Gen Z sjukanmäler sig dubbelt så ofta som äldre

gen z
Företagsledare vittnar om att det är betydligt fler unga som sjukskriver sig än äldre. (Foto: Unsplash).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 12 feb. 2026Publicerad: 12 feb. 2026

Unga är betydligt ofta korttidssjukskrivna än sina äldre kollegor. Det visar både en ny enkät och vittnesmål från flera företagsledare.

Svenska företag varnar för en växande kostnadschock när äldre medarbetare går i pension och ersätts av yngre.

Enligt Svenskt Näringslivs rapport Företagens regionala utveckling 2026 uppger 28 procent av företagen att sjuklönekostnader begränsar deras möjligheter att växa.

Samtidigt visar Feelgoods Jobbhälsorapport att personer under 30 har dubbelt så hög korttidsfrånvaro som sina äldre kollegor, skriver E55 med hänvisning till Tidningen Näringslivet.

”Nästan omöjligt att hitta ersättare”

Utvecklingen märks tydligt i branscher med små marginaler och hög personalintensitet.

På åkeriet Gävle Fjärrfrakt, med ett 50-tal anställda, är sjukfrånvaron låg bland medarbetare över 50 år, medan den återkommande korttidsfrånvaron är betydligt högre i åldersgruppen 20–30 år.

För verksamheter som kräver bemanning varje dag skapar det både direkta sjuklönekostnader och svårigheter att snabbt hitta ersättare.

”För oss är det nästan omöjligt att hitta ersättare samma dag. Det blir irritation när samma personer är borta om och om igen och de äldre får täcka upp. Det kostar inte bara pengar, utan också energi och arbetsmiljö”, säger vd:n Joakim Tuvér till Tidningen Näringslivet.

Behöver betala dubbelt

Inom vård och omsorg blir effekten dubbel.

Lansengruppen, som driver gruppboenden med dygnet-runt-verksamhet, måste alltid ersätta frånvarande personal.

Det innebär att bolaget både betalar sjuklön och lön till vikarie. Osäkerheten kring framtida kostnader gör att expansion och nyanställningar skjuts upp.

Mer sjukfrånvaro efter pandemin

Även inom handeln märks förändringen. Handelsträdgården Vellingeblomman beskriver hur sjukfrånvaron ökat efter pandemin och hur varje frånvarodag påverkar både arbetsmiljö och effektivitet.

Företaget väljer i större utsträckning bemanningslösningar framför fasta anställningar för att minska risken, trots att det innebär högre kostnader.

Flera arbetsgivare pekar på en möjlig generationsförklaring.

Slopat karensavdrag har diskuterats

Generation Z, som nu etablerar sig på arbetsmarknaden, har vuxit upp med större öppenhet kring psykisk hälsa och en lägre tröskel för att stanna hemma vid symptom.

Samtidigt visar forskning att unga rapporterar högre nivåer av stress och psykisk ohälsa än tidigare generationer.

Debatten om ett eventuellt slopat karensavdrag spär på oron i näringslivet. Företag befarar att frånvaron kan öka ytterligare om de ekonomiska incitamenten förändras.

Generation ZJobbsjukfrånvaro
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

