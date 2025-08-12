Donald Trump försöker få USA att bygga fartyg igen. Men man möter tuff konkurrens – särskilt efter en enorm sammanslagning i Kina.
Kina skapar världens största varvsföretag
China State Shipbuilding (CSSC) och China Shipbuilding Industry (CSIC), som båda ägs av den kinesiska staten, var en gång samma företag.
I slutet av 1990-talet bröt dock myndigheterna isär varven för att förbättra konkurrensen.
Men nu slår man återigen en affär som är värd motsvarande 16 miljarder dollar, skriver Wall Street Journal.
Levererar till flottan
Sammanslagningen är en del av Pekings långsiktiga strategi att konsolidera statliga företag inom strategiskt viktiga sektorer med både civila och militära tillämpningar.
CSSC har huvudsakligen kommersiell produktion, men är också en central leverantör till den kinesiska flottan.
Det uppköpta bolaget har bland annat konstruerat och byggt landets första inhemska hangarfartyg, Shandong, skriver Placera.
Får stor marknadsandel
Sammanslagningen gör den nya enheten till världens största skeppsbyggare mätt i orderbok och produktionskapacitet.
Med en marknadsandel på nästan 17 procent och över 530 fartyg i orderboken får den nya jätten en årlig omsättning på omkring 18 miljarder dollar.
Kina stod för 55 procent av världens nya fartygunder 2024, medan USA:s andel var marginell.
Mycket högre kapacitet i Kina
Enligt den amerikanska flottan är Kinas kapacitet att bygga fartyg 232 gånger högre än USA:s.
USA försöker återuppbygga sin varvsindustri efter decennier av nedgång, men satsningarna har hittills stött på hinder.
Japan ser en chans
President Donald Trumps hot om högre avgifter på Kina-byggda fartyg har samtidigt öppnat möjligheter för sydkoreanska och japanska konkurrenter att återta förlorade marknadsandelar.
Kinas största privata varv, Yangzijiang Shipbuilding, har sett en kraftig inbromsning i orderingången under året.
Även japanska varv, som under 1990-talet dominerade världens produktion, ser nu en chans till återhämtning.
Japans regering överväger omfattande subventioner för att stärka den inhemska industrin och värna nationell säkerhet.
Handelshinder minskar efterfrågan
Marknaden är dock under press. Hotet om amerikanska hamnavgifter har fått flera rederier att vända sig bort från kinesiska varv, och geopolitiska spänningar samt protektionistiska tendenser dämpar den globala handeln.
Detta har bidragit till att antalet nya fartygsorder globalt minskade med nästan hälften under första halvåret 2025 jämfört med året innan.
