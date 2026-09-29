Gör AI läsandet och skrivandet överflödigt? Inte enligt David Rubenstein som har ett tydligt råd att ge till unga i början av karriären.
Miljardärens råd till Generation Z: "Dessa färdigheter kommer att vara viktiga"
AI kan skriva, sammanfatta och analysera snabbare än människor.
Men när tekniken tar över allt fler av de kognitiva rutinuppgifterna blir förmågan att läsa, skriva och övertyga andra desto viktigare.
Det är budskapet från finansprofilen David Rubenstein, medgrundare av Carlyle Group.
”Kommer inte försvinna”
För unga som ska etablera sig på arbetsmarknaden handlar det därför inte bara om att lära sig använda de senaste AI-verktygen.
Rubenstein lyfter i stället fram flera färdigheter som funnits i centrum för yrkeslivet under mycket lång tid.
”För en ung person är det bästa man kan göra: Lära sig läsa och tycka om att läsa, lära sig tala effektivt och övertygande, och lära sig skriva någorlunda bra”, sa Rubenstein nyligen i en intervju med Business Insider.
Han menar att det inte är något dåligt att satsa på beprövade kompetenser.
”Jag tror bara att de grundläggande färdigheter som har fått människor att bli framgångsrika under de senaste tusen åren förmodligen inte kommer att försvinna”, sa Rubenstein.
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Snabb förändring av arbetsmarknaden
Resonemanget kommer samtidigt som AI snabbt förändrar arbetsmarknaden.
Verktyg för generativ AI kan redan hantera stora delar av det arbete som tidigare krävde att anställda läste dokument, sammanställde information och producerade texter.
Det ökar värdet av förmågor som maskiner har svårare att ersätta – framför allt omdöme, kommunikation och förståelse för sammanhang.
Samma utveckling har uppmärksammats av flera ledande personer inom teknikindustrin. Anthropic har pekat på att humanistiska utbildningar kan få större betydelse när AI blir bättre på tekniska uppgifter.
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Viktigt med kritiskt tänkande
Förmågan att tänka kritiskt, förstå människor och hantera komplexa frågor blir då viktigare i arbetet tillsammans med AI.
Utvecklingen innebär därmed en paradox för arbetsmarknaden. När AI blir bättre på att formulera texter och bearbeta information kan det bli mindre värdefullt att enbart kunna producera stora mängder innehåll.
I stället ökar betydelsen av att kunna avgöra vad som är relevant, ställa rätt frågor och förstå vilken information som faktiskt spelar roll, menar experter.
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