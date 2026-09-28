Organisationen: Gen Z är inte redo för arbetslivet

Steget från skolan till arbetslivet kan vara större än många unga räknar med. Det handlar inte bara om att kunna utföra sina arbetsuppgifter, utan också om att förstå hur en arbetsplats fungerar.

Det är en fråga som Byron V. Garrett, vd för den amerikanska organisationen Genesys Works, arbetar med. Organisationen förbereder unga inför arbetslivet genom en åtta veckor lång utbildning, följd av betalda praktikplatser på företag.

Under åtta veckor får ungdomarna bland annat träna på kommunikation, kritiskt tänkande, intervjuer, Excel och arbetsplatsens grundläggande spelregler.

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Kunskaper som inte lärs ut i skolan

Garrett pekar på sådant som kan verka självklart för den som har arbetat några år, men som inte nödvändigtvis är självklart för den som gör sin första praktik.

Hur skriver man ett professionellt mejl? Hur beter man sig i ett möte? När ska man ställa en fråga – och när förväntas man själv försöka hitta svaret?

Det är färdigheter som ofta utvecklas genom erfarenhet. Problemet är att unga idag har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

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Därför vill Genesys Works ge ungdomarna en förberedelse innan de kliver ut på arbetsplatserna. Under åtta veckor får de träna på bland annat kommunikation, intervjuer och arbetsplatsens oskrivna regler.

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