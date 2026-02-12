Arbetslösheten fortsätter sjunka – sjätte månaden i rad

Omkring 363 000 personer var inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i slutet av januari, vilket motsvarar 6,8 procent av arbetskraften. Det innebär en minskning med cirka 17 000 personer jämfört med januari förra året. Då låg andelen på 7,2 procent, enligt Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik.

Även om de absoluta talen visar en viss uppgång jämfört med de senaste månaderna menar Arbetsförmedlingen att detta följer ett normalt säsongsmönster.

När hänsyn tas till säsongsvariationer har arbetslösheten i själva verket minskat för sjätte månaden i följd.

”Vi ser ofta en viss ökning runt årsskiftet så den siffran är ingen överraskning. Tar vi hänsyn till säsongsmönster ser vi i stället en fortsatt minskning i arbetslösheten, och det för sjätte månaden i rad”, säger Eva Samakovlis, analysdirektör på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Ungdomsarbetslösheten sjunker

Bland ungdomar i åldern 18–24 år var 7,5 procent inskrivna som arbetslösa, motsvarande drygt 40 000 personer.

Det är en förbättring jämfört med samma period förra året då andelen låg på 8,3 procent och antalet uppgick till nästan 45 000 ungdomar, enligt Arbetsförmedlingens statistik.

Samtidigt finns oroande inslag i statistiken. Antalet långtidsarbetslösa, personer som varit utan arbete i tolv månader eller mer, ökade något till 153 000 jämfört med knappt 152 000 för ett år sedan.

Varslen om uppsägning steg också till drygt 6 200 personer i januari, upp från cirka 5 300 samma månad i fjol.