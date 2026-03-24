Länge var Polen en eftersläntrare när det gällde ekonomisk utveckling i Europa. Men nu tar man istället täten.
Övergav kommunismen – nu rusar landets tillväxt
Tecknen har varit tydliga ett tag, men nu kommer också de hårda siffrorna som visar på Polens blomstrande ekonomi.
Nyligen passerade man Spanien i inkomst per capita justerat för köpkraft, enligt nya prognoser från IMF.
Det markerar en symboliskt viktig milstolpe för den polska ekonomin och har lyfts fram av premiärminister Donald Tusk som ett tecken på att landet närmar sig Europas ekonomiska toppskikt.
Mäter vad pengarna räcker till
De senaste siffrorna visar att Polens inkomst per capita, justerad för levnadskostnader, ligger något över Spaniens nivå, som annars också har en stark ekonomi just nu.
Skillnaden är liten, men utvecklingen speglar en tydlig trend där Polen växer snabbare än Spanien. Den polska ekonomin väntas expandera med omkring 3,6 procent, jämfört med Spaniens cirka 2,8 procent, skriver Euronews.
Köpkraftsparitet används för att ge en mer rättvis bild av levnadsstandard genom att ta hänsyn till prisskillnader mellan länder.
Det innebär att jämförelsen inte enbart handlar om inkomster i absoluta tal, utan om vad dessa inkomster faktiskt räcker till i vardagen.
Stark exportsektor
Bakom Polens snabba uppgång ligger flera faktorer. Stark löneutveckling och ökade offentliga transfereringar har bidragit till hög konsumtion, som varit en central drivkraft i ekonomin de senaste åren.
Samtidigt har investeringar från EU och en stabil exportsektor stärkt tillväxten, rapporterar BBC.
Trots framgångarna finns det nyanser i bilden. Experter pekar på att köpkraft inte fullt ut speglar den totala förmögenheten i ett samhälle.
Skillnader i sparande, fastighetsägande och kvaliteten på välfärdssystem spelar också en avgörande roll för hur välstånd upplevs. Här ligger Polen fortfarande efter många västeuropeiska länder.
Kan växa ytterligare
Samtidigt växer oron kring landets offentliga finanser. Prognoser från EU-kommissionen indikerar att Polens statsskuld kan överstiga 100 procent av BNP inom det kommande decenniet om nuvarande politik fortsätter.
En ökning av sociala utgifter riskerar att sätta press på ekonomin och påverka investerarnas förtroende.
Trots dessa risker är framtidsutsikterna relativt positiva. Om investeringarna fortsätter att öka och exporten stärks ytterligare kan tillväxten accelerera.
Polen närmar sig även Storbritanniens nivå i köpkraft, vilket för bara tio år sedan ansågs osannolikt.
