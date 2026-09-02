Vill Generation Z helst ligga lågt i arbetslivet och inte göra konventionell karriär som föräldrarna? Det stämmer inte, enligt forskaren Paul Osterman.
Forskaren slår hål på myten – Gen Z vill visst göra karriär
Gen Z har länge fått skulden för att unga inte längre vill göra karriär.
De sägs föredra sidoprojekt, frilansande och större frihet framför den traditionella karriärstegen.
Men en ny analys av den amerikanska arbetsmarknaden pekar på en annan förklaring: det är inte nödvändigtvis de unga som har förändrats. Det är jobben.
Sämre möjligheter för yngre
Arbetsmarknadsekonomen Paul Osterman har undersökt utvecklingen i sin nya bok om hur anställningar har förändrats.
Hans slutsats är att viljan hos yngre människor att ha ett riktigt jobb och bygga en karriär i stort sett densamma.
”Den enda förändringen i unga människors attityder är gentemot familjebalansen. Det är mer framträdande för yngre än för äldre. Men önskan att få ett riktigt jobb och ha en karriär? Den är stabil”, säger han till Fortune.
Samtidigt har möjligheterna att faktiskt göra det försämrats.
Osterman uppskattar att omkring 35 procent av den amerikanska arbetskraften, mer än 55 miljoner människor, befinner sig i det han beskriver som osäkra eller utbytbara anställningsformer.
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Kan vara svårt med stabiliteten
Det omfattar bland annat frilansare, konsulter, gigarbetare och så kallade marginalarbetare – personer som formellt är anställda men som inte betraktas som långsiktiga delar av organisationen.
Gigekonomin är däremot bara en liten del av utvecklingen. Den stora förändringen finns i hur företag använder kontraktsanställningar och andra former av tillfällig arbetskraft.
För unga innebär det en arbetsmarknad där det blivit svårare att få den stabilitet och långsiktighet som krävs för att bygga en traditionell karriär. Samtidigt har bilden av Gen Z som lata eller ointresserade av arbete fått stort genomslag.
Även Glassdoors data pekar på en arbetsmarknad där många unga känner sig fast. Förekomsten av omnämnanden av utbrändhet i arbetsplatsrecensioner ökade kraftigt under det senaste året.
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Behandlar personalen som utbytbar
Det sker samtidigt som uppsägningar, hårdare krav från chefer och osäkerhet kring AI pressar arbetstagarna.
Utvecklingen är dessutom äldre än den nuvarande AI-vågen. Den har enligt Osterman sina rötter i flera decenniers förändringar av företagens sätt att organisera arbete.
Ökad finansiell press, outsourcing och fokus på kärnverksamhet har gjort det enklare för företag att behandla en större del av personalen som utbytbar.
AI kan förstärka den utvecklingen. När företag inte vet hur många anställda de kommer att behöva framöver blir det mer attraktivt att använda arbetskraft som snabbt kan skalas upp eller bort.
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