Rätt klädsel kan stärka både självförtroende och prestation på jobbet. Men det handlar inte om dyra märken eller powerkostymer – utan om att klä sig medvetet och autentiskt, visar ny forskning.
Så avgör dina kläder hur du lyckas på jobbet
Vad vi har på oss på jobbet spelar roll, för hur vi uppfattas, men också för hur vi presterar. Det menar stilexperten Jenny Åberg, som driver det Malmöbaserade företaget Proper Style By J med fokus på chefer och ledare.
”Kläder är ett tyst och kodat språk som du själv och andra intuitivt uppfattar”, säger hon till Kollega.
Modehistorikern Emma Severinsson, lektor vid Lunds universitet, är inne på samma linje. Klädseln sänder signaler om både individen och företaget, menar hon.
Historiskt har en strikt klädd chef signalerat makt och auktoritet, men i dag är klädkoderna mer varierade och komplexa, säger hon till Kollega.
Oklara klädkoder skapar förvirring
Frågan om vad som är lämpligt att bära på jobbet har blivit alltmer svårnavigerad.
Enligt en undersökning från Harris Poll uppger 70 procent av chefer att beteenden som var oacceptabla för bara några år sedan nu anses godtagbara på arbetsplatsen, det skriver Forbes.
Samtidigt visar en studie från Creative Access att 82 procent av anställda skulle gynnas av en tydlig klädkod, men att 43 procent inte fått någon vägledning alls.
Osäkerheten drabbar vissa grupper hårdare. Enligt samma Creative Access-studie uppger 59 procent av svarta respondenter att de oroar sig för negativa karriärkonsekvenser om de klär sig autentiskt eller bär sitt hår naturligt.
Autentisk stil ger bättre resultat
Forskning från Temple University visar att anställda som trivs i sina kläder presterar bättre, både vad gäller måluppfyllelse och samarbete.
Forskare vid Columbia University har myntat begreppet ”enclothed harmony”, som innebär att produktiviteten ökar när klädvalet stämmer överens med sammanhanget.
Kontorskläder på kontoret och lediga kläder vid hemarbete ger alltså bäst effekt.
En undersökning av stilföretaget Style Space bekräftar bilden: 96 procent av de över 700 tillfrågade kvinnorna känner sig mer kompetenta när de är trygga i sin stil. Men bara 15 procent anser att deras nuvarande klädsel speglar deras ledarambitioner.
Anpassa efter sammanhanget
Stilexperten Jenny Åberg råder chefer att bygga en kapselgarderob med ett fåtal basplagg som kan varieras efter tillfälle, och att alltid tänka på sammanhanget snarare än prislappen.
”Dyrt är inte per automatik snyggt. Loggor för exklusiva märken kan skapa onödig distans och verka skrytigt”, säger hon till Kollega.
Forskningen pekar i samma riktning: det handlar inte om att återgå till kostymer och slipsar, utan om att skapa tydliga riktlinjer som balanserar professionalism med personligt uttryck.