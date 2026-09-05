Kända forskaren frågar: Hur viktig är chefen egentligen?

I ett utdrag i Fortune formulerar Jared Diamon saken specifikt.

Om vd:n verkligen är unikt kvalificerad är det rimligt att ett bolag med miljardvinster betalar några hundra miljoner i ersättning. Om inte bör bolaget anställa någon av alla andra lika kvalificerade och betala några hundra tusen.

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Kompetent, inte fantastisk

Diamond lutar sig mot så kallade naturliga experiment där vd:ar dör, blir sjuka, får sparken eller byter bolag.

En analys av amerikanska bolag som han lyfter fram, gjord av Alison Mackey, landar i att vd:n förklarar 29 procent av variationen i vinst, medan bolaget står för 8 procent och branschen för 6. Enskilda konjunkturår förklarar bara ett par procent.

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Diamonds egen tolkning är att riktigt inkompetenta vd:ar sparkas snabbt, riktigt lysande befordras och kopieras, och de allra flesta som sitter på en vd-stol vid ett givet tillfälle helt enkelt är kompetenta.