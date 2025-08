Tio kvartal av kollaps – oljegigantens längsta kris någonsin

Budgetproblemen växer

Brentolja handlas enligt Bloomberg under 69 dollar per fat – långt under de mer än 90 dollar som Internationella valutafonden (IMF) menar att den saudiska regeringen behöver för att balansera sin budget.

För kronprins Mohammed bin Salman, som driver de ambitiösa planerna att förvandla Saudiarabiens ekonomi, blir läget alltmer prekärt.

Aramcos utdelningar är en kritisk inkomstkälla för staten, men det fria kassaflödet räcker återigen inte till för att täcka utdelningarna. Istället stiger skuldsättningen.

Bolagets skuldkvot har ökat till 6,5 procent från 5,3 procent för tre månader sedan. Det är fortfarande lågt jämfört med västerländska oljegiganter som Shell, som ligger på 19 procent – men trenden är tydlig och oroande.

OPEC+ ökar produktionen

Samtidigt intensifieras kampen om marknadsandelar. OPEC+, den mäktiga oljeallians som Saudiarabien leder tillsammans med Ryssland, har beslutat att höja produktionen med ytterligare 547 000 fat per dag i september, rapporterar CNN.

Detta är den senaste i en serie aggressiva produktionsökningar. Strategin är att återta marknadsandelar, men kommer med ett pris: än lägre oljepriser.

”OPEC+ har klarat det första testet” genom att vända sin största produktionsnedskärning utan att krascha priserna, menar Jorge Leon från Rystad Energy.

Men nästa uppgift blir svårare: att avgöra om och när man ska avveckla de återstående 1,66 miljoner faten i produktionsminskningar.

Optimistisk vd – trots dystra siffror

Trots den dystra utvecklingen försöker Aramcos ledning upprätthålla en optimistisk ton. Vd Amin Nasser hävdar att marknadsförutsättningarna förblir starka.

”Vi förväntar oss att oljeefterfrågan under andra halvåret 2025 kommer att vara mer än två miljoner fat per dag högre än första halvåret”, säger Nasser enligt CNBC.

Bolaget investerar också hårt i framtida teknologier. Under 2025 har Aramco ökat sin AI-beräkningskapacitet till över 500 petaflops, en anmärkningsvärd tjugofaldig ökning från föregående år, enligt Aramcos egen rapport.

Skuldökningen oroar

Verkligheten är dock mer komplex än optimismen. Aramcos genomsnittliga realiserade oljepris var 66,7 dollar per fat under kvartalet – ned från 85,7 dollar samma period förra året, skriver Reuters.

Den totala skuldökningen till 92,9 miljarder dollar från 74,4 miljarder dollar ett år tidigare berättar sin egen historia. Aramcos skuldsättning har ökat från minus 0,3 procent för ett år sedan till dagens 6,5 procent.

Även ett företag med dessa finansiella muskler känner pressen.

