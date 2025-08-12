Trots att kvinnor presterar bättre som investerare värderas deras bolag systematiskt lägre än mäns. Nu lanserar Feminvest en fond för att ändra spelreglerna.
Kvinnors bolag värderas lägre – hennes fond ska ändra på det
När Michaela Berglund, vd och grundare på Feminvest, deltog i en börsintroduktion 2021 som största kvinnliga ägare med 2,6 procent av aktierna, upptäckte hon ett mönster som förändrade hennes karriär.
”Enligt Allbrights rapport ägde kvinnor bara en procent av aktierna vid börsintroduktioner, i relation till männen i ledningsgrupp och styrelse”, säger hon till Realtid TV.
”Då tänkte jag: tjejer skalar, vi har kompetens för att växa bolag och göra börsintroduktioner – men vi är inte med på ägarsidan.”
Systematisk undervärdering
Kvinnors bolag värderas i snitt 25–30 procent lägre än mäns – trots likvärdiga affärsidéer och förutsättningar.
Detta trots att data från de senaste två åren bevisar att kvinnor är ”extremt duktiga investerare” genom sin långsiktiga strategi, enligt Berglund.
Problemet sträcker sig djupare än bara värdering. Forskning från europeiska banker som UBS och JP Morgan visar att kvinnor har lägre självförtroende när det gäller ekonomiska beslut, vilket påverkar både deras investeringsbeteende och företagarskap.
”Men det som är intressant är att när tjejer väl investerar så blir de väldigt långsiktiga”, säger Berglund.
Strukturella hinder
Berglunds egen resa illustrerar hur upplevd risk kan förändras genom erfarenhet.
Hon började med att investera 200 kronor i månaden som 18-åring, trots att det kändes ”läskigt”, och övergick senare till att ”försöka lägga så mycket som möjligt” när hon insåg att investeringar inte var farliga.
Samma mönster gäller företagande. Statistik visar att fler kvinnor startar enskilda firmor, men Berglund menar att detta ofta beror på bristande kunskap om bolagsformer snarare än företagaranda.
”Efter ett tag insåg jag att det är faktiskt mycket bättre att starta ett bolag. Ett bolag är mer en administrationsform”, säger hon.
Investerarbias påverkar finansieringsbeslut
Investerarbias förstärker snedfördelningen. Enligt Berglund handlar det om både omedvetna och medvetna strukturer.
Data visar också att samma företagsidé värderas olika beroende på grundarens kön.
”Man jämför en kille med en tjej med samma företagsidé på olika sätt och har en bias som gör att man inte värderar det ena bolaget lika högt som det andra”, förklarar hon.
Feminvest lanserar riskkapitalfond
För att motverka detta har Feminvest nyligen lanserat Sveriges första riskkapitalfond som investerar i bolag som är minst 50 procent ägda av kvinnor. Fonden bygger på ett community som Berglund utvecklat under fem år.
”Jag har tusentals bolag i min nära anknytning som jag får följa på olika sätt över tid”, säger hon.
”Det handlar om att få tjejer in på första steget av att börja spara och månadspar, men sedan få dem att växa vidare.”
Strategin kombinerar tre ben: sparande, investering och entreprenörskap – med målet att både påverka positivt och göra bra affärer.
Digitaliseringens möjligheter
Tillgången till digitala plattformar under de senaste femton åren har ökat intresset för investeringar bland kvinnor, enligt Berglund.
Kombinerat med den senaste tidens börsuppgång har detskapat större nyfikenhet, även om självförtroendet fortfarande släpar efter.
När kvinnliga entreprenörer får begränsad tillgång till riskkapital ”känner man sig inte jättebra för möjligheter till att få den typen av finansiering och då söker man andra typer av möjligheter”, förklarar Berglund.
Långsiktig förändring kräver systemtänk
Feminvest visar att strukturella problem kräver strukturella lösningar.
Genom att bygga ett ekosystem som kombinerar utbildning, community och kapital vill företaget skapa förutsättningar för kvinnor att ta sig hela vägen från första investeringen till börsintroduktion.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
