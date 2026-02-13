14 feb. 2026

Jobba från stranden: Nytt land öppnar dörrarna för distansarbetare

Funderar du på att jobba på distans utomlands? Då kanske Sri Lanka kan vara aktuellt? (Foto: Daniel Klein / Unsplash)
Johan Colliander
Uppdaterad: 13 feb. 2026Publicerad: 13 feb. 2026

Det sydafrikanska ölandet Sri Lanka har officiellt lanserat ett visum riktat till digitala nomader, personer som arbetar på distans medan de bor utomlands.

Landet ansluter sig därmed till en växande global trend där alltfler länder försöker locka till sig distansarbetare.

Sri Lanka introducerade sitt nya visum för digitala nomader i februari.

Programmet är utformat för att ”attrahera utländska yrkesverksamma som vill bo och arbeta på distans från Sri Lanka medan de betjänar kunder eller företag baserade utanför landet”, enligt landets immigrationsmyndighet. Det skriver CNBC.

Krav och kostnader

För att kvalificera sig måste sökande vara anställda av ett utländskt företag, arbeta som frilansare eller driva ett företag som inte är registrerat i Sri Lanka.

Inkomstkravet ligger på minst 2 000 dollar per månad, motsvarande cirka 22 000 kronor. För sökande med fler än två anhöriga ökar beloppet med 500 dollar per ytterligare person.

Ansökningsavgiften uppgår till 500 dollar per person. Utöver inkomstkravet måste sökande kunna uppvisa sjukförsäkring, lämpligt boende samt ett utdrag ur belastningsregistret från hemlandet.

Visumet kan förnyas årligen, men efter det första året krävs bevis på skatteregistrering i Sri Lanka. Innehavare av visumet får öppna personliga bankkonton, skriva in sina barn i internationella skolor samt delta i coworking-utrymmen och turistrelaterade evenemang.

Del av global trend

Sri Lankas nya visum är en del av en bredare internationell rörelse som tog fart efter covid-19-pandemin. Över 50 regioner och länder program för digitala nomader, däribland Italien, Bulgarien och Spanien.

Spanien har blivit särskilt framgångsrikt på området. Landet utfärdade mer än 7 800 visum för digitala nomader under 2025, med amerikaner, britter och argentinare som de största sökandegrupperna, skriver Visa.

Det spanska programmet tillåter icke-EU-medborgare att bo var som helst i landet i upp till fem år medan de arbetar på distans för utländska arbetsgivare.

I Europa erbjuder även Malta, Grekland, Kroatien, Portugal och Georgien liknande program. Det skriver Travel and Tour World.

Inkomstkraven varierar mellan länderna, från 2 000 dollar i Georgien till 3 500 euro i Malta och Grekland.

Attraktivt alternativ

Med ett relativt lågt inkomstkrav jämfört med många europeiska alternativ positionerar sig Sri Lanka som ett prisvärt val för distansarbetare.

Landet erbjuder dessutom en kombination av tropiskt klimat, rik kultur och lägre levnadskostnader.

I takt med att distansarbete fortsätter att normaliseras globalt väntas fler länder lansera liknande program för att attrahera talang och stärka sina lokala ekonomier.

digital nomaddistansarbeteSri LankaVisum
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

