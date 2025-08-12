Kina skapar världens största varvsföretag

China State Shipbuilding (CSSC) och China Shipbuilding Industry (CSIC), som båda ägs av den kinesiska staten, var en gång samma företag.

I slutet av 1990-talet bröt dock myndigheterna isär varven för att förbättra konkurrensen.

Men nu slår man återigen en affär som är värd motsvarande 16 miljarder dollar, skriver Wall Street Journal.

Missa inte: Blackrock brädas efter Kinas protest. Realtid

Levererar till flottan

Sammanslagningen är en del av Pekings långsiktiga strategi att konsolidera statliga företag inom strategiskt viktiga sektorer med både civila och militära tillämpningar.

CSSC har huvudsakligen kommersiell produktion, men är också en central leverantör till den kinesiska flottan.

Analyser visar att Kina har många gånger mer kapacitet än USA. (Foto: AP/TT).

ANNONS

Det uppköpta bolaget har bland annat konstruerat och byggt landets första inhemska hangarfartyg, Shandong, skriver Placera.

Missa inte: Lyxbåtarna miljonärerna väljer – finskt varv i världsklass. Dagens PS