Iskaffe på arbetsintervjun utlöste intensiv debatt: "Skillnad mellan generationerna"

Ett glas iskaffe på väg in till en anställningsintervju har blivit föremål för en oväntat intensiv debatt i USA.

Oenigheten ligger i vad som egentligen räknas som professionellt beteende.

Diskussionen tog fart efter att rekryteraren Caitlin Wehniainen publicerade en video på Tiktok där hon berättade om kandidater som kommit till jobbintervjuer med iskaffe i handen.

Kan uppfattas som alltför avslappnat

Inlägget satte igång en diskussion om huruvida drycken är en harmlös vana eller ett tecken på bristande respekt för situationen, skriver Wall Street Journal.

För kritikerna handlar frågan mindre om själva kaffet än om vad det signalerar. Ett kallt kaffe kan uppfattas som alltför avslappnat och ge intrycket att kandidaten inte har förberett sig tillräckligt för intervjun.

Det kan också innebära praktiska problem, som spill, klirrande is och att kandidaten sitter och dricker under samtalet.

Debatten tycks samtidigt ha en tydlig generationsdimension.

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