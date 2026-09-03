Toppchefen: Jag vill att mina medarbetare ska vara X-formade

Shopifys operativa chef Jessica Hertz tror att artificiell intelligens kommer att förändra bilden av vilken kompetens som krävs på arbetsmarknaden.

Hennes idealmedarbetare i AI-eran är en så kallad ”X-formad” person.

Med det syftar hon på någon som har flera olika områden där personen är mycket kompetent, snarare än djup expertis inom ett enda område.

Har flera kompetensområden

Tidigare har Shopify förespråkat den så kallade T-formade medarbetaren. Modellen beskriver en person med breda kunskaper kombinerat med djup expertis inom ett specifikt område.

Men enligt Hertz håller AI på att förändra förutsättningarna.

Den X-formade medarbetaren har i stället flera kompetensområden där personen kan prestera på hög nivå.

”Det innebär att du har flera expertisnivåer, du är mycket snabbare, kan förstå komplex information, kan lära dig nya områden, kan vara en designer som får sju av tio i betyg om du vill vara det”, säger hon, enligt Business Insider.

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