinas barn försvinner – lärare tvingas bli säljare

Förskolor stänger i rekordtakt

Krisen drabbar särskilt hårt de privata förskolorna, som i Kina erbjuder premiumutbildning till högre avgifter än de statliga alternativen.

Data från Kinas utbildningsministerium visar att omkring 20 400 förskolor har stängt under de senaste två åren – främst på grund av ekonomiska svårigheter förvärrade av minskande elevantal, rapporterar statskontrollerade Sixth Tone.

Förra året stängde omkring 15 000 förskolor, med den mest dramatiska effekten i de nordöstra provinserna.

Rekrytera elever – få bonus

Lin Xiao har arbetat på en privat förskola i Guangzhou i över ett decennium. Numera tillbringar hon knappt 15 minuter om dagen med direktundervisning av sina elever.

ANNONS

Istället fotograferar hon skolaktiviteter, hanterar omfattande pappersarbete och delar ut anmälningsblanketter i bostadsområden.

Läs även: Sveriges barnkris – ingen vet vad som hjälper. Realtid

Inskrivningarna på Lins förskola har sjunkit med 60 procent från två år sedan. Ledningen har infört en bonus på 500 yuan (cirka 650 kronor) för varje ny elev som en lärare lyckas rekrytera under marknadsföringsevenemang.

”Jag känner mig mer som en säljare än en lärare”, säger Lin till Sixth Tone.

Äldreomsorg nya guldgruvan

Medan förskolorna kämpar för överlevnad blomstrar äldreomsorgssektorn. Antalet ålderdomshem har enligt Kinas styre fördubblats från 2019 till över 410 000 i oktober 2024, rapporterade CNBC i höstas.

I ett försök att hantera landets åldrande befolkning har Kinas styre intensifierat åtgärder för att stärka ”silverekonomin”, en sektor som tillhandahåller varor och tjänster för personer över 50 år.

ANNONS

Kinesiska mjölkföretag som tidigare fokuserade på barn marknadsför nu produkter riktade till medelålders och äldre.

I Shanghai installerar allt fler gym realtidsövervakning av hälsotillstånd och erbjuder fysioterapisessioner för äldre fitnessutövare.

Dagis för småbarn – räddningen?

Många förskolor försöker nu överleva genom att erbjuda dagis för barn under tre år.

En undersökning från China Association for Non-Government Education visar att 57 procent av undersökta förskolor har implementerat sådana tjänster – med privata förskolor som står för 85 procent av de undersökta, enligt Sixth Tone.

Missa inte: Ny larmrapport om barns dåliga hälsa. Dagens PS

Satsningen möter ett kritiskt nationellt behov av att adressera bristen på spädbarn- och barnomsorg.

Men lösningen är långt ifrån problemfri. Samma undersökning fann att 58 procent av förskolorna som erbjuder dagisklasser går med förlust – med endast 15 procent som uppnår lönsamhet.

ANNONS

Systemkris med långsiktiga konsekvenser

Nedgången i Kinas förskolor är ”inbakad i systemet och kommer inte att förändras”, säger Stuart Gietel-Basten, chef för Center for Aging Science vid Hong Kong University of Science and Technology, till Financial Times.

Han tillägger att jämfört med för fem eller tio år sedan är nedgången i födslar ”enorm”.

Krisen i förskolesystemet ger en försmak av de utmaningar som väntar för företag och politiker från Kinas demografiska nedgång – som väntas bli en av de snabbaste i världen, konstaterar Financial Times.