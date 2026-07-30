Sverige i topp för hemarbete – men flexibiliteten har en baksida

Enligt Eurofound arbetade 38 procent av de anställda i Sverige åtminstone ibland hemifrån under 2024, en nivå som bara överträffas av Luxemburg (41 procent) och delas med Nederländerna.

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I hela EU distansarbetar eller har flextid ungefär var femte anställd, medan andelen stannar under tio procent i länder som Bulgarien, Ungern, Italien och Rumänien.

Kraftig ökning sedan pandemin

Sedan 2015 har andelen anställda som arbetar hemifrån mer än fördubblats i EU, från 8 till 22 procent, visar Eurofounds rapport Working anytime, anywhere. Störst har ökningen varit i Luxemburg, Tyskland, Belgien, Finland, Irland och Sverige.

Eurofound konstaterar att covid-19-pandemin fått en dramatisk och bestående effekt på hur arbetet organiseras.

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Samtidigt understryker Eurofund att distansarbetet i huvudsak handlar om hybridupplägg, andelen som arbetar helt hemifrån är fortsatt liten och har till och med minskat något.