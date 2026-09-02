Forskaren slår hål på myten – Gen Z vill visst göra karriär

Gen Z har länge fått skulden för att unga inte längre vill göra karriär.

De sägs föredra sidoprojekt, frilansande och större frihet framför den traditionella karriärstegen.

Men en ny analys av den amerikanska arbetsmarknaden pekar på en annan förklaring: det är inte nödvändigtvis de unga som har förändrats. Det är jobben.

Sämre möjligheter för yngre

Arbetsmarknadsekonomen Paul Osterman har undersökt utvecklingen i sin nya bok om hur anställningar har förändrats.

Hans slutsats är att viljan hos yngre människor att ha ett riktigt jobb och bygga en karriär i stort sett densamma.

”Den enda förändringen i unga människors attityder är gentemot familjebalansen. Det är mer framträdande för yngre än för äldre. Men önskan att få ett riktigt jobb och ha en karriär? Den är stabil”, säger han till Fortune.

Samtidigt har möjligheterna att faktiskt göra det försämrats.

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Osterman uppskattar att omkring 35 procent av den amerikanska arbetskraften, mer än 55 miljoner människor, befinner sig i det han beskriver som osäkra eller utbytbara anställningsformer.

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