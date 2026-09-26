Skulle du ta med dig en iskaffe in på jobbintervjun? Frågan splittrar debattörer i amerikansk media, och vissa tycks se att ålder spelar in.
Iskaffe på arbetsintervjun utlöste intensiv debatt: "Skillnad mellan generationerna"
Ett glas iskaffe på väg in till en anställningsintervju har blivit föremål för en oväntat intensiv debatt i USA.
Oenigheten ligger i vad som egentligen räknas som professionellt beteende.
Diskussionen tog fart efter att rekryteraren Caitlin Wehniainen publicerade en video på Tiktok där hon berättade om kandidater som kommit till jobbintervjuer med iskaffe i handen.
Kan uppfattas som alltför avslappnat
Inlägget satte igång en diskussion om huruvida drycken är en harmlös vana eller ett tecken på bristande respekt för situationen, skriver Wall Street Journal.
För kritikerna handlar frågan mindre om själva kaffet än om vad det signalerar. Ett kallt kaffe kan uppfattas som alltför avslappnat och ge intrycket att kandidaten inte har förberett sig tillräckligt för intervjun.
Det kan också innebära praktiska problem, som spill, klirrande is och att kandidaten sitter och dricker under samtalet.
Debatten tycks samtidigt ha en tydlig generationsdimension.
Kan finnas skillnader mellan generationerna
Yngre arbetssökande, som i många fall har gjort en stor del av sitt yrkeslivs första kontakter med arbetsgivare digitalt, kan ha mindre erfarenhet av de oskrivna regler som omgärdar traditionella anställningsintervjuer.
Äldre generationer tenderar enligt flera rekryterare att vara mer bundna till klassiska föreställningar om hur en intervju ska gå till.
Där ingår bland annat att komma utan mat eller dryck och att visa att intervjun är en situation som kräver ett visst mått av formalitet.
Samtidigt menar andra rekryterare och karriärcoacher att arbetsgivare riskerar att lägga för stor vikt vid sådana detaljer. Ett iskaffe säger i sig mycket lite om en persons kompetens, arbetsförmåga eller lämplighet för tjänsten.
Läs mer: Därför har kaffet blivit en snackis på jobbintervjun. Dagens PS
Viktigt med sammanhang
Flera experter framhåller därför att sammanhanget är avgörande. En dryck kan uppfattas annorlunda beroende på arbetsplatsens kultur, tidpunkten för intervjun och vilken typ av företag det handlar om.
På en informell arbetsplats kan ett iskaffe vara helt odramatiskt, medan samma beteende på en traditionell arbetsplats kan uppfattas som mindre passande.
Även arbetsgivare har ett ansvar, enligt rekryteringsbranschen. Tydligare information om vad som förväntas av kandidater kan minska risken för att människor bedöms utifrån oskrivna regler som de aldrig fått möjlighet att lära sig.
Läs mer: Bentley gör som Ferrari – lanserar en helelektrisk elbil. Realtid