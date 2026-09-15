AI avlastar inte finansanställdas arbete – visar enkät från Finansförbundet

AI har ännu inte minskat arbetsbelastningen

Bristen på strategi skapar oro

En av de tydligaste slutsatserna i enkäten är att många medarbetare upplever att deras arbetsgivare saknar en tydlig AI-strategi. Det skapar oro bland de som är osäkra på hur

tekniken ska användas och hur deras kompetens ska utvecklas.

ANNONS

”Om man inte har en strategi och inte heller har ett tydligt mål så är riskerna ganska stora. Utvecklingen går så fort att det lätt springer en ur händerna,” säger Linder.



Hon menar att strategin, när det handlar om en teknik som förändras snabbt, måste

vara levande och uppdateras kontinuerligt, inte ses som ett dokument som ligger fast i

flera år.



Samma sak gäller fortbildning. I enkäten uppger 77 procent att de inte fått tillräcklig

utbildning om hur AI används i organisationen. Utan kontinuerlig kompetensutveckling

riskerar medarbetare att hamna efter.

Missa inte: Rekordmånad för estnisk bank – ändå krymper vinsten. Realtid

Kritiskt tänkande får inte gå förlorat

I ett webbinarium om metodhandledningen lyfter forskarna fram risken att medarbetare

förlorar kompetenser när arbetsuppgifter automatiseras. Camilla Linder delar den

bilden.



”Det jag kan se som en risk är att man tappar det kritiska tänkandet,” säger hon.



”Det måste alltid finnas en mänsklig bedömning i en beslutsprocess någonstans, annars tappar vi viktiga mänskliga aspekter i bedömningen av varje enskild kunds situation.”

Läs mer: Trio lurade tusentals med pyramidspel – storbanken dras inför rätta. Realtid

Betonar behovet av dialog

”Det jag vill trycka på extra är att man som arbetsgivare behöver kommunicera och samverka med sina medarbetare,” säger Linder.

Hon varnar för att arbetsgivare ibland kommunicerar stora visioner externt, men inte internt.

ANNONS

”Det blir en väldigt dålig arbetsmiljöcocktail,” säger hon.



När medarbetare upplever att det saknas en strategi är det ofta för att den inte har kommunicerats på rätt sätt.

Missa inte: Skuggbankernas skuldberg: Hotar en ny finanskris? Dagens PS