Det talas mycket om hur AI kommer att förändra arbetslivet. För e-handelschefen Jessica Hertz finns det en tydlig idealbild av en medarbetare framöver.
Toppchefen: Jag vill att mina medarbetare ska vara X-formade
Shopifys operativa chef Jessica Hertz tror att artificiell intelligens kommer att förändra bilden av vilken kompetens som krävs på arbetsmarknaden.
Hennes idealmedarbetare i AI-eran är en så kallad ”X-formad” person.
Med det syftar hon på någon som har flera olika områden där personen är mycket kompetent, snarare än djup expertis inom ett enda område.
Har flera kompetensområden
Tidigare har Shopify förespråkat den så kallade T-formade medarbetaren. Modellen beskriver en person med breda kunskaper kombinerat med djup expertis inom ett specifikt område.
Men enligt Hertz håller AI på att förändra förutsättningarna.
Den X-formade medarbetaren har i stället flera kompetensområden där personen kan prestera på hög nivå.
”Det innebär att du har flera expertisnivåer, du är mycket snabbare, kan förstå komplex information, kan lära dig nya områden, kan vara en designer som får sju av tio i betyg om du vill vara det”, säger hon, enligt Business Insider.
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Tagit tydlig position i AI-frågan
En person behöver därmed inte vara expert på design för att kunna bidra inom området. Det kan räcka med att snabbt kunna lära sig tillräckligt mycket för att prestera på en godtagbar nivå.
Samma sak gäller andra kompetenser som tidigare kunde kräva flera års specialisering.
Förändringen kan också påverka hur företag bygger sina team. När enskilda medarbetare kan utveckla flera olika kompetenser blir det viktigare hur deras kunskaper kompletterar varandra.
Teamens sammansättning kan därför få större betydelse när företag försöker kombinera människor med olika typer av erfarenhet.
Shopify har redan tagit en tydlig position i AI-frågan. Vd Tobi Lütke har tidigare gjort användningen av AI till en central del av företagets arbetssätt och sagt att medarbetare måste kunna visa varför en uppgift inte kan lösas med AI innan ytterligare personal eller resurser efterfrågas.
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Andra egenskaper kan bli värdefulla
AI-användningen har också kopplats till företagets utvärdering av prestationer.
Även andra företagsledare pekar på att AI förändrar vilka egenskaper som blir värdefulla. Anthropic-chefen Daniela Amodei har lyft fram kommunikation, social kompetens, empati, nyfikenhet och förmågan att hjälpa andra som viktiga egenskaper.
Hon har samtidigt argumenterat för att personer med humanistisk bakgrund kan bli särskilt värdefulla när AI blir allt bättre på tekniska områden.
JPMorgans vd Jamie Dimon har på liknande sätt uppmanat arbetstagare att utveckla kritiskt tänkande, kommunikation, skrivförmåga och emotionell intelligens, områden där AI fortfarande har svårare att ersätta mänsklig förmåga.
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