Övergav kommunismen – nu rusar landets tillväxt

Tecknen har varit tydliga ett tag, men nu kommer också de hårda siffrorna som visar på Polens blomstrande ekonomi.

Nyligen passerade man Spanien i inkomst per capita justerat för köpkraft, enligt nya prognoser från IMF.

Det markerar en symboliskt viktig milstolpe för den polska ekonomin och har lyfts fram av premiärminister Donald Tusk som ett tecken på att landet närmar sig Europas ekonomiska toppskikt.

Mäter vad pengarna räcker till

De senaste siffrorna visar att Polens inkomst per capita, justerad för levnadskostnader, ligger något över Spaniens nivå, som annars också har en stark ekonomi just nu.

Skillnaden är liten, men utvecklingen speglar en tydlig trend där Polen växer snabbare än Spanien. Den polska ekonomin väntas expandera med omkring 3,6 procent, jämfört med Spaniens cirka 2,8 procent, skriver Euronews.

Köpkraftsparitet används för att ge en mer rättvis bild av levnadsstandard genom att ta hänsyn till prisskillnader mellan länder.

Det innebär att jämförelsen inte enbart handlar om inkomster i absoluta tal, utan om vad dessa inkomster faktiskt räcker till i vardagen.