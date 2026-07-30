Sverige tillhör de EU-länder där flest anställda arbetar hemifrån, men samma flexibilitet gör också att jobbet oftare tränger in på fritiden. Det framgår av en ny rapport från EU-organet Eurofound.
Sverige i topp för hemarbete – men flexibiliteten har en baksida
Enligt Eurofound arbetade 38 procent av de anställda i Sverige åtminstone ibland hemifrån under 2024, en nivå som bara överträffas av Luxemburg (41 procent) och delas med Nederländerna.
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I hela EU distansarbetar eller har flextid ungefär var femte anställd, medan andelen stannar under tio procent i länder som Bulgarien, Ungern, Italien och Rumänien.
Kraftig ökning sedan pandemin
Sedan 2015 har andelen anställda som arbetar hemifrån mer än fördubblats i EU, från 8 till 22 procent, visar Eurofounds rapport Working anytime, anywhere. Störst har ökningen varit i Luxemburg, Tyskland, Belgien, Finland, Irland och Sverige.
Eurofound konstaterar att covid-19-pandemin fått en dramatisk och bestående effekt på hur arbetet organiseras.
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Samtidigt understryker Eurofund att distansarbetet i huvudsak handlar om hybridupplägg, andelen som arbetar helt hemifrån är fortsatt liten och har till och med minskat något.
Ständig tillgänglighet ett växande problem
Flexibiliteten förbättrar överlag balansen mellan arbete och fritid, men riskerna kvarstår, enligt rapporten. Anställda som jobbar på distans är mer utsatta för oregelbundna scheman, hög arbetsbelastning och krav på att vara nåbara utanför arbetstid.
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Sverige sticker ut negativt på flera punkter. Landet hör till dem där flest anställda kontaktas i jobbärenden utanför arbetstid (30 procent) och arbetar på sin fritid (26–27 procent), visar siffrorna.
Att bli kontaktad utanför arbetstid pekas ut som en av de starkaste drivkrafterna bakom stress och psykisk påfrestning.
För att motverka detta har allt fler länder infört en rätt att vara oanträffbar. Totalt har 13 medlemsstater lagstiftat om sådana 2025, med Frankrike som föregångare, där hör de anställda nu till dem i EU som minst sannolikt kontaktas efter arbetsdagens slut.
Chefernas motstånd kan ha personliga skäl
Samtidigt pågår en trend där chefer vill ha tillbaka personalen till kontoret. Här kan ledarnas egna drivkrafter spela in.
En studie ledd av organisationspsykologen Adam Grant vid Wharton visar att vd:ar med starkare narcissistiska drag är betydligt mer benägna att motsätta sig distansarbet.
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Enligt forskarna ger fysiska möten större utrymme att dra till sig uppmärksamhet och stärka sin status, vilket kan få ledare att underskatta fördelarna med flexibla arbetsformer.