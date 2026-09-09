Nyutexaminerade har svårt att få jobb – vården trotsar trenden

Bland dem som tog examen från högskolan 2022 var 86 procent förankrade på arbetsmarknaden sex månader senare.

Motsvarande andel för yrkeshögskolan var 83 procent. Därefter har andelen fallit för båda utbildningsformerna, men mindre för högskolan än för yrkeshögskolan. Samma mönster syns för dem som gått yrkesutbildning på gymnasiet eller eftergymnasial yrkesutbildning på folkhögskola, om än från lägre nivåer.

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Statistiken bygger på register snarare än enkäter, vilket gör att den fångar hela populationen examinerade.

Vården är undantaget – data och it tappar mest

Bilden är inte enhetlig mellan utbildningsområden. Tolv månader efter högskoleexamen syns en tydlig nedgång för avslutsåren 2023 och 2024 inom samtliga inriktningar bland generella examina, utom hälso- och sjukvård.

Bland yrkesexamina är utvecklingen fortsatt god inom många inriktningar. För yrkeshögskolan finns det största tappet inom data/it, samtidigt som hälso- och sjukvård även där är det enda område där andelen förankrade inte minskar.

För dem som slutfört gymnasieskolans yrkesprogram mellan 2022 och 2024 är utvecklingen negativ för samtliga program.