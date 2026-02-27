Så avgör dina kläder hur du lyckas på jobbet

Vad vi har på oss på jobbet spelar roll, för hur vi uppfattas, men också för hur vi presterar. Det menar stilexperten Jenny Åberg, som driver det Malmöbaserade företaget Proper Style By J med fokus på chefer och ledare.

”Kläder är ett tyst och kodat språk som du själv och andra intuitivt uppfattar”, säger hon till Kollega.

Modehistorikern Emma Severinsson, lektor vid Lunds universitet, är inne på samma linje. Klädseln sänder signaler om både individen och företaget, menar hon.

Historiskt har en strikt klädd chef signalerat makt och auktoritet, men i dag är klädkoderna mer varierade och komplexa, säger hon till Kollega.

Oklara klädkoder skapar förvirring

Frågan om vad som är lämpligt att bära på jobbet har blivit alltmer svårnavigerad.

Enligt en undersökning från Harris Poll uppger 70 procent av chefer att beteenden som var oacceptabla för bara några år sedan nu anses godtagbara på arbetsplatsen, det skriver Forbes.

Samtidigt visar en studie från Creative Access att 82 procent av anställda skulle gynnas av en tydlig klädkod, men att 43 procent inte fått någon vägledning alls.

Osäkerheten drabbar vissa grupper hårdare. Enligt samma Creative Access-studie uppger 59 procent av svarta respondenter att de oroar sig för negativa karriärkonsekvenser om de klär sig autentiskt eller bär sitt hår naturligt.