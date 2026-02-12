Gen Z sjukanmäler sig dubbelt så ofta som äldre

Svenska företag varnar för en växande kostnadschock när äldre medarbetare går i pension och ersätts av yngre.

Enligt Svenskt Näringslivs rapport Företagens regionala utveckling 2026 uppger 28 procent av företagen att sjuklönekostnader begränsar deras möjligheter att växa.

Samtidigt visar Feelgoods Jobbhälsorapport att personer under 30 har dubbelt så hög korttidsfrånvaro som sina äldre kollegor, skriver E55 med hänvisning till Tidningen Näringslivet.

”Nästan omöjligt att hitta ersättare”

Utvecklingen märks tydligt i branscher med små marginaler och hög personalintensitet.

På åkeriet Gävle Fjärrfrakt, med ett 50-tal anställda, är sjukfrånvaron låg bland medarbetare över 50 år, medan den återkommande korttidsfrånvaron är betydligt högre i åldersgruppen 20–30 år.

För verksamheter som kräver bemanning varje dag skapar det både direkta sjuklönekostnader och svårigheter att snabbt hitta ersättare.

”För oss är det nästan omöjligt att hitta ersättare samma dag. Det blir irritation när samma personer är borta om och om igen och de äldre får täcka upp. Det kostar inte bara pengar, utan också energi och arbetsmiljö”, säger vd:n Joakim Tuvér till Tidningen Näringslivet.