Allt fler väljer hälsan framför alkoholen. Dryckesjättarna har tappat över 830 miljarder dollar i börsvärde de senaste fyra åren – ett dramatiskt skifte som skakar om en hel bransch.
Chocksiffran: 830 miljarder dollar i värdetapp när världen slutar dricka
Den globala alkoholbranschen befinner sig i ett brant fall. Ett Bloomberg‑index som följer ett 50‑tal noterade dryckesbolag har rasat 46 procent sedan toppen 2021.
Totalt har värden motsvarande 830 miljarder dollar i börsvärde utraderats som en följd av konsumenternas ändrade dryckesvanor.
Bloomberg pekar på att en ökande oro för alkoholens hälsoeffekter nu slår direkt mot bolagens intäkter. Trenden förstärks av andra hinder som amerikanska tullar och höga räntor som pressar hushållens konsumtion. Dessutom är råvarorna fortsatt dyra.
Att Kina, som är en av världens viktigaste marknader för sprit, bromsar in är ett hårt slag. I landet finns sedan 2012 ett förbud mot servering av alkohol vid officiella tillställningar. Nu slår oron för den ekonomiska utvecklingen ytterligare mot försäljningen.
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”Det pågår en strukturell förändring”
Analytiker beskriver utvecklingen som ett tydligt skifte.
”Det pågår en strukturell förändring, människor dricker mindre”, säger Morgan Stanleys Sarah Simon.
De stora europeiska aktörerna Diageo, Pernod Ricard och Rémy Cointreau har fallit till de lägsta nivåerna på minst tio år. Även Brown‑Forman och Treasury Wine Estates har tappat mark, och kinesiska Kweichow Moutai handlas mer än 40 procent under sin toppnotering från 2021.
Simon varnar dessutom för fortsatt nedåtrisk när bolagen brottas med både fallande intäkter, höga skulder och omfattande ledningsbyten.
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Hälsotrenden är den största utmaningen
Den största utmaningen för alkoholbranschen är, enligt the drinks business, förändrade konsumtionsmönster. En Gallup-undersökning visar att andelen amerikaner som uppger att de dricker alkohol är den lägsta sedan 1939.
WHO:s och USA:s folkhälsomyndigheters skarpare varningar om alkoholens hälsorisker sammanfaller med att allt fler väljer att dricka mindre. Samtidigt väljer yngre generationer, framför allt Millennials och Gen Z, bort alkohol i större utsträckning.
Kändisar som Tom Holland och Katy Perry har bidragit till att normalisera nykterhetstrenden. Den kraftigt ökade användningen av viktminskningsmedel som Ozempic som dämpar belöningsdrivna beteenden kan också bidra till en minskad alkoholkonsumtion.
Barclays‑analytikern Laurence Whyatt beskriver nedgången i konsumtionen som omkring fyra gånger större än under finanskrisen.
Marknaden räknar inte med att alkoholbranschen kommer tillbaka till tidigare tillväxttakt, enligt Whyatt.
Bolagen försöker ställa om
För att möta krisen svarar dryckesjättarna med nya produkter och nya strategier.
Carlsberg lanserade en alkoholfri cider i februari, Campari tog sin alkoholfria Crodino till USA i maj. Diageo har köpt Ritual Zero Proof och Moët Hennessy har investerat i det mousserande alkoholfria varumärket French Bloom.
Samtidigt skakas alkoholbranschen av ovanligt många ledningsbyten: Diageo, Rémy Cointreau, Campari, Treasury Wine Estates, Molson Coors och Suntory har alla fått nya vd:ar under året. Kweichow Moutai har dessutom tappat två styrelseordförande på två år.
Simon noterar att hon nu har fler ”underweight”-rekommendationer i dryckessektorn än i någon annan europeisk konsumentkategori.
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Vissa investerare ser köpläge
Trots raset lockar värderingen vissa investerare. Indexet handlas kring 15 gånger framtida vinster, vilket är mindre än hälften av värderingen 2021. Hedgefonden Cook & Bynum har ökat sina innehav i sydamerikanska bryggerier och tror att premiumsegmentet i tillväxtmarknader kan ge högre marginaler framöver.
Men för vissa är det tuffare. Berkshire Hathaways investering i Constellation Brands har fallit runt 40 procent sedan bolaget började köpa aktier förra året. Artisan Partners har dubblat sitt innehav i Diageo, men aktien är ned omkring 30 procent i år.
Bell Asset Managements Andrew Gowen säger att jämförelser mellan alkohol och tobak hade varit ”otänkbara för fem år sedan”. Men nu tvingar sjunkande volymer producenter att skära kostnader och fokusera på billigare alternativ.
”Branschen har funnits i 7 000 år, men mycket kan ändras”, konstaterar Gowen.
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