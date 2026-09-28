Vad förväntas egentligen av en ung person på den första arbetsdagen? I USA tränas ungdomar nu i sådant som att skriva professionella mejl, hantera möten och förstå arbetsplatsens oskrivna regler. Bakom satsningen finns en växande insikt om att steget från skola till arbetsliv har blivit allt mer krävande.
Organisationen: Gen Z är inte redo för arbetslivet
Steget från skolan till arbetslivet kan vara större än många unga räknar med. Det handlar inte bara om att kunna utföra sina arbetsuppgifter, utan också om att förstå hur en arbetsplats fungerar.
Det är en fråga som Byron V. Garrett, vd för den amerikanska organisationen Genesys Works, arbetar med. Organisationen förbereder unga inför arbetslivet genom en åtta veckor lång utbildning, följd av betalda praktikplatser på företag.
Under åtta veckor får ungdomarna bland annat träna på kommunikation, kritiskt tänkande, intervjuer, Excel och arbetsplatsens grundläggande spelregler.
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Kunskaper som inte lärs ut i skolan
Garrett pekar på sådant som kan verka självklart för den som har arbetat några år, men som inte nödvändigtvis är självklart för den som gör sin första praktik.
Hur skriver man ett professionellt mejl? Hur beter man sig i ett möte? När ska man ställa en fråga – och när förväntas man själv försöka hitta svaret?
Det är färdigheter som ofta utvecklas genom erfarenhet. Problemet är att unga idag har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
Därför vill Genesys Works ge ungdomarna en förberedelse innan de kliver ut på arbetsplatserna. Under åtta veckor får de träna på bland annat kommunikation, intervjuer och arbetsplatsens oskrivna regler.
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AI påverkar förväntningarna
Tekniken har samtidigt förändrat vad arbetsgivare kan förvänta sig av unga medarbetare.
Programmet lär deltagarna att använda AI som ett arbetsverktyg, men också att förhålla sig kritiskt till resultaten.
För arbetsgivaren handlar det inte bara om att hitta unga som är digitalt vana. De behöver också kunna avgöra när tekniken hjälper – och när den riskerar att skapa nya problem.
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Företagen får en större roll
Efter utbildningen går ungdomarna vidare till betalda praktikplatser hos organisationens företagspartners. Där får de möjlighet att omsätta kunskaperna i en verklig arbetsmiljö.
Genesys Works uppger att organisationen under 2025 hjälpte 2 161 ungdomar in i yrkeslivet och samarbetade med 205 företag.