Olja kan översvämma marknaden – priset sjunker

I våras stack oljepriset iväg uppåt när oroligheter i Mellanöstern gjorde investerare nervösa.

Nu är situationen en helt annan.

Den globala oljeproduktionen väntas öka snabbare än beräknat – och det kan leda till ett stort överskott på marknaden, enligt den Internationella energimyndigheten (IEA).

Mer olja på marknaden

Myndigheten höjer sin prognos för utbudsökningen 2025 till 2,5 miljoner fat per dag, jämfört med tidigare uppskattade 2,1 miljoner. För 2026 spås ytterligare en ökning på 1,9 miljoner fat per dag.

Bakgrunden är beslutet från Opec+ – som inkluderar Opec-länderna, Ryssland och andra allierade – att trappa ned sina produktionsbegränsningar snabbare än planerat.

Oljepriset ligger nu på under 70 dollar fatet, och det lär fortsätta att vara billigt ett tag framöver. (Foto: Hasan Jamali/AP/TT).

Det innebär att mer råolja tillförs marknaden samtidigt som efterfrågan utvecklas svagt.

IEA räknar nu med att den globala efterfrågan på olja ökar med 680 000 fat per dag i år och 700 000 fat per dag nästa år, båda siffrorna 20 000 fat lägre än i föregående prognos, skriver Reuters.

