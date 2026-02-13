Jobba från stranden: Nytt land öppnar dörrarna för distansarbetare

Landet ansluter sig därmed till en växande global trend där alltfler länder försöker locka till sig distansarbetare.

Sri Lanka introducerade sitt nya visum för digitala nomader i februari.

Programmet är utformat för att ”attrahera utländska yrkesverksamma som vill bo och arbeta på distans från Sri Lanka medan de betjänar kunder eller företag baserade utanför landet”, enligt landets immigrationsmyndighet. Det skriver CNBC.

Krav och kostnader

För att kvalificera sig måste sökande vara anställda av ett utländskt företag, arbeta som frilansare eller driva ett företag som inte är registrerat i Sri Lanka.

Inkomstkravet ligger på minst 2 000 dollar per månad, motsvarande cirka 22 000 kronor. För sökande med fler än två anhöriga ökar beloppet med 500 dollar per ytterligare person.

Ansökningsavgiften uppgår till 500 dollar per person. Utöver inkomstkravet måste sökande kunna uppvisa sjukförsäkring, lämpligt boende samt ett utdrag ur belastningsregistret från hemlandet.

Visumet kan förnyas årligen, men efter det första året krävs bevis på skatteregistrering i Sri Lanka. Innehavare av visumet får öppna personliga bankkonton, skriva in sina barn i internationella skolor samt delta i coworking-utrymmen och turistrelaterade evenemang.