KKR vill köpa Axel Springer

Den svenska hyresmarknaden fungerar sämre än någonsin

Den svenska hyresmarknaden fungerar sämre än någonsin med efterfrågan som överstiger utbudet i de flesta kommunerna, bostadsförmedlingens köer är rekordlånga och fördelningen av hyresbostäder sker till stor del genom kontakter, fusk och olaglig försäljning. Det skriver Finanspolitiska rådet på DN Debatt på onsdagen.

Finanspolitiska rådet föreslår friare hyressättning, höjda skatter på fastigheter och bostadsrätter.

Detta skulle ge staten 70 miljarder kronor efter avdrag för ökade bostadsbidrag och bostadtillägg. Intäkterna kan sedan användas för att kompensera hushållen och vidta åtgärder för en önskad fördelningsprofil, skriver rådet.

KKR lägger bud på Axel Springer

Riskkapitaljätten KKR tänker lägga fram ett publikt uppköpserbjudande till aktieägarna i tyska mediejätten Axel Springer, rapporterar Finwire. KKR erbjuder 63 euro per aktie i kontanter vilket innebär en premie på cirka 31,5 procent mot den volymviktade genomsnittskursen de senaste tre månaderna.

Det har tidigare aviserats att KKR förhandlat om en potentiell strategisk investering i Axel Springer. Styrelsen i Axel Springer ger sitt stöd för uppköpet som är villkorat av att minst 20 procent tackar ja.

Friede Springer, som är änkan efter Axel Springer, samt vd Mathias Döpfner ingår också i den överenskommelse som KKR nått med bolaget. Det innebär att de båda kommer att avstå från att acceptera uppköpserbjudandet och i stället fortsätta vara involverade i Axel Springer i samma utsträckning som tidigare.

I samma veva som uppköpserbjudandet presenteras passar Axel Springer även på att sänka prognosen för 2019. Bolaget räknar nu med att intäkterna minskar med ett lågt ensiffrigt procenttal under 2019 med ett justerat ebitda-resultat i ett medelhögt ensiffrigt tal. Tidigare prognos var att både intäkter och resultat skulle vara i nivå med föregående år, skriver Finwire.

Trump personligen fördröjer handelsavtal med Kina

Det är den amerikanske presidenten Donald Trump själv som stoppar ett handelsavtal med Kina, vilket han kommer fortsätta göra så länge inte Kina återvänder till en överenskommelse från tidigare i år, rapporterar Bloomberg.

Annons

Annons

Nya angrepp mot Fed av Trump

Donald Trump gav, enligt Reuters, på tisdagen också en känga åt Federal Reserve och sade att räntorna är alldeles för höga och att centralbanken saknar omdöme, 'have no clue'.

Statistik över amerikanska producentpriser som publicerades under gårdagen visade den lägsta prisökningstakten på över 2 år när priserna steg med 1.8 procent i årstakt, noterar SEB i sitt morgonmejl som bakgrund till att den amerikanska presidenten via Twitter gick till nya angrepp mot Fed för att hålla alldeles för höga räntor som bidrar till en ”löjlig kvantitativ åtstramning”. Vidare menade Trump i olika utfall att andra valutor var undervärderade mot dollarn, vilket är en stor nackdel för USA. Senare idag kommer även statistik för amerikanska konsumentpriser och även där räknar vi med en nedgång jämfört med föregående månad, vilket antagligen lär leda till nya angrepp från Trump, skriver SEB.

Stillfront genomför riktad nyemission om 500 miljoner kronor

Stillfront genomför en riktad nyemission om cirka 500 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

– I samband med förvärvet av Kixeye, kommunicerade vi också att vi planerade att ytterligare utöka vår framtida finansiella flexibilitet. Dagens nyemission är en mycket viktig komponent i den planen, och vi är mycket glada över det starka stöd vi har från våra investerare i att stödja vår fortsatta tillväxt, säger Stillfronts vd Jörgen Larsson.

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) har utsetts till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners (tillsammans "Managers"). DLA Piper är juridisk rådgivare till Stillfront och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare till Managers i samband med den Riktade nyemissionen.

Experter varnar för att Kinas lån kan ge nästa krishärd

Kinas utlåning till andra länder tros vara betydligt högre än de officiella siffrorna, vilket resulterar i “dolda skulder” i världsekonomin. Det innebär att riskerna underskattas för att dessa växande skulder skulle kunna utlösa en rejäl inbromsning, varnar experter. Det skriver Omni som hänvisar till CNBC.

Harvardprofessorn Carmen Reinhard bedömer att IMF:s och Världsbankens statistik bara fångar ungefär hälften av Kinas utlåning till andra länder.

Goda chanser för svensk ABB-vd – men skiftet dröjer

Rekryteringen av ny vd till ABB drar kraftigt ut på tiden. Enligt uppgifter till Dagens Industri tillträder ABB:s nästa ordinarie vd först en bra bit in i 2020. Det möjliggör för den nyrekryterade vd:n att slutföra räkenskapsåret 2019 på sitt nuvarande jobb.

”Chansen för att nästa vd för ABB blir en svensk bör vara god beaktat att Investor och Cevian är bolagets två största ägare”, säger en person som har haft god insyn i ABB i flera år.

Asiatiska börser sjunker på onsdagen

De asiatiska börserna faller överlag på onsdagen sedan USA visat en tuff linje i handelssamtalen med Kina och investerare håller ögonen på amerikansk inflationsstatistik för ledtrådar om en möjlig räntesänkning, rapporterar Reuters.

Statistik visade på morgonen att Kinas inflationstakt steg till ett 15-månadershögsta på 2,7 procent men huvudsakligen på grund av stigande livsmedelspriser. Exklusive livsmedel steg inflationen 1,6 procent.

MSCI-index för aktier i Asien och Stillahavsregionen exklusive Japan sjunker 0,6 procent medan Nikkei-index sjunker med 0,1 procent.