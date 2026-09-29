Miljardärens råd till Generation Z: "Dessa färdigheter kommer att vara viktiga"

AI kan skriva, sammanfatta och analysera snabbare än människor.

Men när tekniken tar över allt fler av de kognitiva rutinuppgifterna blir förmågan att läsa, skriva och övertyga andra desto viktigare.

Det är budskapet från finansprofilen David Rubenstein, medgrundare av Carlyle Group.

”Kommer inte försvinna”

För unga som ska etablera sig på arbetsmarknaden handlar det därför inte bara om att lära sig använda de senaste AI-verktygen.

Rubenstein lyfter i stället fram flera färdigheter som funnits i centrum för yrkeslivet under mycket lång tid.

”För en ung person är det bästa man kan göra: Lära sig läsa och tycka om att läsa, lära sig tala effektivt och övertygande, och lära sig skriva någorlunda bra”, sa Rubenstein nyligen i en intervju med Business Insider.

Han menar att det inte är något dåligt att satsa på beprövade kompetenser.

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”Jag tror bara att de grundläggande färdigheter som har fått människor att bli framgångsrika under de senaste tusen åren förmodligen inte kommer att försvinna”, sa Rubenstein.

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