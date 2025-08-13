Realtid
Olja kan översvämma marknaden – priset sjunker

olja
En brand bröt ut i ett oljeraffinaderi i Iran förra månaden. Totalt sett stiger dock produktionen av olja. (Foto: Farid Hamoudi/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

Flera oljeproducerande länder har valt att öka sin produktion – samtidigt som efterfrågan fortfarande är svag. Det kan leda till ett stort överskott av olja.

I våras stack oljepriset iväg uppåt när oroligheter i Mellanöstern gjorde investerare nervösa.

Nu är situationen en helt annan.

Den globala oljeproduktionen väntas öka snabbare än beräknat – och det kan leda till ett stort överskott på marknaden, enligt den Internationella energimyndigheten (IEA).

Mer olja på marknaden

Myndigheten höjer sin prognos för utbudsökningen 2025 till 2,5 miljoner fat per dag, jämfört med tidigare uppskattade 2,1 miljoner. För 2026 spås ytterligare en ökning på 1,9 miljoner fat per dag.

Bakgrunden är beslutet från Opec+ – som inkluderar Opec-länderna, Ryssland och andra allierade – att trappa ned sina produktionsbegränsningar snabbare än planerat.

Oljepriset ligger nu på under 70 dollar fatet, och det lär fortsätta att vara billigt ett tag framöver. (Foto: Hasan Jamali/AP/TT).
Det innebär att mer råolja tillförs marknaden samtidigt som efterfrågan utvecklas svagt.

IEA räknar nu med att den globala efterfrågan på olja ökar med 680 000 fat per dag i år och 700 000 fat per dag nästa år, båda siffrorna 20 000 fat lägre än i föregående prognos, skriver Reuters.

Stor risk för överskott

Den långsammare tillväxten förklaras med dämpad ekonomisk aktivitet i de större ekonomierna och lågt konsumentförtroende, vilket minskar sannolikheten för en snabb återhämtning i konsumtionen.

Skillnaden mellan tillväxten i utbud och efterfrågan gör att IEA ser risk för ett betydande överskott på marknaden.

Utbudstillväxten drivs främst av producenter utanför Opec+, däribland USA, Kanada, Brasilien och Guyana.

Sanktioner kan påverka

Samtidigt kan politiska faktorer påverka tillgången. Nya sanktioner mot Iran och Ryssland kan begränsa exporten från två av världens största oljeproducenter.

På efterfrågesidan håller IEA fast vid en mer försiktig prognos än andra aktörer. OPEC:s senaste beräkningar för 2025 ligger nästan dubbelt så högt som IEA:s siffror, skriver Reuters.

Under 66 dollar fatet

IEA pekar även på att ökat strategiskt lagrande i Kina kan absorbera en del av överskottet, vilket tidigare i år bidragit till att hålla uppe prisnivåerna.

Trots detta har oljepriserna pressats nedåt efter beskedet om högre utbudsprognoser, med Brent-oljan under 66 dollar per fat under onsdagens handel.

