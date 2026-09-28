Skatterådgivaren: Här går arbetsgivare fel med personalförmåner 

När arbetsgivare konkurrerar om kompetens blir personalförmåner ett allt viktigare sätt att attrahera och behålla medarbetare. Men reglerna kring hur förmåner ska beskattas är inte självklara.

Realtid har talat med Marie Enander, skatterådgivare på Azets, om de gråzoner som kan göra bedömningarna svåra för arbetsgivare när det gäller personalförmåner och gåvor. Hon konstaterar att omständigheter i det enskilda fallet spelar in.

”Jag kan förstå varför Skatteverket inte alltid kan ge ett helt entydigt svar till arbetsgivare som undrar över vad som gäller”, säger hon.

Skatteverket använder exempelvis begreppet ”skäligt” i sin vägledning till arbetsgivare. Vad som är skäligt kan behöva bedömas utifrån förutsättningarna på den enskilda arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan därför ha en uppfattning om vad som är skäligt, utan att Skatteverket nödvändigtvis delar den bedömningen.

Ett område där det kan bli fel gäller minnesgåvor. Om en anställd efter tio års anställning får en minnesgåva av arbetsgivaren är den inte skattefri.

”På en sådan gåva tillkommer de kostnader som normalt finns kring lön, som skatt och arbetsgivaravgifter”, säger Marie.

Konsekvenserna kan bli särskilt stora om arbetsgivaren har gjort en felaktig bedömning för många medarbetare.

”Vid en skatterevision är det relativt enkelt att göra stickprov, och då kan sådana här felaktigheter ofta upptäckas”, konstaterar Marie.

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Att ge minnesgåvor kan i vissa fall vara skattefritt, men då ska arbetstagaren bland annat ha arbetet i minst 20 år på arbetsplatsen.



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Förmåner som kan ge värde utan hög beskattning

Samtidigt finns flera personalförmåner som kan vara skattefria eller skattemässigt förmånliga om de utformas och hanteras på rätt sätt.



Friskvårdsbidrag är ett exempel på en skattefri förmån som många arbetsgivare använder sig av. Men det är viktigt att komma ihåg att det finns en beloppsgräns på 5000 kronor att förhålla sig till.