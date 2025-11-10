Sverige tappar i jämställdhet – grannen ökar snabbast

Svenska börsbolag nådde toppnoteringen 37 procent kvinnor i styrelser 2024, men har nu sjunkit till 36 procent. Efter att hotet om kvoteringslag avvärjdes 2017 mattades förändringen av, konstaterar Allbright.

De enligt stiftelsen vaga rekommendationerna för bolagsstyrningskoden ger nämligen stort tolkningsutrymme, enligt rapporten.

Sverige ligger nu på plats 13 i Europa bland de 40 största bolagen.

I ledningsgrupperna har Sverige 31 procent kvinnor – högst i Skandinavien, men utvecklingen har stannat av. Mellan 2021 och 2022 noterades ingen ökning.

Norges kvoteringsfälla

Norges kvoteringslag från 2006 rusade andelen kvinnor från 7 till 40 procent på två år. Men lagen gav ingen spridningseffekt bortom de bolag som omfattas, enligt Allbrights rapport.

Privata bolag utanför lagens räckvidd har ökat från 15 procent till bara 20 procent på 20 år. I ledningsgrupperna ligger Norge på 27 procent – efter både Sverige och tidigare eftersläpande Danmark.

En norsk studie från 2023 bekräftar bilden: styrelsekvoteringen har inte lett till fler kvinnor i vd- eller linjeposition, enligt rapporten. Måluppfyllnadseffekten verkar ha gjort att andra jämställdhetsinsatser fått lägre prioritet.

