Kvinnors bolag värderas lägre – hennes fond ska ändra på det

När Michaela Berglund, vd och grundare på Feminvest, deltog i en börsintroduktion 2021 som största kvinnliga ägare med 2,6 procent av aktierna, upptäckte hon ett mönster som förändrade hennes karriär.

”Enligt Allbrights rapport ägde kvinnor bara en procent av aktierna vid börsintroduktioner, i relation till männen i ledningsgrupp och styrelse”, säger hon till Realtid TV.

”Då tänkte jag: tjejer skalar, vi har kompetens för att växa bolag och göra börsintroduktioner – men vi är inte med på ägarsidan.”

Systematisk undervärdering

Kvinnors bolag värderas i snitt 25–30 procent lägre än mäns – trots likvärdiga affärsidéer och förutsättningar.

Detta trots att data från de senaste två åren bevisar att kvinnor är ”extremt duktiga investerare” genom sin långsiktiga strategi, enligt Berglund.

Michaela Berglund var med och grundade Feminvest 2019. (Foto: Feminvest)

Problemet sträcker sig djupare än bara värdering. Forskning från europeiska banker som UBS och JP Morgan visar att kvinnor har lägre självförtroende när det gäller ekonomiska beslut, vilket påverkar både deras investeringsbeteende och företagarskap.

”Men det som är intressant är att när tjejer väl investerar så blir de väldigt långsiktiga”, säger Berglund.