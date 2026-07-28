Chocksiffran: 830 miljarder dollar i värdetapp när världen slutar dricka

Hälsotrenden är den största utmaningen

ANNONS

Den största utmaningen för alkoholbranschen är, enligt the drinks business, förändrade konsumtionsmönster. En Gallup-undersökning visar att andelen amerikaner som uppger att de dricker alkohol är den lägsta sedan 1939.

WHO:s och USA:s folkhälsomyndigheters skarpare varningar om alkoholens hälsorisker sammanfaller med att allt fler väljer att dricka mindre. Samtidigt väljer yngre generationer, framför allt Millennials och Gen Z, bort alkohol i större utsträckning.

Kändisar som Tom Holland och Katy Perry har bidragit till att normalisera nykterhetstrenden. Den kraftigt ökade användningen av viktminskningsmedel som Ozempic som dämpar belöningsdrivna beteenden kan också bidra till en minskad alkoholkonsumtion.

Barclays‑analytikern Laurence Whyatt beskriver nedgången i konsumtionen som omkring fyra gånger större än under finanskrisen.

Marknaden räknar inte med att alkoholbranschen kommer tillbaka till tidigare tillväxttakt, enligt Whyatt.

Bolagen försöker ställa om

För att möta krisen svarar dryckesjättarna med nya produkter och nya strategier.



Carlsberg lanserade en alkoholfri cider i februari, Campari tog sin alkoholfria Crodino till USA i maj. Diageo har köpt Ritual Zero Proof och Moët Hennessy har investerat i det mousserande alkoholfria varumärket French Bloom.

Samtidigt skakas alkoholbranschen av ovanligt många ledningsbyten: Diageo, Rémy Cointreau, Campari, Treasury Wine Estates, Molson Coors och Suntory har alla fått nya vd:ar under året. Kweichow Moutai har dessutom tappat två styrelseordförande på två år.

ANNONS

Simon noterar att hon nu har fler ”underweight”-rekommendationer i dryckessektorn än i någon annan europeisk konsumentkategori.

Läs också: Evigt liv – ”fullkomlig idioti” eller framtidens hälsa? Realtid

Vissa investerare ser köpläge

Trots raset lockar värderingen vissa investerare. Indexet handlas kring 15 gånger framtida vinster, vilket är mindre än hälften av värderingen 2021. Hedgefonden Cook & Bynum har ökat sina innehav i sydamerikanska bryggerier och tror att premiumsegmentet i tillväxtmarknader kan ge högre marginaler framöver.

Men för vissa är det tuffare. Berkshire Hathaways investering i Constellation Brands har fallit runt 40 procent sedan bolaget började köpa aktier förra året. Artisan Partners har dubblat sitt innehav i Diageo, men aktien är ned omkring 30 procent i år.

Bell Asset Managements Andrew Gowen säger att jämförelser mellan alkohol och tobak hade varit ”otänkbara för fem år sedan”. Men nu tvingar sjunkande volymer producenter att skära kostnader och fokusera på billigare alternativ.

”Branschen har funnits i 7 000 år, men mycket kan ändras”, konstaterar Gowen.

Missa inte: Efter jättarnas börssuccé: Nu pekas nästa stora våg av bolag ut. Realtid

ANNONS