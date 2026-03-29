Kina först i världen – chip i hjärnan sätter press på väst

I veckans AI+-podd med Katarina Gospic och Viggo Cavling konstateras att kapplöpningen om hjärnan nu har lämnat labben. Kina har som första land godkänt ett så kallat brain-computer interface, ett chip som opereras in i hjärnan och hjälper förlamade patienter att återfå rörelse.

Tekniken är konkret snarare än futuristisk. Signaler från hjärnan tolkas och skickas vidare till en extern enhet – i det här fallet en handske som gör det möjligt att greppa igen.

Det är lätt att avfärda som medicinsk nisch. Det vore ett misstag.

Från vård till maktspel

I podden återkommer vi till samma poäng: det börjar alltid med att hjälpa människor. Men tekniken stannar sällan där.

När något kan programmeras kan det också omprogrammeras.

Det är här diskussionen blir svår. Ett chip i hjärnan är inte som en app du kan radera. Det är invasivt, svårt att ta bort och potentiellt öppet för helt andra användningsområden än de som säljs in i dag.