Realtid
Realtid.se
Marknader

Kina skapar världens största varvsföretag

kina
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

Donald Trump försöker få USA att bygga fartyg igen. Men man möter tuff konkurrens – särskilt efter en enorm sammanslagning i Kina.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

China State Shipbuilding (CSSC) och China Shipbuilding Industry (CSIC), som båda ägs av den kinesiska staten, var en gång samma företag.

I slutet av 1990-talet bröt dock myndigheterna isär varven för att förbättra konkurrensen.

Men nu slår man återigen en affär som är värd motsvarande 16 miljarder dollar, skriver Wall Street Journal.

Missa inte: Blackrock brädas efter Kinas protest. Realtid

Levererar till flottan

Sammanslagningen är en del av Pekings långsiktiga strategi att konsolidera statliga företag inom strategiskt viktiga sektorer med både civila och militära tillämpningar.

CSSC har huvudsakligen kommersiell produktion, men är också en central leverantör till den kinesiska flottan.

Analyser visar att Kina har många gånger mer kapacitet än USA. (Foto: AP/TT).
ANNONS

Det uppköpta bolaget har bland annat konstruerat och byggt landets första inhemska hangarfartyg, Shandong, skriver Placera.

Missa inte: Lyxbåtarna miljonärerna väljer – finskt varv i världsklass. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Får stor marknadsandel

Sammanslagningen gör den nya enheten till världens största skeppsbyggare mätt i orderbok och produktionskapacitet.

Med en marknadsandel på nästan 17 procent och över 530 fartyg i orderboken får den nya jätten en årlig omsättning på omkring 18 miljarder dollar.

Kina stod för 55 procent av världens nya fartygunder 2024, medan USA:s andel var marginell.

Missa inte: Hjälteinsats på kryssningsfartyg: Två räddade efter fall överbord. News55

Mycket högre kapacitet i Kina

ANNONS

Enligt den amerikanska flottan är Kinas kapacitet att bygga fartyg 232 gånger högre än USA:s.

USA försöker återuppbygga sin varvsindustri efter decennier av nedgång, men satsningarna har hittills stött på hinder.

Missa inte: Nya regler hotar USA:s satsning på gas – finns inga fartyg. Realtid

Japan ser en chans

President Donald Trumps hot om högre avgifter på Kina-byggda fartyg har samtidigt öppnat möjligheter för sydkoreanska och japanska konkurrenter att återta förlorade marknadsandelar.

Kinas största privata varv, Yangzijiang Shipbuilding, har sett en kraftig inbromsning i orderingången under året.

Även japanska varv, som under 1990-talet dominerade världens produktion, ser nu en chans till återhämtning.

Japans regering överväger omfattande subventioner för att stärka den inhemska industrin och värna nationell säkerhet.

ANNONS

Missa inte: Kryssningsfartyg blev sjukstuga på öppet hav. Dagens PS

Handelshinder minskar efterfrågan

Marknaden är dock under press. Hotet om amerikanska hamnavgifter har fått flera rederier att vända sig bort från kinesiska varv, och geopolitiska spänningar samt protektionistiska tendenser dämpar den globala handeln.

Detta har bidragit till att antalet nya fartygsorder globalt minskade med nästan hälften under första halvåret 2025 jämfört med året innan.

Missa inte: Har ryssarna börjat kapa sina egna kablar på Östersjöns botten? E55

ANNONS

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS