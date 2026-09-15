En enkät från Finansförbundet visar att många medarbetare i finansbranschen saknar tydliga ramar för hur AI ska användas i arbetet. Nu har förbundet uppdaterat sin metodhandledning för förtroendevalda för att underlätta dialogen med arbetsgivare om AI.
När Finansförbundet sammanställde svaren från enkäten blev det tydligt att
medarbetare sällan involveras när nya AI-verktyg tas fram, testas eller börjar användas i
det dagliga arbetet.
Endast 5 procent av de svarande uppger att de varit delaktiga i beslut om införandet av
AI.
Det är en erfarenhet som förbundsordförande Camilla Linder möter i samtal med
lokala representanter.
”Vi har hört från de förtroendevalda, och det syns även i enkäten att man som förtroendevald väldigt sällan blir involverad i de här frågorna.” säger hon.
Den uppdaterade metodhandledningen, som tagits fram i samarbete med forskare i
forskningsprojektet DigiFin vid Mälardalens universitet, är tänkt att ge förtroendevalda
stöd i kontakten med arbetsgivaren.
AI avlastar inte finansanställdas arbete – visar enkät från Finansförbundet
En enkät från Finansförbundet visar att många medarbetare i finansbranschen saknar tydliga ramar för hur AI ska användas i arbetet. Nu har förbundet uppdaterat sin metodhandledning för förtroendevalda för att underlätta dialogen med arbetsgivare om AI.
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Regelverket ger stöd i AI-frågorna
Genom metodhandledningen ska förtroendevalda få större trygghet i att det finns lagar
och regler att luta sig mot när de ställer frågor om AI-användning, dataskydd och
arbetsmiljö. Det är något som många saknar i dag.
”De förtroendevalda kan känna sig trygga med att de inte ställer frågor bara för att de är nyfikna. Det handlar om att jag har den här rättigheten och som förtroendevald även skyldigheten att representera mina medlemmar,” säger Linder.
Hon betonar att det inte handlar om att rabbla paragrafer, utan om att veta att det finns
ett regelverk att luta sig mot om det skulle behövas.
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AI har ännu inte minskat arbetsbelastningen
Finansförbundets enkät visar att AI hittills inte har lett till någon större avlastning i
arbetsbelastningen.
”Majoriteten säger att det är ungefär på samma nivå som förut. Drygt 10 procent upplever till och med att arbetsbelastningen har ökat,” säger Linder.
Hon tror att en del av förklaringen kan vara att AI innebär nya moment som känns
osäkra, och att medarbetare behöver tid för att lära sig systemen.
”Jag hoppas att det kommer en dag när man kan använda AI på ett sätt som avlastar,”
säger hon, och pekar på att dokumentationskraven generellt är höga i branschen.
Bristen på strategi skapar oro
En av de tydligaste slutsatserna i enkäten är att många medarbetare upplever att deras arbetsgivare saknar en tydlig AI-strategi. Det skapar oro bland de som är osäkra på hur
tekniken ska användas och hur deras kompetens ska utvecklas.
”Om man inte har en strategi och inte heller har ett tydligt mål så är riskerna ganska stora. Utvecklingen går så fort att det lätt springer en ur händerna,” säger Linder.
Hon menar att strategin, när det handlar om en teknik som förändras snabbt, måste
vara levande och uppdateras kontinuerligt, inte ses som ett dokument som ligger fast i
flera år.
Samma sak gäller fortbildning. I enkäten uppger 77 procent att de inte fått tillräcklig
utbildning om hur AI används i organisationen. Utan kontinuerlig kompetensutveckling
riskerar medarbetare att hamna efter.
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Kritiskt tänkande får inte gå förlorat
I ett webbinarium om metodhandledningen lyfter forskarna fram risken att medarbetare
förlorar kompetenser när arbetsuppgifter automatiseras. Camilla Linder delar den
bilden.
”Det jag kan se som en risk är att man tappar det kritiska tänkandet,” säger hon.
”Det måste alltid finnas en mänsklig bedömning i en beslutsprocess någonstans, annars tappar vi viktiga mänskliga aspekter i bedömningen av varje enskild kunds situation.”
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Betonar behovet av dialog
”Det jag vill trycka på extra är att man som arbetsgivare behöver kommunicera och samverka med sina medarbetare,” säger Linder.
Hon varnar för att arbetsgivare ibland kommunicerar stora visioner externt, men inte internt.
”Det blir en väldigt dålig arbetsmiljöcocktail,” säger hon.
När medarbetare upplever att det saknas en strategi är det ofta för att den inte har kommunicerats på rätt sätt.
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