Kina har tagit ett kliv som resten av världen pratat om i åratal. Nu godkänns det första kommersiella hjärnchipet – och plötsligt är AI inte längre bara mjukvara, utan något som flyttar in i kroppen.
Kina först i världen – chip i hjärnan sätter press på väst
I veckans AI+-podd med Katarina Gospic och Viggo Cavling konstateras att kapplöpningen om hjärnan nu har lämnat labben. Kina har som första land godkänt ett så kallat brain-computer interface, ett chip som opereras in i hjärnan och hjälper förlamade patienter att återfå rörelse.
Tekniken är konkret snarare än futuristisk. Signaler från hjärnan tolkas och skickas vidare till en extern enhet – i det här fallet en handske som gör det möjligt att greppa igen.
Det är lätt att avfärda som medicinsk nisch. Det vore ett misstag.
Från vård till maktspel
I podden återkommer vi till samma poäng: det börjar alltid med att hjälpa människor. Men tekniken stannar sällan där.
När något kan programmeras kan det också omprogrammeras.
Det är här diskussionen blir svår. Ett chip i hjärnan är inte som en app du kan radera. Det är invasivt, svårt att ta bort och potentiellt öppet för helt andra användningsområden än de som säljs in i dag.
Kina trycker på gasen
Kineserna gör samtidigt det som väst ofta fastnar i: de går från test till marknad. Tekniken klassas som en strategisk framtidsindustri och ambitionen är bred användning inom tre till fem år.
Det sätter press på USA och bolag som Neuralink, som hittills rört sig långsammare – men mer medialt.
Nästa steg: uppgraderad människa
I AI+-samtalet landar vi i det som egentligen är den stora frågan. Om tekniken kan återställa funktion – kan den också förbättra den
Språk, minne, intelligens. Allt ligger i förlängningen inom räckhåll. Men bara för den som använder tekniken aktivt. Resten riskerar att bli passiva mottagare.
Det gamla mönstret som vi pratat om tidigare i podden gäller även här: de smarta blir smartare. Och resten får en chip-uppdatering de inte riktigt förstår.
