Nya regler hotar USA:s satsning på gas – finns inga fartyg

Trumpadministrationens förslag till nya handelsregler kräver att amerikansk export av flytande naturgas (LNG) ska ske på fartyg byggda i USA och med amerikansk flagg i allt större utsträckning.

De nya reglerna från U.S. Trade Representative (USTR) kräver att 1 procent av LNG-exporten ska ske med skepp med amerikansk flagg från och med 2028. Från och med 2029 ska 1 procent av skeppen också vara byggda i USA. Siffran fortsätter att höjas varje år, till ett krav på 15 procent USA-byggda och USA-flaggade skepp 2047.

Inget USA-byggt skepp sedan 1980

Problemet?

Det har inte byggts något LNG-skepp alls i USA sedan 1980. Av den globala flottan på 792 LNG-tankers är bara ett enda USA-flaggat, ett skepp som är byggt i Frankrike.

Att bygga nya LNG-skepp i USA väntas kosta 2 till 4 gånger mer än att bygga dem i Sydkorea eller Frankrike, uppger Oilprice.com.

Matematiken går inte ihop

Det gör situationen ”omöjlig”, enligt industrigrupper i olje- och gasbranschen som nu pressar administrationen att skrota de nya reglerna.

USA saknar varvskapacitet, teknisk kapacitet och leveranskedjor för att avsevärt öka skeppsbyggandet av amerikanska LNG-tankfartyg för att uppfylla USTR-kraven. Dessutom saknar USA för närvarande de högt specialiserade och skickliga besättningarna för drift och underhåll av LNG-fartyg, skriver The Center for Liquefied Natural Gas (CLNG).

”Utan lite flexibilitet baserad på sunt förnuft eller en gradvis införd metod går matematiken helt enkelt inte ihop”, säger Louis Sola, en tidigare kommissionär vid Federal Maritime Commission som utsetts av president Trump och nu partner på lobbyföretaget Thorn Run Partners, till CNBC.

”Vi riskerar att tömma vår egen LNG-export och öppna marknaden för konkurrens precis när våra allierade behöver amerikansk energi som mest”, säger han.

